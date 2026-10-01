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सामना संपायला 49 सेकंद शिल्लक असताना अभिषेकचा निर्णायक गोल! पाकिस्तानला धूळ चारत टीम इंडिया फायनलमध्ये

भारतीय पुरुष हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

Asian Games 2026 Hockey
पाकिस्तानला धूळ चारत टीम इंडिया फायनलमध्ये (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 2:56 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Hockey : भारतीय पुरुष हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. सेमीफायनल सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला 4-3 नं पराभूत करुन सलग दुसऱ्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश केला आहे. पुरुष आणि महिला दोन्ही संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या सुवर्णपदकाच्या सामन्यात पोहोचले आहेत. पाकिस्तानविरुद्ध भारत 3-0 नं आघाडीवर होता, परंतु पाकिस्ताननं तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये पुनरागमन करुन बरोबरी साधली. मात्र, सामना संपण्याच्या 49 सेकंद आधी अभिषेकनं मैदानावर गोल करुन भारताला आघाडी मिळवून दिली, जी अखेरीस निर्णायक ठरली.

पहिल्या क्वार्टरपासूनच भारतीय संघाचा दबाव : भारतानं अगदी पहिल्या क्वार्टरपासूनच पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. हरमनप्रीत सिंगनं पेनल्टीवर गोल करुन भारताला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. भारताला यापूर्वी गोल करण्याच्या चार संधी मिळाल्या होत्या, पण संघानं त्या गमावल्या. मात्र, हरमनप्रीतनं पाचव्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करण्याची संधी सोडली नाही. त्यानंतर दिलप्रीतनं गोल केला, पण पंचांनी तो अवैध ठरवला. त्यानंतर हरमनप्रीतनं 13 व्या मिनिटाला आणखी एका पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन भारताची आघाडी दुप्पट केली. मग, दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये, सुखजीत सिंगनं 23व्या मिनिटाला फील्ड गोल करुन 3-0 अशी आघाडी घेतली.

TAGGED:

INDIAN MENS HOCKEY TEAM FINAL
आशियाई क्रीडा स्पर्धा हॉकी
भारतीय पुरुष हॉकी संघ
भारत विरुद्ध पाकिस्तान हॉकी सामना
ASIAN GAMES 2026 MENS HOCKEY

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