Asian Games 2026: सामना न खेळताही टीम इंडिया जिंकणार 'गोल्ड मेडल'; 'हा' नियम आहे खास
भारतीय महिला क्रिकेट संघ 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदकापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. या अंतिम सामन्यात एक खास नियम भारतासाठी फायदेशीर ठरु शकतो.
Published : September 21, 2026 at 10:44 AM IST
नवी दिल्ली India Women Team : भारतीय महिला क्रिकेट संघ 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदकापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. भारतानं रविवारी उपांत्य फेरीत बांगलादेशला 114 धावांनी पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता मंगळवार, 22 सप्टेंबर रोजी त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होईल. या अंतिम सामन्यात एक खास नियम भारतासाठी फायदेशीर ठरु शकतो. जर अंतिम सामन्यात पाऊस किंवा खराब हवामानामुळं एकही चेंडू टाकला गेला नाही आणि सामना अनिर्णित राहिला, तर भारताला विजेता घोषित केलं जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की, सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी मैदानात उतरण्याची संधी मिळाली नाही तरीही हरमनप्रीत कौरच्या संघाला विजेतेपद मिळू शकतं.
𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍, 𝐈𝐓’𝐒 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐕𝐒 𝐒𝐑𝐈 𝐋𝐀𝐍𝐊𝐀 𝐅𝐎𝐑 𝐆𝐎𝐋𝐃! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
Serial Winners, Team India are in yet another final, chasing back-to-back Asian Games Golds! 🔥
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Women’s Cricket Gold Medal Match, TOMORROW at 10 AM,… pic.twitter.com/Y77TWBQUn5
पावसानं आधीच एक सामना रद्द : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेट स्पर्धेत पावसाचा परिणाम आधीच दिसून आला आहे. बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खराब हवामान आणि ओल्या मैदानामुळं एकही चेंडू न टाकता रद्द करण्यात आला. या अनिर्णित निकालानंतर, स्पर्धेच्या क्रमवारीनुसार बांगलादेश पुढील फेरीत पोहोचला आणि चीनचा प्रवास तिथंच संपला. याचा अर्थ असा की, हवामानामुळं सामना रद्द झाल्यास या स्पर्धेत रँकिंगचा नियम आधीच लागू करण्यात आला आहे.
𝙄𝙉𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 ✌️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
A dominant 1⃣1⃣4⃣-run victory for #TeamIndia 💥
They are all set to face Sri Lanka next in the Gold Medal match 🏅⏳
Scorecard ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#AsianGames pic.twitter.com/ZIi2hTFv3A
अंतिम सामन्यात भारताला फायदा कसा होणार? : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेट स्पर्धा सरळ नॉकआऊट स्वरुपात खेळली जात आहे. उपांत्य फेरीत भारतानं बांगलादेशला 114 धावांनी हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर श्रीलंकेनं पाकिस्तानला 8 गडी राखून हरवून विजेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश केला. आता, भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सुवर्णपदकाच्या सामन्यासाठी कोणताही राखीव दिवस नाही. त्यामुळं, जर पावसामुळं सामना होऊ शकला नाही आणि सामना अनिर्णित राहिला, तर उच्च रँकिंग असलेल्या संघाला विजेता घोषित केले जाईल. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेपेक्षा भारताचं उच्च रँकिंग असल्याचा फायदा होईल. जर पावसामुळं सामना खेळला गेला नाही, तर भारत न खेळताच सुवर्णपदक जिंकेल.
भारत याआधीही आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा विजेता : भारतीय महिला संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गतविजेता आहे. त्यांनी 2022 च्या हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं आणि आता सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्याची संधी आहे. त्या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतानं श्रीलंकेचा पराभव केला होता. विशेष म्हणजे, यावेळीही सुवर्णपदकाच्या सामन्यात भारताचा सामना श्रीलंकेशी होणार आहे. याचा अर्थ, भारतीय संघाला मागील अंतिम सामन्याच्या निकालाची पुनरावृत्ती करुन आपलं विजेतेपद राखण्याची संधी आहे.
भारत-श्रीलंका अंतिम सामना कधी होणार? : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील महिला क्रिकेटचा सुवर्णपदकाचा सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात 22 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना जपानमधील निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क इथं होईल.
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