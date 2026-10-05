जपानमधील खेळांचं महाकुंभ संपलं! 2030 मध्ये कुठं आयोजित होणार आशियाई खेळ?
जपानमधील आयची-नागोया इथं 20वे आशियाई खेळ संपन्न झाले आहेत. रविवारी झालेल्या समारोप समारंभात आशियाई खेळांचा अधिकृत ध्वज कतारची राजधानी दोहाकडे सुपूर्द करण्यात आला.
Published : October 5, 2026 at 9:25 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : जपानमधील आयची-नागोया इथं 20वे आशियाई खेळ संपन्न झाले आहेत. रविवारी झालेल्या समारोप समारंभात आशियाई खेळांचा अधिकृत ध्वज कतारची राजधानी दोहाकडे सुपूर्द करण्यात आला. 21 व्या आशियाई खेळांच्या यजमानपदाचे हक्क दोहाला औपचारिकपणे देण्यात आले आहेत. 16 डिसेंबर 2020 रोजी मस्कत इथं झालेल्या आमसभेत आशिया ऑलिम्पिक परिषदेनं दोहाला 2030 च्या आशियाई खेळांचं यजमानपद बहाल केलं. हे कतारमध्ये होणारे दुसरे आशियाई खेळ असतील. यापूर्वी, दोहानं 2006 मध्ये या भव्य कार्यक्रमाचं यशस्वीपणे आयोजन केलं होतं.
𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐋𝐔𝐃𝐄𝐒. 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐒𝐓𝐎𝐏: 𝐃𝐎𝐇𝐀 𝟐𝟎𝟑𝟎! 🤩 The 20th Asian Games in Aichi-Nagoya draw to a close as Japan officially hands over the Games flag to Qatar, marking the beginning of the journey towards Doha 2030 - with Olympic champion Mutaz Barshim joining the delegation on stage. 𝘼𝙧𝙞𝙜𝙖𝙩𝙤𝙪 𝙂𝙤𝙯𝙖𝙞𝙢𝙖𝙨𝙪, 𝙅𝙖𝙥𝙖𝙣! ✨ #SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026 #BaarBaarBharatHarBaarBharat— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 4, 2026
कधी होणार पुढचे आशियाई खेळ : नागोया इथं माध्यमांशी बोलताना, दोहा 2030 आयोजन समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अहमद अब्दुल्ला अल-बुऐनैन यांनी सांगितलं की, सर्व स्पर्धा स्थळं आधीच तयार आहेत. नवीन स्थळं बांधण्याची गरज भासणार नाही. कतार 2006 च्या आशियाई खेळांसाठी आणि 2022 च्या फिफा विश्वचषकासाठी बांधलेल्या आधुनिक सुविधांचा वापर करेल. ते म्हणाले, "आमच्याकडे सर्व पायाभूत सुविधा तयार आहेत. आम्हाला फक्त सध्याच्या स्थळांचा प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे." पुढील आशियाई खेळांचं तात्पुरते वेळापत्रक 4 ते 19 नोव्हेंबर, 2030 असं आहे.
ऑलिम्पिक समितीसोबत चर्चा झाल्यानंतर वेळापत्रक होणार अंतिम : ऑलिम्पिक क्रीडा संघटना (OCA) आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) सध्या वेळापत्रकावर चर्चा करत आहेत. पुढील आशियाई खेळ 2030 वरुन 2031 मध्ये आयोजित केलं जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरुन ते 2032 च्या ब्रिस्बेन ऑलिम्पिकच्या वेळीच होतील आणि ऑलिम्पिक पात्रतेसाठी मदत होईल. कतारनं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की ते 2030 किंवा 2031 च्या आशियाई खेळांसाठी पूर्णपणे तयार आहे. हे अरबी द्वीपकल्पात दोन वर्षे चालणाऱ्या स्पर्धांचा एक भाग असेल. 2034 चे आशियाई खेळ सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध इथं आयोजित केले जातील.
Until We Meet Again in Doha 2030 The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 came to a close, with more than 11,000 athletes from 45 nations having written a remarkable chapter in Asian sport. https://t.co/aYkseOvVxY— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) October 4, 2026
मोठ्या स्पर्धांचं आयोजन करण्यासाठी कतार पुढं : कतारनं मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करण्यात सातत्यानं रस दाखवला आहे. त्याची आधुनिक स्टेडियम्स, उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि भव्य स्पर्धा आयोजित करण्याचा अनुभव दोहा 2030 ला एक संस्मरणीय कार्यक्रम बनविण्यात मदत करेल. पुढील चार वर्षांत, कतार आशियाई खेळाडूंसाठी आणखी एक प्रभावी व्यासपीठ तयार करेल.
भारताचा शंभर पदकं जिंकण्याचा प्रयत्न : पुढील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत शंभर पदकं जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. 2023 मध्ये, भारतीय खेळाडूंनी 28 सुवर्ण पदकांसह 100 हून अधिक पदकं जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. मात्र, यावेळी भारताला 21 सुवर्ण पदकांसह केवळ 85 पदकं जिंकता आली. सर्वात निराशाजनक बाब म्हणजे, 2023 मध्ये भारतानं ज्या 28 स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक जिंकले होते, त्यापैकी 20 स्पर्धांमध्ये यावेळी भारताला सुवर्णपदक जिंकता आलं नाही. आता भारत आपली गमावलेली सुवर्ण पदकं पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करेल.
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