डे-नाईट कसोटीसाठी आठ दिवसांपूर्वीच संघाची घोषणा; नियमित कर्णधार संघाबाहेर
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात सुरु असलेल्या अॅशेस मालिकेतील दुसरा सामना 4 डिसेंबरपासून ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर गुलाबी चेंडूनं खेळला जाईल.
Published : November 28, 2025 at 11:52 AM IST
ब्रिस्बेन Australia Squad for 2nd Test : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ इंग्लंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर पाच सामन्यांची प्रतिष्ठित अॅशेस कसोटी मालिका खेळत आहे आणि त्यांनी मालिकेची सुरुवात दमदार पद्धतीनं केली. यजमान ऑस्ट्रेलियानं पर्थ स्टेडियमवर मालिकेतील पहिला सामना अवघ्या दोन दिवसांत आठ विकेट्सनं जिंकला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या दोन महत्त्वाच्या खेळाडूंशिवाय सामन्यात प्रवेश केला, कर्णधार पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड. दोघंही पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हते आणि संघाचा भाग नव्हते. ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीसाठी त्यांचे पुनरागमन अपेक्षित होते, परंतु क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं आता संघाची घोषणा करुन परिस्थिती स्पष्ट केली आहे.
Unchanged 🔒#Ashes pic.twitter.com/Xu7W7p9R3N— Cricket Australia (@CricketAus) November 28, 2025
पॅट कमिन्सला गॅबा कसोटीला मुकावं लागणार : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं गॅबा इथं इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या गुलाबी चेंडू कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियन संघात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळं स्टीव्ह स्मिथ संघाचं नेतृत्व करत राहील याची पुष्टी झाली आहे. शिवाय, पर्थ कसोटीत पाठीच्या दुखापतीचा सामना करणारा सलामीवीर फलंदाज उस्मान ख्वाजा याला संघात कायम ठेवण्यात आलं आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या मते, कमिन्सनं अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्ती मिळवलेली नाही आणि तो परतण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहे. त्यामुळं पॅट कमिन्सला पूर्णपणे बरे होण्यासाठी आणखी दोन आठवडे देण्यात आले आहेत. पर्थ कसोटीप्रमाणेच ब्रिस्बेन कसोटीसाठी कमिन्स ऑस्ट्रेलियन संघात राहील.
🚨 AUSTRALIA SQUAD FOR 2ND ASHES TEST Vs ENGLAND 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 28, 2025
- Steve Smith (C), Khawaja, Weatherald, Labuschange, Head, Green, Webster, Carey, Inglis, Lyon, Starc, Boland, Naser, Doggett. pic.twitter.com/Dl9NIZRGvm
गॅबा कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ : स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), स्कॉट बोलँड, अॅलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कॅमेरॉन ग्रीन, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नॅथन लायन, मायकेल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.
🚨 BAD NEWS FOR AUSTRALIA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 28, 2025
- Pat Cummins & Josh Hazelwood ruled out of the 2nd Ashes Test Vs England. pic.twitter.com/zhLIqvzpn9
अॅडलेड कसोटीसाठी कमिन्सचं पुनरागमन अपेक्षित : पॅट कमिन्स 2025-26 अॅशेससाठी तंदुरुस्ती परत मिळवण्यासाठी गेल्या काही काळापासून नेटमध्ये कठोर परिश्रम करत आहे. आणखी दोन आठवडे बरे होण्यासाठी, कमिन्स अॅडलेड कसोटीसाठी पुनरागमन अपेक्षित आहे. मिशेल स्टार्क पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजीचं नेतृत्व करेल, तर पर्थ कसोटीत पदार्पणात एकूण पाच बळी घेणारा ब्रेंडन डॉगेट देखील प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असेल.
