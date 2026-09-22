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Asian Games 2026 : लेकींनी राखली देशाची शान! भारताला पहिलंवहिलं 'गोल्ड'; फायनलमध्ये श्रीलंकेची दैना

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत भारताला पहिलं सुवर्णपदक मिळवून दिलं. अंतिम सामन्यात भारतानं श्रीलंकेचा 147 धावांनी पराभव केला.

Asian Games 2026
आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय महिला संघानं जिंकलं सुवर्णपदक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 2:10 PM IST

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Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय महिला संघानं ऐतिहासिक कामगिरी करत देशाला पहिलं सुवर्णपदक मिळवून दिलं आहे. अंतिम सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघानं श्रीलंका संघाचा 147 धावांनी एकतर्फी पराभव केला. भारतानं दिलेल्या 217 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा डाव अवघ्या 69 धावांवर संपुष्टात आला. भारतीय महिला क्रिकेटचं आशिया खंडातील वर्चस्व सिद्ध करणारा हा विजय ठरला.

भारताची धडाकेबाज फलंदाजी

आयची नागोया येथे खेळवल्या गेलेल्या या अंतिम सामन्यात भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सलामीवीर स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी 99 धावांची स्फोटक भागीदारी रचली. शेफाली वर्मा 29 चेंडूत 48 धावा करून बाद झाली. यानंतर स्मृती मानधनानं श्रीलंकेच्या गोलंदाजांवर पूर्ण वर्चस्व गाजवत 45 चेंडूत 79 धावांची उत्कृष्ट खेळी केली.

सामन्याच्या शेवटच्या षटकांमध्ये रिचा घोषनं मैदानात उतरून चौफेर फटकेबाजी केली. तिनं अवघ्या 22 चेंडूत 6 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीनं नाबाद 49 धावा कुटल्या. या धडाकेबाज खेळीच्या जोरावर भारतानं 20 षटकांत 3 बाद 216 धावांचा डोंगर उभारला. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासातील महिला क्रिकेटमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली.

श्रीलंकेचा डाव 69 धावांवर आटोपला

217 धावांच्या विशाल आव्हानाचा पाठलाग करताना श्रीलंका संघाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. भारताच्या अचूक फिरकी गोलंदाजांसमोर श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी पूर्णपणे नांगी टाकली. शेफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेत श्रीलंकेच्या डावाला खिंडार पाडलं.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी भारताला हे पहिलं सुवर्णपदक मिळालं आहे. यासह भारताच्या एकूण पदकांची संख्या 7 झाली आहे, ज्यामध्ये 1 सुवर्ण, 4 रौप्य आणि 2 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.

स्मृती मानधनाचा विक्रम

या सामन्यात 79 धावांची खेळी करताना स्मृती मानधनानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक नवा मैलाचा दगड गाठला. ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 11000 धावा पूर्ण करणारी पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली. दोन दिवसांपूर्वीच ती महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनली होती.

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ASIAN GAMES 2026 INDIA GOLD MEDAL
INDIA VS SRI LANKA FINAL GOLD MEDAL
एशियन गेम्स २०२६
भारतीय महिला क्रिकेट संघ गोल्ड मेडल
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