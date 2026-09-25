हॉकी संघाचा विजयी चौकार! आयोजकांचा पराभव करत अव्वल स्थानी झेप; 44 वर्षांनंतर गोल्ड मेडल येणार?
भारतीय महिला हॉकी संघानं जपानला 3-1 नं पराभूत करून 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपला सलग चौथा विजय नोंदवला.
Published : September 25, 2026 at 10:43 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : भारतीय महिला हॉकी संघानं जपानला 3-1 नं पराभूत करून 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपला सलग चौथा विजय नोंदवला. या विजयामुळं भारतीय संघ 'पूल बी' मध्ये अव्वल स्थानी पोहोचला असून उपांत्य फेरीतील संघाचं स्थान निश्चित झालं आहे. भारतानं यापूर्वी आपल्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना मोठ्या फरकानं पराभूत केलं होतं आणि गोलचा वर्षाव केला होता. या सामन्यात भारतासाठी लालरेम्सियामी, इशिका आणि नवनीत यांनी गोल केले, तर जपानसाठी शिहो कोबायाकावानं एकमेव गोल केला. उपांत्य फेरीपूर्वी भारताचा सामना सिंगापूरशी होईल, जो सामना भारत सहज जिंकण्याची शक्यता आहे.
भारताची सुरुवातीपासूनच सामन्यात आघाडी : सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये 2-0 अशी आघाडी घेतल्यानंतर भारतीय संघानं आपली आघाडी अधिक मजबूत केली. दुसऱ्या हाफमध्ये जपाननं एक गोल करुन पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, भारतानं दुसऱ्या हाफमध्ये दोन गोल करुन दोन गोलची आघाडी घेतली. भारतीय संघाची सध्याची लय पाहता, यावेळी संघाकडून सुवर्णपदक अपेक्षित आहे.
𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 25, 2026
Four games. Four statement wins. And now the Indian Women’s Team have punched their ticket to the Asian Games 2026 semi-finals! 🏑💥
🇮🇳 19-0 🇺🇿 Uzbekistan
🇮🇳 17-1 🇮🇩 Indonesia
🇮🇳 20-1 🇹🇭 Thailand
🇮🇳 3-1 🇯🇵 Japan#HockeyIndia… pic.twitter.com/ghV1WhtoVK
4 सामन्यांमध्ये केले 59 गोल : भारतीय महिला संघ या स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. भारतीय संघानं 4 सामन्यांमध्ये 59 गोल केले आहेत. जपान वगळता प्रत्येक संघाविरुद्ध भारतानं किमान 17 गोल केले आहेत. भारतानं आपला पहिला सामना उझबेकिस्तानविरुद्ध 19-0 नं जिंकला. यानंतर, भारतीय संघानं दुसऱ्या सामन्यात इंडोनेशियाला 17-1 नं पराभूत केलं. तिसऱ्या सामन्यात भारतानं थायलंडविरुद्ध 20-1 च्या फरकानं विजय मिळवला.
भारत सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार : या स्पर्धेत भारतीय संघ सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार आहे. भारत 1982 पासून या स्पर्धेत सुवर्णपदकाच्या प्रतीक्षेत आहे. भारतीय महिला हॉकी संघानं शेवटचे सुवर्णपदक 1982 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकलं होतं. दरम्यान, हांगझू इथं झालेल्या मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघाला कांस्यपदकावर समाधान मानावं लागलं होतं.
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