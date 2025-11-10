WBBL: कर्णधारानं 24 चेंडूत घेतल्या 5 विकेट; संघाचा 10 विकेटनं दणदणीत विजय
महिला बिग बॅश लीग (WBBL) च्या तिसऱ्या सामन्यात सिडनी सिक्सर्सची कर्णधार अॅशले गार्डनरनं उत्कृष्ट गोलंदाजी कामगिरी करुन इतिहास रचला.
Published : November 10, 2025 at 10:16 AM IST
पर्थ WBBL : महिला बिग बॅश लीग (WBBL) 2025 ची सुरुवात 9 नोव्हेंबर रोजी झाली. सिडनी सिक्सर्सच्या कर्णधार अॅशले गार्डनरनं चालू हंगामातील तिसऱ्या सामन्यात शानदार गोलंदाजी केली. तिनं पर्थ स्कॉर्चर्सविरुद्ध पाच विकेट्स घेतल्या आणि सामना एकतर्फी झाला. यासह तिनं WBBL इतिहासात सिडनी सिक्सर्ससाठी सर्वोत्तम गोलंदाजी आकडेवारी देखील नोंदवली. या पाच विकेट्ससह अॅशले गार्डनरनं इतिहास रचला.
Leading from the front! In her first game as Sixers skipper Ash Gardner has delivered career-best WBBL figures of 5-15 🙌#WBBL11 pic.twitter.com/mYWJOHwUXa— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 9, 2025
अॅशले गार्डनरनं पाच फलंदाजांना केलं आउट : गार्डनर सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच अचूक लाईन आणि लेंथसह गोलंदाजी करताना दिसली. डावाच्या आठव्या षटकात तिनं पर्थची कर्णधार सोफी डेव्हिन (3) ला बाद केले. त्यानंतर, पुढच्याच चेंडूवर तिनं पेज स्कॉलफिल्ड (0) ला बाद केलं आणि सामना पार बदलला. त्यानंतर गार्डनरनं क्लोए एन्सवर्थ (0), अलाना किंग (5) आणि लिली मिल्स (13) यांना बाद करुन तिच्या पाच विकेट्स पूर्ण केल्या. तिच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळं पर्थ 109 धावांवर बाद झाला. यात तिनं एलिस पेरीचा विक्रम मोडला आणि सिडनी सिक्सर्ससाठी WBBL इतिहासातील सर्वोत्तम गोलंदाजी आकडेवारी गाठली.
सिडनी सिक्सर्ससाठी WBBL इतिहासातील सर्वोत्तम गोलंदाजी आकडेवारी :
- अॅशले गार्डनर - 5/15, विरुद्ध पर्थ स्कॉर्चर्स (2025)
- एलिस पेरी - 5/22, विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स (2023)
- सारा अॅली - 4/8, विरुद्ध होबार्ट हरिकेन्स (2016)
- डेन व्हॅन निकर्क - 4/13, विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स (2018)
That's how you win a cricket match. #WBBL11 pic.twitter.com/v4jnJfCSYK— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 9, 2025
सामन्यात सिडनीच्या संघाचा सहज विजय : सामन्याच्या बाबतीत, पर्थ स्कॉर्चर्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना पर्थ 19.3 षटकांत 109 धावांवर सर्वबाद झाला. संघाकडून मिकेला हिंकलेनं सर्वाधिक 31 धावा केल्या. बेथ मूनीनं 20 धावा आणि फ्रेया कॅम्पनं 16 धावांचं योगदान दिलं. लक्ष्याचा पाठलाग करताना सिडनी सिक्सर्सनं 12.5 षटकांत 112 धावा केल्या आणि 10 विकेट्सनं विजय मिळवला. संघाकडून एलिस पेरीनं 37 चेंडूत 47 धावा केल्या. सोफिया डंकलीनं 40 चेंडूत 61 धावांची खेळी केली. सिडनी सिक्सर्सचा पुढील सामना 13 नोव्हेंबर रोजी होबार्ट हरिकेन्सविरुद्ध होईल.
