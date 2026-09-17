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Asian Games 2026: आजपासून सुरु होणार भारतीय संघाचं अभियान; पहिल्या दिवशी टेकबॉलचे होणार सामने, कसा खेळतात हा खेळ?

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 चा उद्घाटन सोहळा 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यापूर्वीच अनेक स्पर्धांना सुरुवात झाली आहे. बास्केटबॉल स्पर्धा 10 सप्टेंबरपासून सुरु आहेत.

Asian Games 2026
आजपासून सुरु होणार भारतीय संघाचं अभियान (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 11:05 AM IST

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नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 चा उद्घाटन सोहळा 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यापूर्वीच अनेक स्पर्धांना सुरुवात झाली आहे. बास्केटबॉल स्पर्धा 10 सप्टेंबरपासून सुरु आहेत. जपानमधील आयची-नागोया इथं होणाऱ्या अधिकृत उद्घाटन सोहळ्याच्या दोन दिवस आधी, भारताच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मोहिमेची सुरुवात आज टेकबॉलनं होईल. भारतीय पुरुष दुहेरी जोडी डेक्लन मार्शल गोन्साल्विस आणि मोहम्मद अनस इम्रान बेग हे या खेळांमध्ये सहभागी होणारे देशाचे पहिले खेळाडू असतील.

आयची-नागोया येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदार्पण करणाऱ्या पाच खेळांपैकी हा एक खेळ आहे. भारताचा तीन सदस्यीय संघ पुरुष दुहेरी, महिला एकेरी आणि मिश्र दुहेरी या तीन स्पर्धांमध्ये सहभागी होईल. 24 जोड्यांच्या स्पर्धेत अनस आणि डेक्लन हे भारताच्या पुरुष दुहेरी संघाचा भाग असतील. ते गट 'ब' मध्ये व्हिएतनामच्या ट्रुओंग गियांग बा आणि आन खोआ यांच्याविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करतील. त्यानंतर त्यांचा सामना दक्षिण कोरियाच्या जुनसुक ली आणि टेबिन ली यांच्याशी होईल.

टेकबॉल हा खेळ काय आहे? : टेकबॉल हा फुटबॉल आणि टेबल टेनिस यांचं मिश्रण असलेला एक आधुनिक इनडोअर खेळ आहे. तो एका खास डिझाइन केलेल्या वक्र टेबलवर खेळला जातो. फुटबॉलप्रमाणेच, खेळाडूंना चेंडू पाय, डोके, छाती किंवा शरीराच्या इतर भागांनी खेळावा लागतो, परंतु हातांचा वापर करता येत नाही. फुटबॉलप्रमाणेच, हाताची कोणतीही हालचाल फाऊल मानली जाते. यामध्ये एकेरी आणि दुहेरी दोन्ही प्रकारचे सामने असतात.

भारताचं 17 सप्टेंबरचं आशियाई क्रीडा स्पर्धेचं वेळापत्रक -

टेकबॉल -

  • पुरुष दुहेरी गट ब : डेक्लान मार्शल गोन्साल्वेस/मोहम्मद अनास इम्रान बेग विरुद्ध ट्रूओंग गियांग बा/न्हा खोआ ले (व्हिएतनाम) - दुपारी 12:30
  • पुरुष दुहेरी गट ब : डेक्लान मार्शल गोन्साल्वेस/मोहम्मद अनास इम्रान बेग विरुद्ध जुन्सुक ली/टेबिन ली (दक्षिण कोरिया) - दुपारी 1:00
  • पुरुष दुहेरी उपांत्यपूर्व फेरी : गोन्साल्वेस/बेग (पात्र ठरल्यास) - दुपारी 3:30
  • पुरुष दुहेरी रिपेचेज : गोन्साल्वेस/बेग (पात्र ठरल्यास) - दुपारी 4:00

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TAGGED:

WHAT IS TEQBALL HOW IT IS PLAYED
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026
टेकबॉल कसा खेळतात
फुटबॉल आणि टेबल टेनिस यांचं मिश्रण
ASIAN GAMES 2026 STARTS TODAY

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