फायनलमध्ये जाण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; वैभव पुन्हा वादळी खेळी करणार?
आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 स्पर्धेतील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना 26 नोव्हेंबर रोजी भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यात होणार आहे.
Published : November 26, 2026 at 10:55 AM IST
दोहा INDA vs SLA Semifinal : कतारमधील दोहा इथं सुरु असलेली आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 स्पर्धा अंतिम टप्प्यात आहे. स्पर्धेचा विजेता निश्चित करण्यासाठी केवळ तीन सामने बाकी आहेत, ज्यात दोन उपांत्य फेरीचे सामने आणि एका अंतिम सामन्याचा समावेश आहे. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश 'अ' क्रिकेट संघांनी आपापल्या गटात अव्वल दोन स्थानं मिळवून उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. 'अ' गटातून श्रीलंका आणि बांगलादेश अंतिम चार संघांसाठी पात्र ठरले, तर अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग स्पर्धेतून बाहेर पडले. 'ब' गटातून पाकिस्तान आणि भारत उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले, तर नेपाळ आणि युएई आपापल्या गटातील सामने हरल्यामुळं स्पर्धेतून बाहेर पडले.
A place in the final. A shot at the title. Everything to play for! 🔥 India A and Sri Lanka A lock horns in a high-stakes semi-final, with a place in the title clash up for grabs. 🏆 Watch India A take on Sri Lanka A in the Semi-Final TODAY, from 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
भारत विरुद्ध श्रीलंका पहिला उपांत्य सामना : स्पर्धेतील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना 26 नोव्हेंबर रोजी भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यात होणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. भारतानं आपल्या मागील सामन्यात युएईचा दणदणीत पराभव करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. वैभव सूर्यवंशीनं 52 चेंडूंमध्ये 28 षटकारांसह द्विशतक झळकावलं. भारत 'अ' संघानं केवळ 14.5 षटकांत 250 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. मात्र, ते त्यांच्या गट सामन्यात पाकिस्तानकडून पराभूत झाले होते. दुसरीकडे, श्रीलंका संघ या स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित आहे. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये एक चांगली लढत पाहायला मिळू शकते.
With just two rounds remaining, the race for the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 title is heating up! Who will rise above the rest and take home the crown? 👑 #ACC https://t.co/WrJbKwQcHW— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 25, 2026
सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धा तास आधी, म्हणजेच दुपारी 3 वाजता होईल. जर संपूर्ण 50 षटकांचा सामना खेळला गेला, तर तो रात्री 11 वाजेपर्यंत चालू शकतो. या स्पर्धेचे मीडिया हक्क सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. त्यामुळं जर तुम्हाला टीव्हीवर सामना पाहायचा असेल, तर तुम्ही तो सोनी स्पोर्ट्सवर पाहू शकता. किंवा, जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर सामना पाहायचा असेल, तर तुम्ही सोनी लिव्ह ॲपला भेट देऊ शकता.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत 'अ' : तिलक वर्मा (कर्णधार ), कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंग, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, अर्शद खान , हर्षित राणा, विपराज निगम, प्रिंस यादव.
- श्रीलंका A : पवन रत्नायके (कर्णधार), लसिथ क्रूसपुले, निशान मदुश्का, निपुन धनंजय, एस षणमुगनाथन, सिनेथ जयवर्धने, रविंदु फर्नांडो, चमिका हीनातिगाला, जनिथ लियानागे, वानुजा साहन, लाहिरु समराकून, दुविंदु रणतुंगा, दुलाज समुदिता, गारुका संकेत, विजयकांत वियासकांत.
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