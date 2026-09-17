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आशियाई खेळांमध्ये क्रिकेटला सुरुवात; शेजाऱ्यांचा संघ सामना न खेळताच सेमीफायनलमध्ये

आशियाई खेळांमध्ये महिला क्रिकेटला सुरुवात झाली आहे. बांगलादेश आणि चीन महिला क्रिकेट संघांमध्ये पहिला सामना आज होणार होता, परंतु पावसामुळं हा सामना रद्द करण्यात आला.

Asian Games 2026
शेजाऱ्यांचा संघ सामना न खेळताच सेमीफायनलमध्ये (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 12:32 PM IST

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नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आशियाई खेळ सुरु झाले आहेत. या स्पर्धेत अनेक खेळ असले तरी, सर्वांचं लक्ष क्रिकेटवर असेल. महिलांचे क्रिकेट सामने आधीच सुरु झाले आहे. भारतीय संघही लवकरच मैदानात उतरेल. दरम्यान, बांगलादेश महिला संघाचा आज सामना होणार होता, परंतु सामना न खेळताच हा संघ थेट उपांत्य फेरीत पोहोचला.

पावसामुळं बांगलादेश विरुद्ध चीन सामना रद्द : आशियाई खेळांमध्ये महिला क्रिकेटला सुरुवात झाली आहे. बांगलादेश आणि चीन महिला क्रिकेट संघांमध्ये पहिला सामना आज होणार होता, परंतु पावसामुळं हा सामना रद्द करण्यात आला. यानंतर, बांगलादेशी संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला. आता प्रश्न असा आहे की, सामना न होताही बांगलादेशी संघ पुढं कसा गेला? याचं उत्तर क्रमवारीमध्ये आहे. महिलांच्या क्रमवारीमध्ये बांगलादेशी संघ चीनपेक्षा पुढे आहे, त्यामुळं सामना न झाल्यानं बांगलादेशी संघाला फायदा झाला. दुसरा सामना आज, गुरुवारी, पाकिस्तान आणि थायलंड यांच्यात होणार आहे, तोही पावसामुळं रद्द होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा पहिला सामना शुक्रवारी : भारतीय महिला क्रिकेट संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांचा पहिला सामना शुक्रवारी होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी, पहिल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात मलेशियाई महिला संघाचा सामना श्रीलंकन ​​महिला संघाशी होईल. यानंतर भारत आणि जपानच्या महिला संघात दुसरा सामना होईल. पहिला सामना सकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल, तर भारताचा दुसरा सामना सकाळी 10:30 वाजता सुरु होईल.

भारतीय पुरुष संघाच्या सामन्याची प्रतीक्षा : भारतीय महिला संघानंही आपल्या क्रमवारीच्या आधारावर थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. जर त्यांनी जपानला हरवलं, तर ते थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. मात्र पहिल्या दिवसाप्रमाणेच दुसऱ्या दिवशीही पाऊस पडल्यास, भारतीय संघ एकही सामना न खेळता उपांत्य फेरीत पोहोचेल. पुरुष संघाच्या सामन्यांसाठी अजून वेळ आहे; त्यासाठी तुम्हाला काही दिवस थांबावं लागेल. अफगाणिस्तानविरुद्ध तिसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळल्यानंतर संघ जपानसाठी रवाना होईल. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ सर्वप्रथम 22 सप्टेंबर रोजी जपानविरुद्ध खेळेल, त्यानंतर उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना होईल. मात्र, भारताविरुद्धचा सामना अद्याप निश्चित झालेला नाही.

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TAGGED:

BANGLADESH WOMEN CRICKET TEAM
बांगलादेश न खेळताच सेमीफायनलमध्ये
बांगलादेश चीन महिला क्रिकेट संघ मॅच
भारतीय महिला क्रिकेट संघ
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