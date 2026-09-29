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कोल्हापूरचा जपानमध्ये डंका! पाडळी खुर्दच्या दोन लेकी एशियन गेम्समध्ये चमकणार; रग्बीत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार

पाडळी खुर्दच्या वैष्णवी आणि कल्याणी यांची आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाल्यानं गावात आनंदाचं वातावरण आहे.

Kalyani Patil and Vaishnavi Patil
कल्याणी पाटील आणि वैष्णवी पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 8:24 PM IST

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कोल्हापूर : एकीचे वडील रिक्षाचालक, तर दुसरीचे वडील खासगी सुरक्षारक्षक. प्रतिकूल परिस्थितीची कोणतीही पर्वा न करता गुणवत्ता, चिकाटी आणि सातत्याच्या जोरावर पाडळी खुर्द गावच्या दोन लेकींनी मोठी मजल मारली आहे. वैष्णवी दत्तात्रय पाटील आणि कल्याणी कृष्णात पाटील या दोघी जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रग्बी या खेळात भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.

ग्रामीण भागातील गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ मिळाल्यास ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकू शकते, हे वैष्णवी आणि कल्याणी यांनी आपल्या कामगिरीतून दाखवून दिलं आहे. आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही दोघींनी सराव, मेहनत आणि सातत्याच्या बळावर रग्बीमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.

या दोघींसह ग्रामीण भागातील शेकडो मुला-मुलींना रग्बी खेळाचं शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याचं काम आंतरराष्ट्रीय रग्बी प्रशिक्षक दीपक पाटील यांनी केलं आहे. ग्रामीण भागातील गुणवत्ता शोधून त्यांना प्रशिक्षण देत त्यांनी अनेक खेळाडूंना पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली.

पाडळी खुर्दच्या वैष्णवी आणि कल्याणी यांची आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाल्यानं गावात आनंदाचं वातावरण आहे. आपल्या गावच्या लेकींनी देशाचे प्रतिनिधित्व करताना उत्तम कामगिरी करून पदक जिंकावं, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेणाऱ्या वैष्णवी आणि कल्याणी यांची ही कामगिरी ग्रामीण भागातील नवोदित खेळाडूंसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे.

रिक्षाचालकाच्या लेकीची आशियाई स्पर्धेत भरारी :

घरात कोणाचीही खेळाची पार्श्वभूमी नाही. मात्र, लहानपणापासून मनमुराद रमलेल्या रग्बी खेळामुळे नशीब पालटेल, असं कधी कुणालाही वाटलं नव्हतं. पण कोल्हापुरातील पाडळी खुर्द गावच्या लेकीनं सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर आशियाई स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळवली आहे.

वैष्णवी दत्तात्रय पाटील गेली 14 वर्षे रग्बी खेळामध्ये झोकून देऊन सराव करत आहे. तिचे वडील दत्तात्रय पाटील गेल्या 25 वर्षांपासून रिक्षा चालवतात. घरची तुटपुंजी शेती आणि मर्यादित आर्थिक परिस्थिती असतानाही मुलीची जिद्द आणि विविध स्पर्धांमधील चमकदार कामगिरी पाहून तिला कोणतीही कमतरता भासू नये, असा निर्धार दत्तात्रय पाटील यांनी केला.

मुलीच्या खेळासाठी त्यांनी कायम पाठबळ दिलं. सराव आणि स्पर्धांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देताना आर्थिक अडचणींचा विचार न करता वैष्णवीला प्रोत्साहन दिलं. याच मेहनतीच्या आणि सातत्याच्या बळावर वैष्णवीनेंआंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे.

आता आशियाई स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याने पाडळी खुर्दच्या या लेकीकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. वैष्णवी देशासाठी पदक घेऊन येईल, असा विश्वास तिची आई सरोजा पाटील यांनी व्यक्त केला.

कल्याणी पाटील गाजवणार आशियाई क्रीडा स्पर्धा? :

गेली 10 वर्षे कल्याणी कृष्णात पाटील हिने रग्बी खेळात सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आशियाई क्रीडा स्पर्धेत स्थान मिळवलं आहे. तिचे वडील कृष्णात पाटील हे खासगी सुरक्षारक्षक आहेत. मुलीतील गुणवत्ता हेरून त्यांनी कल्याणीला रग्बी खेळाचं आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक पाटील यांच्याकडे सरावासाठी पाठवलं. आई सुनीता यांनीही मुलीवर विश्वास दाखवत तिला कायम प्रोत्साहन दिलं.

कुटुंबीयांनी केलेलं सहकार्य सार्थ ठरवत कल्याणीने बोर्निओ, मलेशिया, नेपाळ, चीन, फ्रान्स आणि आता जपान इथं झालेल्या आशियाई क्वालिफाईड आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे.

वैष्णवी पाटील हिनेही आतापर्यंत विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. उझबेकिस्तान, जकार्ता, नेपाळ तसेच फ्रान्स इथं झालेल्या जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेत तिनं घवघवीत यश मिळवत पदकांची कमाई केली आहे. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वैष्णवी आणि कल्याणी या दोघीही भारतासाठी पदक मिळवतील, असा विश्वास प्रशिक्षक दीपक पाटील यांनी व्यक्त केला.

दोघीही शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त खेळाडू :

रग्बी खेळाचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक पाटील यांनी ग्रामीण भागातील गुणवत्ता शोधून अनेक खेळाडूंना घडवलं आहे. करवीर तालुक्यातील पाडळी खुर्द, बालिंगे, दोनवडे, शिंगणापूर परिसरातील शेकडो मुला-मुलींना त्यांनी रग्बीचं प्रशिक्षण दिलं.

घरच्या दूध, तूप आणि कडधान्यांपासून पौष्टिक आहार देत ग्रामीण भागातील खेळाडूंच्या शरीरात रग्बीची ताकद आणि खेळाची गुणवत्ता रुजवण्याचे काम त्यांनी केले. त्यातूनच ग्रामीण भागातील अनेक खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्याची संधी मिळाली. वैष्णवी आणि कल्याणी या दोघींनाही शिवछत्रपती पुरस्कारानं गौरविण्यात आले आहे. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कोल्हापूरच्या या दोन्ही लेकींनी भारतासाठी पदक मिळवत चमकदार कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा कोल्हापूरकर व्यक्त करत आहेत.

एशियन गेम्ससाठी रग्बीचा भारतीय महिला संघ :

शिखा यादव (कर्णधार), दुमुनी मार्डी (उपकर्णधार), अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, वैष्णवी पाटील, गुरिया कुमारी, कल्याणी पाटील, मामा नाईक, निर्माल्य राउत, संध्या राय, संध्याराणी तुडू, उज्ज्वला घुगे

भारतीय महिला संघ कोणत्या गटात? :

गट ब : चीन, हाँगकाँग चीन, भारत, मलेशिया

1 ऑक्टोबर सकाळी 08:50 वा. (भारतीय वेळेनुसार)- भारत विरुद्ध हाँगकाँग चीन

2 ऑक्टोबर दुपारी 03:30 वा. (भारतीय वेळेनुसार)- भारत विरुद्ध चीन

2 ऑक्टोबर सकाळी 08:50 वा. (भारतीय वेळेनुसार)- भारत विरुद्ध मलेशिया

3 ऑक्टोबर - नॉकआउट फेऱ्या

TAGGED:

RUGBY INDIA SQUAD
ASIAN GAMES 2026
KALYANI PATIL VAISHNAVI PATIL RUGBY
वैष्णवी पाटील कल्याणी पाटील रग्बी
KOLHAPUR GIRLS INDIAN RUGBY TEAM

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