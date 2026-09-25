कमलजीत-सुरुचीचा 'गोल्डन निशाणा'! आशियाई विक्रम करत नेमबाजीत जिंकलं पहिलं सुवर्णपदक
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीमधील पहिल्या सुवर्णपदकासाठी भारताची प्रतीक्षा संपली आहे. भारतानं या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपलं पहिलं सुवर्णपदक जिंकलं आहे.
Published : September 25, 2026 at 10:20 AM IST
नवी दिल्ली Gold Medal in Shooting : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीमधील पहिल्या सुवर्णपदकासाठी भारताची प्रतीक्षा संपली आहे. भारतानं या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपलं पहिलं सुवर्णपदक जिंकलं असून, नेमबाजीमधील पदकांची एकूण संख्या 10 वर नेली आहे. कमलजीत आणि सुरुची इंदर सिंग या भारतीय जोडीनं 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. याशिवाय 50 मीटर रायफल थ्री-पोझिशन पुरुष संघानंही रौप्यपदक पटकावलं. ऐश्वर्या प्रताप सिंग, नीरज आणि रुद्राक्ष या त्रिकुटानं भारतासाठी रौप्यपदक मिळवलं. एकुणच भारतानं आज नेमबाजीमध्ये एक सुवर्ण आणि एक रौप्यपदकासह दोन पदकं जिंकली.
GOLD, WITH A RECORD TO MATCH! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
Suruchi Singh and Kamaljeet seal the gold for India with a new Asian Record of 484.6! 🤩
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भारतानं केला आशियाई विक्रम : अंतिम फेरीत चार संघ होते आणि भारतानं 484.6 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावलं. दक्षिण कोरिया 478.0 गुणांसह दुसऱ्या स्थानी राहिला आणि रौप्यपदक जिंकलं, तर इराण 415.8 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी राहिला आणि कांस्यपदक जिंकलं. इंडोनेशिया 349.4 गुणांसह चौथ्या स्थानी राहिला. भारताचा 484.6 गुणांचा स्कोर हा एक नवीन आशियाई विक्रम देखील आहे. यापूर्वी आशियाई विक्रम उझबेकिस्तानच्या नावावर होता, ज्यांनी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 481.3 गुण मिळवले होते. आता हा विक्रम कमलजीत-सुरुची जोडीच्या नावावर आहे.
STORY | Kamaljeet, Suruchi shoot gold in 10m air pistol mixed team; India also win 3P team silver in rifle— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
Indian shooters Suruchi Singh and Kamaljeet produced an excellent performance to fire their way to the gold medal in the 10m air pistol mixed team event at the Asian Games… pic.twitter.com/lMpSjVhF72
पात्रता फेरीतही केला होता आशियाई विक्रम : कमलजीत आणि सुरुची यांनी यापूर्वी पात्रता फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. या भारतीय जोडीनं एकूण 587-29x गुण मिळवून आशियाई पात्रता फेरीचा विक्रमही प्रस्थापित केला. पात्रता फेरीत भारतानं प्रथम क्रमांक पटकावला, तर इराण 584-17x गुणांसह दुसऱ्या, दक्षिण कोरिया 582-23x गुणांसह तिसऱ्या आणि इंडोनेशिया 580-30x गुणांसह चौथ्या स्थानावर राहिला. अव्वल चार जोड्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरल्या, ज्यात भारतानं सुवर्णपदक जिंकले. पात्रता फेरीतील त्यांची कामगिरी इतकी प्रभावी होती की चीन आणि व्हिएतनाम त्यांची बरोबरी करु शकले नाहीत. चीन आणि व्हिएतनाम अंतिम फेरीसाठी पात्रही ठरु शकले नाहीत.
SURUCHI & KAMALJEET WINS GOLD 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) September 25, 2026
- First Shooting Gold for India at AG 2026
- Second Gold for India at AG 2026 pic.twitter.com/liZjQbwHSA
कमलजीत आणि सुरुची यांनी कसं जिंकलं सुवर्णपदक : 10-मीटर एअर पिस्तूल मिश्र प्रकाराच्या अंतिम फेरीत भारत, इंडोनेशिया, इराण आणि दक्षिण कोरिया या चार संघांचा समावेश होता. सुरुवातीला, प्रत्येकी पाच शॉट्सच्या तीन मालिका मारण्यात आल्या आणि 15 शॉट्सनंतर भारत आघाडीवर होता. दोन शॉट्सनंतर बाद फेरी सुरु झाली. 17 व्या शॉटनंतर इंडोनेशिया बाद झाला, ज्यामुळं भारताचं पदक निश्चित झाले. 19 व्या शॉटनंतर इराण बाद झाला, ज्यामुळं भारताचं किमान रौप्यपदक निश्चित झालं. मात्र, भारत कधीही दुसऱ्या स्थानावर आला नाही. कमलजीत आणि सुरुची यांचं नेमबाजीचं कौशल्य इतकं प्रभावी होतं की त्यांनी भारताला दुसऱ्या स्थानावर घसरण्यापासून रोखलं आणि सातत्यपूर्ण आघाडी कायम ठेवली. 21 व्या शॉटनंतर, भारतानं आशियाई विक्रम मोडला आणि एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करुन सुवर्णपदक मिळवलं.
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