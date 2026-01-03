ETV Bharat / sports

अर्शदीपच्या गोलंदाजीसमोर सिक्कीमच्या फलंदाजांची शरणागती; पंजाबनं 38 चेंडूतच जिंकला सामना

पंजाब आणि सिक्कीम यांच्यातील सामन्यात अर्शदीप सिंगनं गोलंदाजीत कहर केला, ज्यामध्ये त्यानं या हंगामात त्याचा पहिला लिस्ट-ए सामना खेळताना 5 बळी घेतले.

Punjab Beat Sikkim in VHT
अर्शदीप सिंग (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 12:57 PM IST

1 Min Read
जयपूर Punjab Beat Sikkim in VHT : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या पाचव्या फेरीचे सामने आज 3 जानेवारी रोजी खेळवले जात आहेत. जयपूरमधील जयपुरिया विद्यालय मैदानावर पंजाब आणि सिक्कीम यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात पंजाब संघाकडून शानदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली. या सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर पंजाबनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात, टीम इंडियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगनं हंगामात देशांतर्गत क्रिकेटमधील आपला पहिला लिस्ट-ए सामना खेळत असताना, गोलंदाजीत शानदार कामगिरी केली, ज्यामध्ये तो पाच विकेट घेण्यात यशस्वी झाला. अर्शदीपच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळं सिक्कीमचा संघ केवळ 75 धावांवर मर्यादित राहिला. दुसरीकडे, पंजाबनं दहा विकेटनं सामना जिंकला आणि अवघ्या 6.2 षटकांत लक्ष्य गाठलं.

अर्शदीपविरुद्ध सिक्कीमचे फलंदाज अपयशी : या हंगामात पंजाबसाठी आपला पहिला लिस्ट-ए सामना खेळणाऱ्या अर्शदीप सिंगनं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच गोलंदाजीनं चमकदार कामगिरी दाखवली आणि प्रणेश छेत्रीच्या रुपात त्याची पहिली विकेट घेतली. त्यानंतर त्यानं क्रांती कुमारच्या रुपात दुसरा आणि पलजोर तमांगच्या रुपात तिसरा बळी घेतला. त्याचा चौथा बळी सिक्कीमचा कर्णधार ली योंग लेप्चाच्या रुपात आला, तर अंकुर मलिक त्याचा पाचवा बळी ठरला. सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात अर्शदीप सिंगनं एकूण 10 षटकं गोलंदाजी केली आणि 34 धावांत 5 बळी घेतले. सुखदीप बाजवा आणि मयंक मार्कंडे यांनीही प्रत्येकी 2 बळी घेतले, तर गुरनूर ब्रारनं एक बळी घेतला.

पंजाबचा 10 विकेटनं विजय : प्रभसिमरन आणि हरनूरच्या जोडीनं पंजाबला सहज विजय मिळवून दिला. पंजाबनं सिक्कीमला 75 धावांत बाद करत सामना सहज जिंकला. कर्णधार प्रभसिमरन सिंग आणि हरनूर सिंग या त्यांच्या सलामीच्या जोडीनं 6.2 षटकांत लक्ष्य गाठलं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या ग्रुप सी मधील पाच सामन्यांमधील हा पंजाबचा चौथा विजय होता, फक्त एक सामना गमावला. आता त्यांचा पुढचा सामना 6 जानेवारी रोजी गोवाविरुद्ध होणार आहे.

