एशियन गेम्स 2026 : 44 वर्षांनी सुवर्ण जिंकलं, ऑलिम्पिकचं तिकीटही मिळवलं; महिला हॉकी संघाचा दुहेरी धमाका; सुवर्णकन्यांवर बक्षिसांचा वर्षाव!
44 वर्षांनंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला हॉकी संघाचा 'हॉकी इंडिया'ने गौरव केला आहे.
Published : October 2, 2026 at 8:09 PM IST
आयची-नागोया (जपान) : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय महिला हॉकी संघानं शानदार कामगिरी करत सुवर्णपदक कमावलं. अंतिम सामन्यात भारतानं चीनचा 1-0 असा पराभव केला आणि 44 वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवला. यापूर्वी भारतानं 1982 मध्ये महिला हॉकीमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं.
त्यानंतर, संघ 1998 आणि 2018 मध्ये अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचला होता, परंतु अनुक्रमे दक्षिण कोरिया आणि जपानकडून पराभव झाल्यामुळे त्यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं होतं. मात्र, यावेळी सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखालील संघानं सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी हातातून जाऊ दिली नाही. भारताच्या या विजयात लालरेमसियामीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिनं सुरुवातीच्या टप्प्यात गोल करून चीनवर दडपण निर्माण केलं होतं.
भारतीय महिला हॉकी संघाचा हॉकी इंडियाकडून गौरव :
दरम्यान, एशियन गेम्स 2026 मध्ये तब्बल 44 वर्षांनंतर सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या भारतीय महिला हॉकी संघाचा हॉकी इंडियाकडून गौरव करण्यात आला. ऐतिहासिक कामगिरीनंतर संघातील प्रत्येक खेळाडूला 11 लाख रुपये, तर प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ सदस्याला 5.5 लाख रुपये बक्षीस म्हणून देण्यात आले. संघ आणि सपोर्ट स्टाफच्या मेहनत, समर्पण आणि उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत हॉकी इंडियानं हा सन्मान केला.
अंतिम सामन्यात चीनवर 1-0 असा विजय :
अंतिम सामन्यात भारताने चीनचा 1-0 असा पराभव करत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. लालरेमसियामीने १०व्या मिनिटाला मैदानी गोल करत भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी चीनला बरोबरी साधण्याची संधी न देता ही आघाडी अखेरपर्यंत कायम ठेवली.
𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗨𝗥 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! 🇮🇳🥇 Hockey India honours the Indian Women’s Team and support staff following their historic Asian Games 2026 gold medal triumph. 🏑🏆 A fitting recognition for the hard work, dedication and relentless effort that took the Women in Blue to the top of Asia! ❤️🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
चीनला बरोबरीची संधी दिली नाही :
अंतिम सामन्यात दुसऱ्या क्वार्टरपासून चीननं भारतीय संघावर दबाव वाढवला. चीनला पेनल्टी स्ट्रोकच्या माध्यमातून बरोबरी साधण्याची चांगली संधी मिळाली होती. मात्र, अनुभवी गोलरक्षक सविता पूनियानं शानदार बचाव करत भारताची आघाडी कायम ठेवली.
सामन्याच्या अखेरच्या काही मिनिटांत चीननं आपल्या गोलरक्षकाला मैदानाबाहेर ठेवून अतिरिक्त खेळाडूला मैदानात उतरवलं. मात्र, भारतीय बचावफळीनं चीनचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. अंतिम शिटी वाजताच भारतीय खेळाडूंनी मैदानात जल्लोष केला.
2028 लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकचं तिकीट पक्कं :
एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकण्यासोबतच भारतीय महिला हॉकी संघाने 2028 लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठीही पात्रता मिळवली आहे. संपूर्ण स्पर्धेत भारतीय संघ अपराजित राहिला. अंतिम सामन्यात चीनचा पराभव करत संघानं आपल्या मोहिमेचा दिमाखदार शेवट केला.
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡, 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡! 🥇🇮🇳 Everybody knows say the Indian Women’s Team are CHAMPIONS! 😎🏆 The gold is ours, and the celebrations are only getting started! 💃🏑🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 https://t.co/bwjLi9EhA6— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
विजय मिळताच आनंदाने थिरकल्या महिला खेळाडू :
ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर भारतीय महिला हॉकी संघानं ड्रेसिंग रूममध्ये जोरदार जल्लोष केला. सुवर्णपदक जिंकल्याचा आनंद खेळाडूंनी नाचत आणि एकमेकींसोबत सेलिब्रेशन करत साजरा केला. ड्रेसिंग रूममधील या आनंदोत्सवाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये भारतीय महिला खेळाडू जल्लोषात नाचताना आणि विजयाचा आनंद साजरा करताना दिसत आहेत.