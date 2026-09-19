सामना न खेळताच सेमीफायनलमध्ये आलेल्या बांगलादेशविरुद्ध टीम इंडिया मैदानात; कोण मारणार बाजी?
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या महिला क्रिकेट स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य सामना रविवार, 20 सप्टेंबर रोजी भारत आणि बांगलादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात खेळवला जाईल.
Published : September 19, 2026 at 3:58 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या महिला क्रिकेट स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य सामना रविवार, 20 सप्टेंबर रोजी भारत आणि बांगलादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा हाय-व्होल्टेज सामना जपानमधील आयची प्रांतातील निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता सुरु होईल.
भारतीय संघ चांगल्या लयीत : गतविजेत्या भारतीय महिला संघानं उपांत्यपूर्व फेरीत यजमान जपानला आठ गडी राखून पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघानं नुकतंच आशिया कप 2026 चं विजेतेपदही पटकावलं होतं. भारतानं अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत करुन विक्रमी आठव्यांदा ही ट्रॉफी जिंकली.
𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 18, 2026
A convincing 8️⃣-wicket win for #TeamIndia in the quarter-final to seal a spot in the final four 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/MIoR07Vyms #AsianGames pic.twitter.com/UANuW4ThHW
भारतीय संघाचं वर्चस्व : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बांगलादेशविरुद्ध भारताची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. भारतीय संघानं बांगलादेशला सलग नऊ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पराभूत केलं आहे. याव्यतिरिक्त, एप्रिल-मे 2024 मध्ये भारताच्या बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान, भारतानं पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 5-0 नं जिंकली होती. भारतानं महिला आशिया कप 2024 च्या उपांत्य फेरीत बांगलादेशला 10 गडी राखून पराभूत केले.
बांगलादेशचा संघ न खेळताच उपांत्य फेरीत : बांग्लादेश महिला संघाचा चीनविरुद्धचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. मात्र, चांगल्या मानांकनाच्या आधारावर बांगलादेश उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरला. आता, हा संघ भारताला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल. या दोन संघांमधील महत्त्वपूर्ण सामन्यात, भारत आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर बांगलादेश आपल्या अलीकडील खराब कामगिरीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल.
हवामान कसं असेल : भारत आणि बांगलादेश महिला संघांमधील उपांत्य फेरीच्या सामन्यादरम्यान क्रिकेटसाठी हवामान अनुकूल असण्याची शक्यता आहे. हवामान अंदाजानुसार, 20 सप्टेंबर रोजी निशिनमध्ये हवामान मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान 24 ते 31 अंश सेल्सिअस दरम्यान, तर किमान तापमान 15 ते 24 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात या प्रदेशात सरासरी 42 टक्के पावसाची शक्यता असली तरी, सामन्याच्या दिवशी पावसाची शक्यता खूपच कमी मानली जात आहे. अशा परिस्थितीत, चाहत्यांनी कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय संपूर्ण सामन्याचा आनंद घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :