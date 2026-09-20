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पुरुष हॉकी संघाचाही धडाक्यात विजय; प्रतिस्पर्ध्यांचा 13-1 नं धुव्वा

भारतीय पुरुष हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये दमदार सुरुवात केली आहे. इंडोनेशियाविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघानं सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट खेळ करत सहज विजय मिळवला.

India Men's Hockey
पुरुष हॉकी संघाचाही धडाक्यात विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 4:00 PM IST

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आयची-नागोया (जपान) India Men's Hockey : भारतीय हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये दमदार सुरुवात केली आहे. इंडोनेशियाविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघानं सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट खेळ करत सहज विजय मिळवला. या सामन्यात दिलप्रीत सिंगनं भारतासाठी सर्वाधिक चार गोल केले. शिलानंद लखारा आणि सुखजीत सिंग यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले. अभिषेक, मनदीप सिंग, हरमनप्रीत सिंग, जुगराज सिंग आणि राजिंदर सिंग यांनी प्रत्येकी एक गोल केला.

महिला संघाचाही दणदणीत विजय : यापूर्वी भारतीय महिला संघानंही उझबेकिस्तानविरुद्धचा पहिला सामना 19-0 अशा फरकानं जिंकून आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये विजयी सुरुवात केली आहे. यावेळी दोन्ही भारतीय हॉकी संघ खूप मजबूत असून सुवर्णपदकाचे दावेदार आहेत. भारतीय पुरुष संघ आता मंगळवारी श्रीलंकेचा सामना करेल. हा सामनाही भारतासाठी खूप सोपा मानला जात आहे. भारत गुरुवारी दक्षिण कोरिया आणि शनिवारी जपानविरुद्ध खेळेल.

सामन्यात काय घडलं? : शिलानंद लखारानं भारतासाठी पहिला गोल केला. त्यानं 5व्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर केलं. त्यानंतर अभिषेकनं 12 व्या मिनिटाला गोल केला. पहिल्या क्वार्टरनंतर भारतानं 2-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये दिलप्रीत सिंगनं तीन गोल करुन भारताची आघाडी 3-0 अशी वाढवली. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये राजिंदर, मनप्रीत आणि हरमनप्रीत सिंग यांनीही गोल करुन स्कोअर 7-0 असा केला. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये शिलानंद लखारा आणि दिलप्रीतनंतर सुखजीतनं गोल केला. इंडोनेशियानंही एक गोल करुन स्कोअर 10-1 असा केला. चौथ्या आणि अंतिम क्वार्टरमध्ये भारतानं तीन गोल करुन 13-1 अशा फरकानं विजय मिळवला. चौथ्या क्वार्टरमध्ये दिलप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग आणि जुगराज यांनी गोल केले.

3 सामन्यांमध्ये 44 गोल : आतापर्यंत भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात तीन हॉकी सामने झाले असून, प्रत्येक वेळी भारतानं मोठ्या फरकानं विजय मिळवला आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये टीम इंडियानं इंडोनेशियाविरुद्ध 33 गोल केले आणि एकही गोल खाऊ दिला नाही. यावेळी इंडोनेशियाला केवळ एक गोल करता आला. मात्र, भारतानं 13 गोल करुन प्रत्युत्तर दिलं आणि सामना सहज जिंकला. भारतानं आता इंडोनेशियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांमध्ये 44 गोल केले आहेत, तर केवळ एक गोल खाल्ला आहे. यावरुन भारतीय संघाचं वर्चस्व दिसून येतं.

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TAGGED:

INDIA HOCKEY BEAT INDONESIA
भारतीय पुरुष हॉकी संघ
भारत विरुद्ध इंडोनेशिया हॉकी सामना
आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026
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