शेतकरी कुटुंबातील नीरू धांडाचा नेम अचूक! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ट्रॅप शूटिंगमध्ये भारताला सुवर्णपदक
शेतकऱ्याची मुलगी नीरूनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं आहे. तिच्या यशाने कुटुंब, गाव आणि संपूर्ण जिंद जिल्ह्याचा गौरव वाढला आहे.
Published : September 29, 2026 at 7:55 PM IST
जिंद : हरियाणातील जिंद जिल्ह्यातील संगतपुरा या छोट्याशा गावातील शेतकरी कुटुंबातील नीरू धांडा (Neeru Dhanda) हिने जपानमध्ये 2026 मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ट्रॅप शूटिंग प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून देशाचा गौरव केलाय. सुमारे 2,500 लोकसंख्या असलेल्या या गावात नीरूच्या यशामुळं आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. तिचं अभिनंदन करण्यासाठी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केलीय. आता तिच्या कुटुंबीयांना नीरूच्या गावात परतण्याची प्रतीक्षा आहे.
दुसऱ्याच्या रायफलने सुरू केला नेमबाजीचा प्रवास : नीरूचे वडील सुरेश हे सुमारे तीन एकर जमिनीवर शेती करतात. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही त्यांनी मुलीच्या स्वप्नांना अडथळा येऊ दिला नाही. सुरुवातीला नीरूकडे स्वतःची रायफलही नव्हती. तिनं दुसऱ्याच्या रायफलने नेमबाजीचे धडे गिरवत मेहनत आणि सरावाच्या जोरावर या खेळात आपलं स्थान निर्माण केलं.
कबड्डीतून नेमबाजीकडे वळली : नीरूला लहानपणापासूनच खेळांची आवड होती. सुरुवातीला ती कबड्डी खेळत होती. मात्र, त्यात अपेक्षित यश न मिळाल्यानं तिनं नेमबाजीला आपलं ध्येय बनवलं. गावात पाचवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर तिनं केव्हीएस विद्यापीठात दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलं. अभ्यासासोबतच तिने नेमबाजीचा सराव सुरू ठेवला. दहावीनंतर तिने भोपाळमधील शूटिंग अकादमीत प्रशिक्षण घेतलं. त्यानंतर विविध स्पर्धांमध्ये पदके जिंकत तिनं आपली कामगिरी सातत्याने उंचावली. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली.
‘मी नक्कीच सुवर्णपदक जिंकेन’: कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम सामन्याच्या एक दिवस आधी नीरूनं आई-वडिलांशी फोनवर संवाद साधला होता. यावेळी तिनं, “उद्या माझा शेवटचा सामना आहे, मी नक्कीच सुवर्णपदक जिंकेन,” असा विश्वास व्यक्त केला. नीरूने आपले हे वचन खरे करून दाखवल्यानंतर कुटुंबीयांना प्रचंड आनंद झाला.
‘आता माझ्या मुलीने ऑलिम्पिकमध्येही सुवर्णपदक जिंकावे’ : नीरूची आई सुदेश देवी यांनी मुलीच्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला. नीरूने कुटुंब, गाव आणि देशाचा गौरव वाढवल्याचं त्यांनी सांगितलं. आता नीरूने ऑलिम्पिकमध्येही सुवर्णपदक जिंकावं, हे आपलं स्वप्न असल्याचं त्या म्हणाल्या. नीरू गावात परतल्यानंतर तिचं पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत करण्यात येणार आहे. तिच्या आवडीचे टिंडी तूप आणि देशी तुपाचा चुरमा तिला खाऊ घातला जाणार आहे. नीरूचे वडील, सुरेश यांनीही आपल्या मुलीच्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला.
समाजसेवकाचीही मोलाची साथ : नीरूचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हते. त्यांना शूटिंग क्षेत्राबाबत फारशी माहितीही नव्हती. अशा परिस्थितीत समाजसेवक सोमबीर पहलवान यांनी कुटुंबाला आधार दिला आणि नीरूला पुढे जाण्यासाठी मदत केली. कुटुंबीयांचे प्रोत्साहन, नीरूची मेहनत आणि सातत्यपूर्ण सराव यामुळं तिच्या यशाचा मार्ग सुकर झाला. जिच्याकडं सुरुवातीला स्वतःची रायफलही नव्हती. त्या नीरूनं आज आशियाई क्रीडा स्पर्धेत देशासाठी सुवर्णपदक जिंकले आहे. तिच्या या यशामुळं संगतपुरासह संपूर्ण जिंद जिल्ह्यात आनंदाचं वातावरण आहे.
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