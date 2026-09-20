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हॉकी संघाचं तांडव! पहिल्याच सामन्यात उझबेकिस्तानचा 19-0 नं धुव्वा उडवत जबरदस्त सुरुवात

भारतीय महिला हॉकी संघानं जपानमधील आयची-नागोया इथं 20 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या मोहिमेची सुरुवात अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक पद्धतीनं केली.

India Women's Hockey
भारतीय महिला हॉकी संघ (संग्रहित छायाचित्र) (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 10:26 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) India Women's Hockey : भारतीय महिला हॉकी संघानं जपानमधील आयची-नागोया इथं 20 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या मोहिमेची सुरुवात अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक पद्धतीनं केली. सलीमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघानं आपल्या सलामीच्या सामन्यात कमकुवत उझबेकिस्तानचा 19-0 असा धुव्वा उडवत एकतर्फी विजय नोंदवला. संपूर्ण 60 मिनिटांच्या खेळात भारताचं वर्चस्व इतकं होतं की, बचावात्मक खेळणाऱ्या उझबेकिस्तानला एकही प्रतिहल्ला चढवता आला नाही. युवा ड्रॅग-फ्लिकर दीपिका सेहरावत सामन्याची स्टार ठरली, तिनं एकटीनं आठ गोल करुन आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात एकाच सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक गोल करण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला.

भारतीय खेळाडूंचं पहिल्या मिनिटापासून वर्चस्व : सामन्याच्या अगदी सुरुवातीपासूनच भारतीय संघानं उझबेकिस्तानवर पकड मिळवली होती. लालरेम्सियामीनं सामन्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या कारकिर्दीतील 48वा आंतरराष्ट्रीय गोल करुन भारताच्या गोलचं खातं उघडलं. त्यानंतर दीपिकाने आशियाई खेळांमधील आपला पहिला गोल केला, तर इशिका आणि बलजीतनं रिबाउंड्सवर गोल करुन पहिल्या क्वार्टरमध्ये भारताला 4-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये, नेहा गोयलनं बॅकहँड स्ट्राइकनं भारताचा पाचवा गोल केला. सुरुवातीचे पेनल्टी कॉर्नर्स चुकवल्यानंतर, दीपिकानं एकापाठोपाठ एक घातक ड्रॅग-फ्लिक्स आणि रिबाउंड्सच्या जोरावर आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. ऋतुजानंही योगदान दिलं आणि मध्यांतरापर्यंत भारतानं 8-0 अशी आघाडी घेतली होती. मध्यांतराच्या केवळ एक मिनिट आधी, अनुभवी नेहा गोयलला ग्रीन कार्ड मिळालं.

दीपिकाचा ऐतिहासिक विक्रम : मध्यांतरानंतर, भारतीय संघानं आपला आक्रमकपणा वाढवला. डीआरएसद्वारे उझबेकिस्तानचा भारताचा नववा गोल नाकारण्यात आला, पण त्यानंतर दीपिकाच्या पेनल्टी कॉर्नर्सवर उझबेकिस्तानकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं. दीपिकानं झटपट आणखी चार गोल केले. दरम्यान, इशिकानंही तिचा दुसरा गोल केला, तर लालथंतुलंगी, साक्षी आणि नवनीत यांनीही गोल नोंदवून गोलंसंख्या 16-0 अशी केली. चौथ्या क्वार्टरमध्ये, लालथंतुलंगीनं पेनल्टी स्ट्रोकचं गोलमध्ये रुपांतर केलं, तर इशिकानं एका उत्कृष्ट फील्ड गोलनं आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. त्यानंतर दीपिकानं सामन्यातील तिचा आठवा गोल करुन आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात एक नवीन सर्वकालीन विक्रम प्रस्थापित केला.

भारतानं आठ वेगवेगळ्या खेळाडूंच्या गोलसह मिळवला ऐतिहासिक विजय : या एकतर्फी सामन्यात भारतासाठी सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्यांच्या संघातील खेळाडूंची संख्या, ज्यात आठ वेगवेगळ्या खेळाडूंनी (दीपिका-8, इशिका-3, लालथंतुलंगी-2, लालरेम्सियामी-1, बलजीत-1, नेहा-1, ऋतुजा-1, नवनीत-1, साक्षी-1) गोल केले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत 1982 साली हाँगकाँगविरुद्ध 22-0 अशा फरकानं विजय मिळवून आपला सर्वात मोठा विजयाचा विक्रम मोडण्यात भारताला जरी केवळ तीन गोलांची कमतरता भासली असली, तरी हा 19-0 चा विजय भारतीय महिला हॉकी संघाचा इरादा स्पष्टपणे दर्शवतो.

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TAGGED:

INDIA CRUSHES UZBEKISTAN BY 19 0
महिला हॉकी संघाचा दणदणीत विजय
एकाच सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक गोल
दीपिका सेहरावत विक्रमी गोल
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