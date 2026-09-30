ETV Bharat / sports

तिसऱ्या फेरीनंतर एका गुणानं होते मागे; साहिल-गणेश-कुशलच्या त्रिकुटानं शेवटच्या फेरीत चीनला पराभूत जिंकलं सोनं!

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं तिरंदाजीमध्ये हॅटट्रिक साधली.

Asian Games 2026
तिरंदाजीत भारताची गोल्डन हॅटट्रिक (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिरंदाजीमध्ये भारताला सुवर्णपदकांची कमाई होताना दिसत आहे. महिलांच्या स्पर्धेनंतर आता पुरुष संघानंही कंपाऊंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आहे. भारतीय पुरुष संघाचा सामना अंतिम सामन्यात चीनशी झाला. तिसऱ्या गेममध्ये ते एका गुणानं मागे होते, पण चौथ्या आणि अंतिम गेममध्ये त्यांनी वर्चस्व मिळवलं आणि 238-237 अशा गुणांनी सामना जिंकून सुवर्णपदक पटकावलं. तिरंदाजी प्रकारातील हे त्यांचं तिसरं सुवर्णपदक आहे. आतापर्यंत एकूण सुवर्णपदकांची संख्या दहा झाली असून, अजून काही तिरंदाजी स्पर्धा बाकी आहेत ज्यात सुवर्णपदकं मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अंतिम सामना एका गुणानं जिंकला : साहिल राजेश, कुशल दलाल आणि मणिरत्नम गणेश या भारतीय त्रिकुटानं चीनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात उल्लेखनीय झुंजार वृत्ती दाखवली. तीन फेऱ्या आणि 18 शॉट्सनंतर भारत एका गुणानं मागे होता. चीनचा स्कोर 179 होता, तर भारताचा 178 होता. त्यानंतर, अंतिम फेरीत भारतीय संघानं बाजी पलटवली. शेवटच्या सहा फेऱ्यांमध्ये एका चिनी तिरंदाजानं आठ गुण मिळवले. याचा भारताला फायदा झाला आणि भारतीय संघानं एका गुणाची आघाडी घेतली. अखेरीस, भारतानं 238 गुण मिळवले, तर चीनला केवळ 237 गुण मिळवता आले. अशाप्रकारे भारतीय संघानं सुवर्णपदक जिंकलं.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 GOLD MEDAL
पुरुष कंपाऊंड तिरंदाजी सुवर्णपदक
भारताला किती सुवर्णपदक मिळाले
आशियाई क्रीडा स्पर्धा
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.