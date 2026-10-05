गोल्डन गर्ल 'कुमकुम' आणि रौप्यपदक विजेता यशदीपचं जंगी स्वागत! सुवर्णपदक विजेती कुमकुम म्हणाली...
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी सुवर्णपदक पटकावणारी कुमकुम मोहोड आणि रोप्य पदकाची कमाई करणारा यशदीप भोगे यांच्या यशाचा अमरावती शहरात सोमवारी जल्लोष करण्यात आला.
Published : October 5, 2026 at 12:36 PM IST
अमरावती Kumkum Mohod Grand Welcome : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी सुवर्णपदक पटकावणारी कुमकुम मोहोड आणि रोप्य पदकाची कमाई करणारा यशदीप भोगे यांच्या यशाचा अमरावती शहरात सोमवारी जल्लोष करण्यात आला. दोन्ही पदक विजेत्या खेळाडूंची शहरातील राजकमल चौकातून इर्विन चौकापर्यंत खुल्या जीपमधून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल ताशांचा गजर, फटाक्यांच्या आतिशबाजीनं शहरातील वातावरण दुमदुमून गेलं. राज्यसभा सदस्य खासदार अनिल बोंडे, आमदार सुलभा खोडके यांच्यासह क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांनी दोन्ही खेळाडूंचा भव्य सत्कार केला.
राजकमल चौकापासून इर्विन चौकापर्यंत जल्लोष : पदक विजेत्या खेळाडूंची राजकमल चौकातून सुरु झालेली मिरवणूक जयस्तंभ चौक, मालवीय चौक मार्गे इर्वीन चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत पोहोचली. यावेळी मनीबाई गुजराती हायस्कूलचे विद्यार्थी, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे खेळाडू तसंच शहरातील विविध क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी आणि क्रीडाप्रेमी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. धनुर्विद्या संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत देशपांडे, कुस्तीगीर संघटनेचे प्रमुख संजय तिरतकर यांच्यासह क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी मिरवणुकीत सहभाग घेतला. इर्विन चौक इथं पोहोचल्यानंतर कुमकुम मोहोड आणि यशदीप भोगी यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केलं. त्यानंतर ढोल ताशांच्या गजरात उपस्थितांनी नृत्य करत विजयाचा जल्लोष साजरा केला.
बोंडे, खोडके यांच्या हस्ते सत्कार : राज्यसभा सदस्य खासदार अनिल बोंडे यांनी कुमकुम मोहोड आणि यशदीप भोगे यांचा विशेष सत्कार केला. हे दोन्ही खेळाडू अमरावतीची शान आहेत असं गौरवोद्गार त्यांनी काढलं. आमदार सुलभा घोडके यांनी ही दोन्ही खेळाडूंचा सत्कार करुन त्यांच्या यशाचं कौतुक केलं. अमरावती शहराची ओळख खेळाडूंचं शहर अशी राहिली आहे. काही काळ क्रीडा क्षेत्रात मरगळ आली होती, मात्र कुमकुम मोहोड आणि यशदीप भोगे यांनी आशियाई स्पर्धेत भारताला मिळवून दिलेल्या यशामुळं अमरावतीच्या क्रीडा चळवळीला पुन्हा नवी ऊर्जा मिळाली आहे. त्यांच्या यशातून शहरातील नव्या पिढीला प्रेरणा मिळेल आणि भविष्यात अमरावतीतून आणखी मोठे खेळाडू घडतील असं आमदार सुलभा खोडके यावेळी म्हणाल्या.
कुमकुम मोहोडला यशपाल राणा पुरस्कार : यावेळी कुमकुम मोहोड हिला यशपाल राणा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. देशातील सर्वोत्तम महिला खेळाडूच्या कामगिरीचा गौरव करणारा हा पुरस्कार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. पुरस्काराची घोषणा होताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट करुन कुमकुमच्या यशाचा अभिनंदन केलं. सत्काराला उत्तर देताना कुमकुम मोहाडनं आपल्या यशामागे संघ, महाराष्ट्र असोसिएशन आणि कुटुंबीयांचं पाठबळ असल्याचं सांगितलं. "माझ्या संपूर्ण टीमच्या आणि महाराष्ट्र असोसिएशनच्या मला मोठा सपोर्ट मिळाला. माझ्यासोबत सर्वांचे आशीर्वाद होते. स्पर्धेच्या वेळी माझं संपूर्ण लक्ष केवळ कामगिरीवर होतं. जे काही होईल ते होईल पण आपलं लक्ष विचलित होऊ द्यायचं नाही एवढंच मनाशी ठरवलं होतं," असं कुमकुमनं सांगितलं. ही स्वप्नपूर्ती नाही तर स्वप्नांची सुरुवात आहे असं सांगत कुमकुमनं भविष्यातील मोठ्या लक्षाचे संकेत दिले.
48 वर्षांत मिळवून दिलं पहिलंच पदक : 1978 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या स्थापनेपासून, 2026 पर्यंत कोणत्याही भारतीय महिला तिरंदाजानं महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह स्पर्धेत पदक जिंकलं नव्हतं. कुमकुमनं ही परंपरा खंडित करत भारताला या स्पर्धेत पहिलं सुवर्णपदक मिळवून दिलं. अंतिम सामन्यात दोन सेटनंतर कुमकुम एके वेळी 3-1 नं मागे होती. त्यानंतर तिनं पुनरागमन करत 3-3 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर येजिननं 5-3 अशी आघाडी घेतली, पण 'करा किंवा मरा' अशा पाचव्या सेटमध्ये दबावाखाली असलेल्या कुमकुमनं तीन अचूक 10 गुण मिळवून सामना 5-5 असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर सामना शूट-ऑफमध्ये गेला. येजिननं तिच्या एकमेव शॉटवर आठ गुण मिळवले, तर कुमकुमनं अचूक 10 गुण मिळवले. यासह, तिनं शूट-ऑफ जिंकून भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
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