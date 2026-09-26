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हॉकी संघाचं विजयी अभियान सुरु! सलग चौथा सामना जिंकत सेमीफायनलमध्ये

भारतीय हॉकी पुरुष संघानं जपानवर 2-0 असा विजय मिळवून 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे.

Asian Games 2026
भारतीय हॉकी पुरुष संघ (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 5:01 PM IST

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मुंबई Asian Games 2026 : भारतीय हॉकी पुरुष संघानं जपानवर 2-0 असा विजय मिळवून 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. भारतीय संघानं या स्पर्धेत आपला सलग चौथा सामना जिंकून आपलं अपराजित राहण्याचं सत्र कायम ठेवलं आहे. उपांत्य फेरीपूर्वी, भारत आपला शेवटचा गट सामना बांगलादेशविरुद्ध खेळेल. या सामन्यातही भारतीय संघालाच प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. भारतानं यापूर्वी आपल्या पहिल्या तीन गट सामन्यांमध्ये इंडोनेशियाला 13-1, श्रीलंकेला 16-1 आणि दक्षिण कोरियाला 8-2 नं पराभूत केलं होतं. हा भारताचा सलग चौथा विजय असून, त्यांनी आपली अपराजित मालिका कायम ठेवली आहे.

अभिषेकनं जपानविरुद्ध 15 व्या मिनिटाला मैदानी गोल केला, तर कर्णधार हरमनप्रीत सिंगनं 40 व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रुपांतर केलं. पहिले दोन क्वार्टर्स अत्यंत रोमांचक होते, ज्यात जपाननं आपल्या आक्रमक खेळानं भारताला कडवी झुंज दिली, परंतु मध्यंतरापर्यंत भारतानं एका गोलची निसटती आघाडी कायम ठेवली होती.

उपांत्य फेरीपूर्वी प्रशिक्षकांची चिंता वाढली : भारताचे मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन, बाद फेरीपूर्वी चिंता वाढली. त्यांच्यासाठी सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे पेनल्टी कॉर्नरचं गोलांमध्ये रुपांतर करण्यात येणारी असमर्थता. भारतानं शनिवारी 10 सेट पीस मिळवलं, पण त्यापैकी फक्त एकाचेच गोलमध्ये रुपांतर करु शकले. पहिल्या क्वार्टरमध्ये जपाननं 60 टक्के चेंडूवर ताबा ठेवला होता. भारतानं सहाव्या मिनिटाला पटकन एक पेनल्टी कॉर्नर मिळवला, पण कर्णधार हरमनप्रीत त्याचा फायदा उचलू शकला नाही. 10 व्या मिनिटाला जपानला एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला आणि त्यांनी त्याचे गोलमध्ये रुपांतर करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो गोल अवैध ठरवण्यात आला कारण पंचांच्या मतं चेंडू आधी एका भारतीय खेळाडूच्या पायाला लागला होता. जपानला आणखी एक पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण त्याचंही काही झालं नाही.

भारताचा उत्कृष्ट बचावफळी : अखेरीस अभिषेकच्या मैदानी गोलमुळं भारतानं आघाडी घेतली. 17 व्या मिनिटाला जपानला दुसरा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण भारतानं त्याचा चांगला बचाव केला. भारतानं आपल्या पाचव्या पेनल्टी कॉर्नरनं आघाडी वाढवली, जेव्हा कर्णधार हरमनप्रीतनं जपानच्या गोलकीपरच्या उजवीकडे एक जोरदार लो-फ्लिक मारुन गोल केला. चौथ्या क्वार्टरमध्ये भारतीयांकडे चेंडूचा ताबा होता आणि त्यांनी एकापाठोपाठ चार पेनल्टी कॉर्नर मिळवले, पण जपानच्या मजबूत बचावापुढं ते त्यांचं गोलमध्ये रुपांतर करु शकले नाहीत.

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TAGGED:

INDIAN HOCKEY REMAIN UNBEATEN
भारतीय हॉकी पुरुष संघ विजयी
भारत विरुद्ध जपान हॉकी
भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये
ASIAN GAMES 2026

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