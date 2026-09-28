टीम इंडियाची लॉटरी! एकही चेंडू न खेळताच भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये; नाणेफेकेच्या आधीच उपांत्यपूर्व सामना रद्द
निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये होणारा हा सामना नाणेफेक न करताच रद्द करावा लागला.
Published : September 28, 2026 at 10:02 AM IST
आयची-नागोया (जपान) India into Semifinal : सोमवारी (28 सप्टेंबर) आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील पुरुष क्रिकेट स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारतीय संघाचा सामना अफगाणिस्तानशी होणार होता. मात्र, पाऊस आणि ओल्या मैदानामुळं सामन्यात व्यत्यय आला. निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये होणारा हा सामना नाणेफेक न करताच रद्द करावा लागला. यामुळं भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला. भारतानं आपल्या श्रेष्ठ क्रमवारीच्या आधारावर उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. आयसीसी टी-20 क्रमवारीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर अफगाणिस्तान 10व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संघ आपला उपांत्य फेरीचा सामना 1 ऑक्टोबर रोजी त्याच ठिकाणी खेळेल. यापूर्वी, पाकिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यातील सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानं पाकिस्तानी संघाला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला होता.
उपांत्य फेरीत भारताचा सामना कोणाशी होणार? : उपांत्य फेरीत, भारतीय संघाचा सामना श्रीलंका आणि नेपाळ यांच्यातील तिसऱ्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्याच्या विजेत्याशी होईल. यापूर्वी, पाकिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामनाही पावसामुळं रद्द झाल्यानं पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला. उपांत्य फेरीत पाकिस्तानचा सामना बांगलादेश किंवा मलेशिया यांच्यापैकी एकाशी होईल. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांना थेट उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थान देण्यात आलं होतं. तर नेपाळ, जपान, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग, मलेशिया आणि ओमान यांना गट सामने खेळावे लागले. नेपाळ आणि अफगाणिस्तान 'अ' गटातून उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरले. मलेशिया आणि हाँगकाँग 'ब' गटातून अंतिम आठ संघांमध्ये पोहोचले.
🚨 Match Abandoned 🚨— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
The #INDvAFG Asian Games 2026 Quarter-Final has been called off due to rain. #TeamIndia advance to the semi-final by virtue of higher seeding. #AsianGames
जपानमधील खराब हवामानामुळं अनेक सामने रद्द : जपानमध्ये सतत पाऊस पडत असून, त्याचा परिणाम अनेक खेळांवर झाला आहे. क्रिकेटला याचा विशेष फटका बसला आहे. ओल्या खेळपट्ट्यांमुळं सामने पुढे ढकलले जात आहेत. भारताच्या सामन्यापूर्वी निशिनमध्येही मुसळधार पाऊस झाला. सामन्यापूर्वी आकाश ढगाळ असल्यानं अधिकाऱ्यांना सामना रद्द करावा लागला. परिणामी, भारतानं आपल्या श्रेष्ठ मानांकनाच्या आधारावर उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
भारत-जपान सामन्यादरम्यान खेळपट्टीवर टीका झाली होती टीका : भारत-जपान सामन्यातही मुसळधार पाऊस झाला. अखेरीस सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा खेळला गेला, परंतु सततच्या पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी खेळपट्टी झाकण्यात आली होती. यामुळं खेळपट्टीची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आणि फिरकी गोलंदाजांनी सर्व षटकं टाकली. या सामन्यात भारतीय संघानं टी-20 इतिहासातील सर्वात कमी धावसंख्येचा बचाव केला. भारतानं 32 धावा केल्या आणि जपानला 30 धावांवर रोखले. परिणामी, अधिकाऱ्यांनी या कठीण परिस्थितीत सामना न घेण्याचा निर्णय घेतला.
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