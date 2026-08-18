ग्रँडमास्टर दिव्या देशमुखला 'अर्जुन पुरस्कार'; नागपूरच्या पहिल्या महिला विजेत्याच्या यशावर आईची भावूक प्रतिक्रिया
नागपूरची युवा बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुखला मानाचा अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला. अशी कामगिरी करणारी ती नागपूरची पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे.
Published : August 18, 2026 at 6:25 PM IST
नागपूर : बुद्धिबळाच्या पटावर आक्रमक आणि कल्पक खेळानं देश-विदेशात आपल्या खेळाचा ठसा उमटवणारी नागपूरची महिला ग्रँडमास्टर दिव्या देशमुखला अर्जुन पुरस्कार जाहीर झालाय. त्यामुळे नागपूरसह महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेलाय. प्रतिभावान बुद्धिबळ खेळाडू म्हणून ओळख असलेल्या दिव्याला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर तिची आई डॉ. नम्रता यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय.
दिव्या ही सध्या अमेरिका येथे खेळतेय. तर तिची आई मुंबईत आहे. दिव्याला पुरस्कार दिल्यानंतर तिच्या आईनं 'ईटीव्ही भारत'ला प्रतिक्रिया दिलीय. त्या म्हणाल्या, ''हा पुरस्कार म्हणजे दिव्यानं तिच्या खेळात दाखवलेल्या सातत्याची पावती आहे. दिव्याला जाहीर झालेल्या या सन्मानामुळं नागपूरच्या क्रीडा क्षेत्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय.''
दिव्यानं गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण, उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलीय. जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करताना दिव्यानं अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावलेली आहे. तिच्या या यशाची दखल घेत केंद्र सरकारनं यंदाच्या अर्जुन पुरस्कारासाठी तिची निवड केली, त्याचा फार आनंद आणि अभिमान वाटत असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. नम्रता देशमुख यांनी दिली.
क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिला जातो अर्जुन पुरस्कार
अर्जुन पुरस्कार हा क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमुख राष्ट्रीय सन्मानांपैकी एक मानला जातो. दिव्याला हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर तिच्या या यशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. शिवछत्रपती पुरस्कारानंतर आता राष्ट्रीय स्तरावरील अर्जुन पुरस्कार मिळाल्यानं तिच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेलाय.
वंडरगर्ल ते वर्ल्ड चॅम्पियन
लहान वयातच बुद्धिबळ खेळात दमदार वाटचाल करणाऱ्या दिव्या देशमुखनं विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आपली गुणवत्ता सिद्ध केलीय. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील कामगिरीमुळे तिला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष ओळख मिळाली. बुद्धिबळाच्या पटावरती अत्यंत आत्मविश्वासानं खेळणाऱ्या दिव्याला तिच्या चाहत्यांकडून ‘वंडरगर्ल’ म्हणून संबोधलं जातं. अनेक बलाढ्य खेळाडूंविरुद्ध खेळताना तिनं धाडसी निर्णय आणि अचूक डावपेचांच्या जोरावर विजय मिळवले. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे भारतीय बुद्धिबळ विश्वात तिला भविष्यातील आघाडीची खेळाडू म्हणून पाहिलं जातंय.
डॉ. जितेंद्र आणि डॉ. नम्रता यांची मुलगी असलेल्या दिव्यानं आतापर्यंत जगभरातील अनेक स्पर्धा गाजवल्या आहेत. गतवर्षी बातुमी (जॉर्जिया) येथे आयोजित महिलांच्या विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेतील अटीतटीच्या फायनलमध्ये भारताच्याच कोनेरू हंपीचे आव्हान सहज मोडीत काढून प्रथमच 'वर्ल्ड चॅम्पियन' होण्याचा बहुमान प्राप्त केला. अशी कामगिरी करणारी दिव्या पहिलीच भारतीय महिला बुद्धिबळपटू ठरली होती. दिव्याच्या अफलातून कामगिरीचा सिलसिला गेल्या एक-दीड दशकांपासून अव्याहतपणे सुरू आहे. हल्दीदिकी (ग्रीस), ताश्कंद (उझबेकिस्तान), दरबान (द. आफ्रिका), दिल्ली येथील 'कॉमनवेल्थ गेम्स', शारजा चॅलेंजर्स बुद्धिबळ स्पर्धा, कझाकस्थानमधील आशियाई कॉंटिनेंटल बुद्धिबळ स्पर्धा, लंडनमधील जागतिक सांघिक गट ब्लिट्स बुद्धिबळ स्पर्धा व बुडापेस्ट (हंगेरी) मधील बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये तिनं विदर्भाचा झेंडा सतत फडकवत ठेवलाय.
नागपूरच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी अभिमानाचा क्षण
दिव्याला अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर नागपूरच्या क्रीडा क्षेत्रात आनंदाचं वातावरण आहे. शहरातून अनेक खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली असली, तरी महिला बुद्धिबळपटू म्हणून दिव्यानं मिळविलेला हा राष्ट्रीय सन्मान विशेष महत्त्वाचा मानला जातोय.
आत्तापर्यंत 40 पेक्षा अधिक पदकांची कमाई
दिव्यानं आतापर्यंत जगभरातील विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये 26 सुवर्णांसह जवळपास 40 पदकांची कमाई केलीय. बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्येही तिच्या नावावर सुवर्ण व कांस्यपदक आहे. ज्युनिअर वर्ल्ड चॅम्पियन व तीनवेळा आशियाई विजेती राहिलेल्या दिव्यानं आंतरराष्ट्रीय मास्टर नॉर्मससह बुद्धिबळातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा महिला ग्रँडमास्टर किताबही पटकावलाय. उल्लेखनीय म्हणजे, देशविदेशातील अनेक दिग्गज खेळाडूंना तिनं पराभूत केलंय. बुद्धिबळातील या अद्वितीय कामगिरी व योगदानाबद्दल राज्य सरकारनं दिव्याला तीन वर्षांपूर्वी प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारानं सन्मानित केलंय.
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