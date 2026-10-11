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रणजी ट्रॉफी सुरु होताच हाट-व्होल्टेज ड्रामा! न्यायालयीन प्रकरणामुळं संघ खेळणार नाही पहिला सामना

देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाच्या अगदी सुरुवातीलाच अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघाला एक निराशाजनक बातमी मिळाली आहे.

Ranji Match Today
रणजी ट्रॉफी सुरु होताच हाट-व्होल्टेज ड्रामा (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2026 at 10:18 AM IST

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मुंबई Ranji Match Today : देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाच्या अगदी सुरुवातीलाच अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघाला एक निराशाजनक बातमी मिळाली आहे. राज्य क्रिकेट बोर्डातील अंतर्गत वाद आणि एका न्यायालयीन प्रकरणामुळं संघ 11 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद इथं नागालँडविरुद्ध होणारा आपला सलामीचा रणजी ट्रॉफी सामना खेळू शकणार नाही. तसंच, मेघालयाविरुद्धच्या सीके नायडू ट्रॉफीच्या सलामीच्या सामन्यातूनही संघाला माघार घ्यावी लागली आहे. बीसीसीआयनंही हे सामने रद्द झाल्याची पुष्टी केली आहे. या अंतर्गत संघर्ष आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळं सर्वात मोठं नुकसान तरुण खेळाडूंचं होत आहे, ज्यांचं भविष्य आणि कारकीर्द धोक्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय? : क्रिकबझनं दिलेल्या एका अहवालानुसार, राज्य क्रिकेट बोर्डातील अंतर्गत वादामुळं खेळाडूंना हे मोठं नुकसान सोसावं लागत आहे. खरं तर, अरुणाचल क्रिकेट असोसिएशनच्या (ARCA) निवडणुकांवरुन दोन गटांमध्ये तीव्र वाद सुरु आहे. अनेक जिल्हा क्रिकेट संघटनांनी निवडणुकीत गैरप्रकार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे, त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठासमोर पोहोचलं आहे.

ज्येष्ठ खेळाडू तेची नेरी यांचं महत्त्वपूर्ण विधान : न्यायालयीन खटला आणि स्थगिती आदेशामुळं, राज्य क्रिकेट बोर्डात सध्या कोणतीही कायदेशीर समिती किंवा मंडळ कार्यरत नाही. परिणामी, स्पर्धेसाठी अरुणाचल प्रदेश संघाची निवड होऊ शकली नाही. ज्येष्ठ संघातील खेळाडू तेची नेरी यांनी हे देखील सांगितलं की, खेळाडूंसाठी कोणतीही निवड प्रक्रिया, तयारी किंवा सराव शिबिरं नसल्यामुळं ते सध्या इटानगरमध्ये अडकले आहेत.

खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणावर फटका : या अंतर्गत कलह आणि कायदेशीर लढाईचा सर्वात गंभीर परिणाम व्यावसायिक खेळाडूंवर होत आहे, विशेषतः त्या तरुण आणि व्यावसायिक खेळाडूंवर ज्यांचा या वादात कोणताही सहभाग नाही. खेळाडूंचं म्हणणं आहे की क्रिकेट हाच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव स्रोत आहे. या प्रशासकीय संकटामुळं ज्युनियर क्रिकेटलाही मोठा फटका बसला आहे, ज्यामुळं राज्याचा 19 वर्षांखालील संघ विनू मांकड ट्रॉफीमध्येही सहभागी होऊ शकला नाही.

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TAGGED:

RANJI MATCH TODAY
अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ
क्रिकेट संघाचं न्यायालयीन प्रकरण
अरुणाचल प्रदेश नागालँड सामना रद्द
ARUNACHAL CRICKET TEAM CRISIS

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