'सुरांची राणी' आशा भोसलेंच्या निधनानं क्रीडा जगतातही दुःखाची लाट; दिग्गजांकडून दुःख व्यक्त

महान भारतीय संगीत गायिका आशा भोसले यांच्या निधनानं संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. त्यांच्या निधनानंतर केवळ चित्रपटसृष्टीतच नव्हे, तर क्रीडा जगतातही दुःख व्यक्त केलं जातंय.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 3:13 PM IST

मुंबई Asha Bhosle Passes Away : महान भारतीय संगीत गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाच्या बातमीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. त्यांचा आवाज अनेक दशकं संगीतप्रेमींच्या हृदयात राज्य करत होता आणि आता त्यांच्या निधनानं एका युगाचा अंत झाला आहे. त्यांच्या निधनानंतर केवळ चित्रपटसृष्टीतच नव्हे, तर क्रिकेट आणि क्रीडा जगतातही तीव्र दुःख व्यक्त केलं जात आहे.

क्रिकेट जगताकडून शोकसंवेदना : आशा भोसले यांच्या निधनावर प्रसिद्ध क्रिकेट समालोचक हर्षा भोगले यांनी सोशल मीडियावर भावूक प्रतिक्रिया दिली. या महान गायिकेचं स्मरण करत त्यांनी लिहिलं, "आधी लता मंगेशकर, आणि आता आशा भोसले. दोघींची शैली वेगळी होती, पण दोघीही महानतेनं परिपूर्ण होत्या. त्यांनी अनेक अप्रतिम गाणी दिली आणि माझ्यासाठी 'उमराव जान' हा त्यांच्या कारकिर्दीचा कळस होता. रफी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे, तलत, गीता दत्त, लता आणि आशा यांसारख्या महान कलाकारांच्या युगातील शेवटचा दुवा आता संपला आहे. हा खरोखरच एका युगाचा अंत आहे." भोगले यांच्या वक्तव्यानं संगीताच्या सुवर्णकाळाच्या आठवणी जाग्या झाल्या.

युवराज सिंग : 2007 च्या टी-20 विश्वचषक आणि 2011 च्या वनडे विश्वचषकाचा नायक युवराज सिंगनं सोशल मीडियावर लिहिलं की, तो आशा भोसले यांची गाणी ऐकत मोठा झाला, पण आज असं वाटतं की जणू त्याच्या बालपणीचा एक भाग शांत झाला आहे. युवराजनं त्या महान गायिकेच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना केली.

हरभजन सिंग : दरम्यान, ज्येष्ठ फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंग म्हणाला की, आशा भोसले यांच्या मधुर आवाजानं पिढ्यानपिढ्यांची मनं जिंकली आहेत. हरभजनने लिहिलं की, आशा भोसले आता आपल्यात नसल्या तरी, त्यांचा वारसा लोकांच्या हृदयात नेहमीच अमर राहील.

राजीव शुक्ला : बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला म्हणाले की, भारतीय संगीत विश्वाला अनमोल अशा आशा भोसले यांच्या निधनाची बातमी ऐकून त्यांना तीव्र दुःख झालं आहे. शुक्ला म्हणाले की, आशाजींचा सुमधुर आवाज सदैव अमर राहील आणि या कठीण काळात महान गायिकेच्या कुटुंबियांना शक्ती मिळो, अशी त्यांनी प्रार्थना केली. भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही शोक व्यक्त केला.

एका युगाचा अंत : आशा भोसले या भारतीय संगीतातील सर्वात अष्टपैलू गायकांपैकी एक मानल्या जातात. त्यांनी रोमँटिक ते गझल, पॉप, शास्त्रीय अशा प्रत्येक संगीत प्रकारात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचं नाव, त्यांच्या भगिनी लता मंगेशकर यांच्या नावाबरोबरच, संगीत इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी कोरलं गेलं आहे. त्यांनी मिळून भारतीय संगीताला नव्या उंचीवर नेले. आशा भोसले यांच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट गाणी होती, पण 'उमराव जान' चित्रपटातील गाणी आजही त्यांच्या ओळखीचा एक अविभाज्य भाग आहेत. त्यांच्या आवाजातील गोडवा आणि भावनिक खोलीनं या गाण्यांना अजरामर केलं आहे.

संगीत आणि क्रिकेटमधील अनोखं नातं : भारतीय क्रिकेट आणि संगीत यांचं नेहमीच एक विशेष नातं राहिलं आहे. क्रिकेटपटू आणि समालोचक अनेकदा संगीताच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करतात. त्यामुळं, आशा भोसले यांच्यासारख्या महान गायिकेचं निधन हे केवळ संगीत जगतासाठीच नव्हे, तर सर्व स्तरांतील लोकांसाठीही एक मोठी हानी आहे.

