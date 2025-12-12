अर्शदीप सिंगनं एका ओव्हरमध्ये टाकले 13 चेंडू; लाजिरवाण्या विक्रमाची बरोबरी
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगनं खराब कामगिरी केली.
मुल्लानपूर Arshdeep Singh : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवारी (11 डिसेंबर) मुल्लानपूर येथील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भारतीय गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करुन आफ्रिकेला कमी धावसंख्येत गुंडाळतील असं वाटत होतं, मात्र आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजी फोडून काढत 20 षटकांत 213 धावा केल्या.
That over from Arshdeep Singh... 👀— Cricbuzz (@cricbuzz) December 11, 2025
6 Wd Wd 0 Wd Wd Wd Wd 1 2 1 Wd 1
It's the joint-most balls bowled in over in a T20I involving Full Member teams! pic.twitter.com/bwSXKLIjZN
अर्शदीप सिंगची खराब गोलंदाजी : या सामन्यात डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगची खराब कामगिरी झाली. त्यानं चार षटकांत 54 धावा दिल्या आणि तो एकही विकेट घेऊ शकला नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या डावाच्या 11व्या षटकात अर्शदीप सिंगनं सात वाईड टाकले. त्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर क्विंटन डी कॉकनं षटकार मारला. त्यानंतरचे दोन चेंडू वाईड होते. त्या षटकाच्या दुसऱ्या कायदेशीर चेंडूवर एकही धाव घेतली नाही. त्यानंतर, अर्शदीप सिंगनं सलग चार वाईड टाकले, तर पुढील तीन चेंडूंवर अनुक्रमे 1, 2 आणि 1 धाव मिळाली. अर्शदीप सिंगनं त्याची लांबी चुकवली आणि आणखी एक वाइड टाकला. क्विंटन डी कॉकनं षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेतली.
अर्शदीप सिंगनं कोणता विक्रम केला? : खरं तर, अर्शदीप सिंगनं त्या षटकात एकूण 13 चेंडू टाकले आणि 18 धावा दिल्या. हा पूर्ण सदस्य संघाच्या गोलंदाजानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये संयुक्तपणे सर्वात जास्त चेंडू टाकलेला षटक होता. अर्शदीप सिंगनं अफगाणिस्तानच्या नवीन उल हकची बरोबरी केली, ज्यानं 2024 मध्ये हरारे टी-20 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध एका षटकात 13 चेंडू टाकले होते. दक्षिण आफ्रिकेचा सिसंदा मगाला या विक्रमात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
-Most Wides (7) by a bowler in a T20 Ever.— Javed Iqbal (@JavedIqbalReal) December 12, 2025
-Joint most Extras given by a bowler in a single over.
-Most Deliveries bowled in a Single over ever.#INDvsSA #ArshdeepSingh pic.twitter.com/t2CoSV1wXk
टी-20 मध्ये एका षटकात सर्वाधिक चेंडू (पूर्ण सदस्य संघ):
- 13 - नवीन उल हक विरुद्ध झिम्बाब्वे, हरारे, 2024
- 13 - अर्शदीप सिंग विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, मुल्लानपूर, 2025
- 12 - सिसंदा मगाला विरुद्ध पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग, 2021
A dominant display from the Proteas helped them level the T20I series against India 💪#INDvSA 📝: https://t.co/osh6nRSftJ pic.twitter.com/l1EZdwVi8B— ICC (@ICC) December 11, 2025
क्विंटन डी कॉकची शानदार फलंदाजी : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून यष्टीरक्षक-फलंदाज क्विंटन डी कॉकनं शानदार कामगिरी केली. डी कॉकनं 46 चेंडूत 90 धावा केल्या, ज्यात पाच चौकार आणि सात षटकारांचा समावेश होता. भारताविरुद्ध टी-20 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजानं केलेली ही तिसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
Quinton de Kock's destructive batting earned him the Player of the Match award in South Africa's win over India 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/osh6nRRHEb pic.twitter.com/SPRpNcdPCu— ICC (@ICC) December 11, 2025
भारताविरुद्ध सर्वाधिक टी-20 धावा (दक्षिण आफ्रिकेचे फलंदाज) :
- 106* - डेव्हिड मिलर, गुवाहाटी, 2022
- 100* - रिली रोसो, इंदूर, 2022
- 90 - क्विंटन डी कॉक, मुल्लानपूर, 2025*
- 81 - हेनरिक क्लासेन, कटक, 2022
टी-20 सामन्यात भारताविरुद्ध सर्वाधिक पन्नासपेक्षा जास्त धावा :
- 5 - निकोलस पूरन (20 डाव)
- 5 - जॉस बटलर (24 डाव)
- 5 - क्विंटन डी कॉक (12 डाव)*
