ऐतिहासिक सुवर्ण! कुश पांघलनं 80 किलो वजनी गटात सुवर्णपदकावर कोरलं नाव
आशियाई खेळ 2026 मध्ये हरियाणाच्या अंकुश पांगळनं पुरुष 80 किलो वजनवर्गात सुवर्णपदक जिंकून पहिला भारतीय पुरुष मुष्टीवीर ठरून इतिहास रचला.
Published : October 2, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई : हरियाणाचा 21 वर्षीय मुष्टीवीर अंकुश पांगळ यानं शुक्रवारी आशियाई खेळ 2026 मध्ये पुरुषांच्या 80 किलो वजनवर्गात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला. दक्षिण कोरियाच्या मिनसॉंग किमच्या विरोधात झालेल्या अंतिम सामन्यात अंकुशनं 5-0 असा एकतर्फी विजय मिळवला. पहिल्या फेरीत 4-1 नं आघाडी घेत, दुसऱ्या फेरीत सर्व पाच पंचानी त्याला गुण दिले. तिसऱ्या फेरीतही 4-1 त्यांन वर्चस्व राखत आरामात सुवर्ण पदक आपल्या नावावर केलं.
Congratulations to Ankush on being crowned Asian Games Champion in the Men’s 80kg Boxing event at the #AsianGames2026🥇— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 2, 2026
A commanding performance has earned him a well-deserved Gold Medal and made India proud.🇮🇳
My best wishes to him for many more milestones ahead. pic.twitter.com/svpX6mEUr5
सेमीफायनलमधील दमदार पुनरागमन : अंतिम फेरीत पोहोचण्यापूर्वी अंकुशनं सध्याच्या 75 किलो जागतिक चॅम्पियन उझबेकिस्तानच्या फझलिद्दीन एर्किनबोएव याला सेमीफायनलमध्ये 4-1 नं पराभूत केलं. मागं पडूनही त्यानं चांगली खेळी करत विजय मिळवला.
अमित पांगळनंतरचा पहिला पुरुष सुवर्ण : अंकुश पांगळ हा अमित पांगळनंतर आशियाई खेळांत सुवर्णपदक जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष मुष्टीवीर ठरला आहे. अमित पांगळनं 2018 मध्ये जकार्ता आशियाई खेळांत सुवर्ण पदक पटकावलं होतं.
Heartiest congratulations to Ankush Panghal on clinching the Gold Medal in the Men’s 80kg Boxing event at the Asian Games 2026.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2026
With composure, power and unwavering determination, you delivered an exceptional performance in the ring. Your triumph is a moment of immense pride for…
भारताचे सर्वोत्तम सुवर्ण पदक कामगिरी : भारतीय मुष्टीवीरांनी या आशियाई खेळांत एकूण सहा पदके जिंकली आहेत. तीन सुवर्ण आणि तीन कांस्य. तीन सुवर्णपदके ही आशियाई खेळांत भारतीय मुष्टीयुद्धाची आतापर्यंतची सर्वोत्तम सुवर्ण कामगिरी आहे. एकूण पदकांच्या बाबतीत 2010 च्या गुआंगझोऊ आशियाई खेळांत नऊ पदके (दोन सुवर्ण, तीन रौप्य, चार कांस्य) हे सर्वोत्तम होते.
लव्हलीना आणि परवीन यांचंही सुवर्ण : शुक्रवारीच लव्हलीना बोर्गोहाईननं आपल्या 29व्या वाढदिवशी चीनच्या झीयी बाओला 5-0 नं पराभूत करत मागील आवृत्तीतील रौप्य पदकाची सुवर्णमध्ये अपग्रेड केली. त्यानंतर परवीन हूडानं पॅरिस ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेत्या चिनी ताइपेईच्या चेन निएन-चिनला 3-2 च्या स्प्लिट निर्णयात हरवत आपलं पहिलं आशियाई खेळ सुवर्णपदक जिंकलं.
कांस्यपदक विजेते आणि एकूण कामगिरी : प्रिया घांगास (60 किलो), कपिल पोखारिया (90 किलो) आणि नरेंद्र बेरवाल (+90 किलो) यांनी कांस्यपदके पटकावली. ही कामगिरी यावर्षीच्या ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्समधील विक्रमी दहा पदकांनंतर (सात सुवर्ण, तीन रौप्य) आली आहे.
बॉक्सिंगमध्ये भारताची घोडदौड सुरूच...— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 2, 2026
अंकुश पांघलने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक पटकावत एकाच दिवशी बॉक्सिंगमध्ये भारताकरता सुवर्णपदकाची केली हॅटट्रिक पूर्ण...
लव्हलिना आणि परवीन नंतर भारतीय बॉक्सर अंकुश पांघलने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण… pic.twitter.com/2wrseLhWN1
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