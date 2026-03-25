IPL 2026: एकेकाळी 30 लाखांची लागली होती बोली; आता 28व्या वर्षी बनला 16 हजार कोटी रुपयांच्या संघाचा 'चेअरमॅन'

क्रिकेटमध्ये नशीब कोणत्याही क्षणी बदलू शकतं. कधीकधी, ज्या खेळाडूला वर्षानुवर्षे संधी मिळत नाही, तो संघात येताच विक्रम प्रस्थापित करतो.

Aryaman Vikram Birla
आर्यमन विक्रम बिर्ला (Aryaman Birla Instagram and IANS Photo)
Published : March 25, 2026 at 10:54 AM IST

मुंबई Aryaman Vikram Birla : क्रिकेटमध्ये नशीब कोणत्याही क्षणी बदलू शकतं. कधीकधी, ज्या खेळाडूला वर्षानुवर्षे संधी मिळत नाही, तो संघात येताच विक्रम प्रस्थापित करतो. तर कधीकधी एखादा दिग्गज खेळाडू अचानक अपयशी ठरु लागतो. पण आयपीएलमधील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या नवीन मालकाच्या नशिबातील बदल अभूतपूर्व आहे. सध्याचे आयपीएल चॅम्पियन, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु नवीन हंगाम सुरु होण्यापूर्वी विकले गेले आणि आता त्याचे चार नवीन मालक आहेत. या मालकांपैकी एक फक्त 28 वर्षांचा आहे आणि तो एकेकाळी आयपीएल संघाचा भाग होता, पण त्याला पदार्पण करता आलं नाही. त्याचं नाव आर्यमन विक्रम बिर्ला आहे.

IPL-WPL चॅम्पियन आरसीबीच्या विक्रीची घोषणा : गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतीक्षित असलेली बातमी अखेर समोर आली. गेल्या वर्षी आपलं पहिलं आयपीएल विजेतेपद जिंकलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या विक्रीची घोषणा गेल्या वर्षीच करण्यात आली होती आणि 24 मार्च रोजी, ते खरेदी करणाऱ्या समुहाचीही घोषणा करण्यात आली. आदित्य बिर्ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट व्हेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन यांनी संयुक्तपणे 16,706 कोटी रुपयांना ही फ्रँचायझी विकत घेतली. गेल्या वर्षी आयपीएलचं विजेतेपद आणि यावर्षी दुसऱ्यांदा डब्ल्यूपीएल जिंकल्यानंतर बंगळूरु संघाची ही विक्री झाली आहे.

28 वर्षीय आर्यमन बिर्ला RCB चा चेअरमन : या करारानंतर आरसीबीमधील प्रत्येक समुहाचा नेमका हिस्सा अद्याप जाहीर झालेला नाही, परंतु एक घोषणा मात्र आश्चर्यकारक ठरली. या विक्रीनंतर, एका संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकात जाहीर करण्यात आलं की, आदित्य बिर्ला ग्रुपचे संचालक आर्यमन विक्रम बिर्ला आरसीबीचे नवीन चेअरमन असेल आणि हा या विक्रीचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. बिर्ला ग्रुपचे मालक कुमार मंगलम बिर्ला यांचा मुलगा आर्यमन, वयाच्या अवघ्या 28 व्या वर्षी आयपीएलच्या सर्वात महागड्या संघाचा मालक बनला आहे.

आयपीएलमध्ये पदार्पणही न करणारा आता संघाचा मालक : आर्यमनची आरसीबीचा अध्यक्ष म्हणून झालेली नियुक्ती देखील महत्त्वपूर्ण आहे, कारण काही वर्षांपूर्वी तो स्वतः एक क्रिकेटपटू म्हणून आयपीएलचा भाग होता. आपल्या कौटुंबिक व्यवसायात सामील होण्यापूर्वी, आर्यमन एक क्रिकेटपटू होता आणि त्यानं रणजी ट्रॉफी व विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मध्य प्रदेशकडून खेळला होता. त्यानं 13 सामन्यांमध्ये 450 धावा केल्या होत्या. याच काळात, 2018 च्या आयपीएल लिलावात राजस्थान रॉयल्सनं त्याला 30 लाख रुपयांची बोली लावून विकत घेतलं. आयपीएलमधील ही त्याची पहिलीच वेळ होती. त्यावेळी तो फक्त 20 वर्षांचा होता, पण त्या संपूर्ण हंगामात त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही, त्यामुळं लीगमध्ये खेळण्याचं त्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं.

आता बनला सर्वात महागड्या संघाचा मालक : एका वर्षानंतर, 2019 मध्ये, त्यानं आपला शेवटचा देशांतर्गत सामना खेळला आणि लगेच आपल्या वडिलांसोबत कौटुंबिक व्यवसायात सामील झाला. आठ वर्षांनंतर, आर्यमन बिर्ला आयपीएलच्या सर्वात महागड्या संघाचा मालक बनेल, याची क्वचितच कोणी कल्पना केली असेल. योगायोगानं, ज्या दिवशी राजस्थान रॉयल्सच्या विक्रीची घोषणा झाली, त्याच दिवशी त्याची आरसीबीचा अध्यक्ष म्हणून घोषणा करण्यात आली. रॉयल्सला एका अमेरिकन समूहानं 15,300 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं आणि अल्पावधीतच बिर्ला ग्रुपच्या समूहानं रॉयल्सच्या किमतीला मागे टाकत आरसीबीला विकत घेतलं.

हेही वाचा :

  1. IPL 2026 च्या आधी केकेआरची मोठी घोषणा; जर्सी क्रमांक 12 कायमस्वरुपी निवृत्त
  2. IPL च्या इतिहासातील सर्वात मोठी डील! गतविजेत्या RCB ची ₹167060000000 मध्ये विक्री; संघाला मिळाला नवा मालक
  3. IPL 2026: विराट कोहलीला मैदानात प्रत्यक्ष खेळताना बघायचं? करावं लागेल 'हे' काम

