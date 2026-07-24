ETV Bharat / sports

आशियाई क्रीडा स्पर्धांचं क्रिकेट वेळापत्रक जाहीर; भारत-पाकिस्तान सामना होणार?

2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे.

Asian Games
आशियाई क्रीडा स्पर्धांचं क्रिकेट वेळापत्रक जाहीर (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games : 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी ही आहे की, कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना प्राथमिक फेरीत होणार नाही. हे दोन्ही संघ उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचल्यासच एकमेकांसमोर येतील. याचा अर्थ असा की, या महासंग्रामासाठी क्रिकेट चाहत्यांना दोन्ही संघांनी अंतिम चारमध्ये पोहोचण्याची वाट पाहावी लागेल.

भारत दोन्ही गटांमध्ये गतविजेता : जपानमधील आयची-नागोया इथं होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चौथ्यांदा क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी 2010 (ग्वांगझू), 2014 (इंचॉन) आणि 2023 (हांगझोऊ) च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेटचा समावेश होता. भारत गतविजेता असून पुरुष आणि महिला दोन्ही गटांमध्ये आपल्या विजेतेपदाचं रक्षण करेल. यावेळी पुरुष आणि महिला दोन्ही स्पर्धा टी-20 फॉरमॅटमध्ये खेळल्या जातील आणि सर्व सामन्यांना पूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जा असेल. महिला क्रिकेट स्पर्धा 17 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान, तर पुरुषांचं सामने 24 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान खेळवले जातील. सर्व सामने आयची प्रांतातील कोरोगी ॲथलेटिक पार्क इथं होतील.

पुरुष गटात भारताची थेट उपांत्यपूर्व फेरीत एंट्री : पुरुष स्पर्धेत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश हे अव्वल मानांकित संघ आहेत. या चार संघांना थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळाला आहे. उर्वरित चार जागा प्राथमिक फेरीच्या सामन्यांमधून निश्चित केल्या जातील. प्राथमिक टप्प्यातील सहा संघांना दोन गटांमध्ये विभागलं आहे. गट 'अ' मध्ये अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ, तर गट 'ब' मध्ये हाँगकाँग, चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील. या स्वरुपामुळं, भारत आणि पाकिस्तान उपांत्यपूर्व फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळू शकत नाहीत. जर दोन्ही संघ उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचले, तरच त्यांच्यात सामना होऊ शकेल.

महिला संघाचा जपानविरुद्ध सामना : भारताला महिलांच्या गटात थेट उपांत्यपूर्व फेरीत बढती मिळाली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ यजमान जपानविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. जर भारतीय संघानं हा सामना जिंकला, तर उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बांगलादेश किंवा चीनशी होईल. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात श्रीलंकेचा सामना मलेशियाशी होईल, तर पाकिस्तानचा सामना थायलंडशी होईल.

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 साठी पुरुष क्रिकेटचं वेळापत्रक :

  • गट अ: अफगाणिस्तान, जपान, नेपाळ
  • गट ब: हाँगकाँग, चीन, मलेशिया, ओमान

उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यांचं वेळापत्रक :

  • भारत विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ
  • पाकिस्तान विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ
  • श्रीलंका विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ
  • बांगलादेश विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ

आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 साठी महिला क्रिकेटच्या उपांत्यपूर्व फेरीचं वेळापत्रक :

  • भारत विरुद्ध जपान
  • बांगलादेश विरुद्ध चीन
  • श्रीलंका विरुद्ध मलेशिया
  • पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड

आशियाई खेळांसाठी भारतीय पुरुष संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती आणि वैभव सूर्यवंशी.

आशियाई खेळांसाठी भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव आणि नंदनी शर्मा.

हेही वाचा :

  1. CWG 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज कोणते भारतीय खेळाडू उतरणार मैदानात? जाणून घ्या वेळापत्रक
  2. टीम इंडिया घरच्या मैदानावरच पाहुण्यांप्रमाणे खेळणार; अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भूषवणार यजमानपद
  3. CWG 2026: रंगारंग उद्घाटन सोहळ्यानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात; पहिल्या दिवशी भारताचा विजयी श्रीगणेशा

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ASIAN GAMES 2026 CRICKET
INDIA VS PAKISTAN ASIAN GAMES
ASIAN GAMES 2026 SCHEDULE
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.