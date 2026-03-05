शुभमंगल सावधान! सचिनचा मुलगा अडकला विवाहबंधनात; हाय-प्रोफाईल लग्नाला सर्वच क्षेत्रातील दिग्गजांची उपस्थिती
भारतरत्न सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर विवाहबंधनात अडकला आहे. त्यानं 5 मार्च रोजी मुंबईत सानिया चांडोकशी लग्न केलं.
Published : March 5, 2026 at 6:39 PM IST
मुंबई Arjun Tendulkar Marriage : भारतरत्न सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर विवाहबंधनात अडकला आहे. त्यानं 5 मार्च रोजी मुंबईत सानिया चांडोकशी लग्न केलं. या लग्नाला क्रिकेट जगतातील आणि चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये सचिन तेंडुलकर आणि त्याची पत्नी अंजली त्यांच्या मुलाला आणि सुनेला आशीर्वाद देताना दिसत आहेत. अनेक माजी क्रिकेटपटूंनी अर्जुनच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत आणि लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
दिग्गज क्रिकेटपटू लग्नाला उपस्थित : माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्रानं अर्जुन तेंडुलकरसोबतचा स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आहे. ज्यामध्ये लिहिलं आहे, "अर्जुन तेंडुलकरला आनंद आणि आनंदानं भरलेले आयुष्य मिळावं अशी शुभेच्छा. सचिन तेंडुलकर आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचं अभिनंदन." आकाश चोप्रानं शेअर केलेल्या अर्जुनच्या लग्नाच्या फोटोमध्ये सचिन तेंडुलकर व्यतिरिक्त सुरेश रैना आणि त्याची पत्नी देखील दिसत आहेत. रैना आणि चोप्रा व्यतिरिक्त, माजी भारतीय कर्णधार राहुल द्रविड आणि त्याची पत्नी देखील अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाला उपस्थित होते.
अनेक दिग्गजांची उपस्थिती : या हाय-प्रोफाइल लग्नात सुनील गावस्कर, एमएस धोनी, युवराज सिंग, झहीर खान, अनिल कुंबळे आणि इरफान पठाण यांच्यासह अनेक प्रमुख क्रिकेटपटू उपस्थित होते. भारताचा माजी कर्णधार एम.एस. धोनी त्याची पत्नी साक्षी धोनीसह या समारंभात आला आणि तेंडुलकर कुटुंबासोबत या उत्सवात सहभागी होऊन त्यानं लक्ष वेधून घेतलं. भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर देखील त्यांची पत्नी नताशा जैनसह उपस्थित होते.
जय शाह देखील उपस्थित : याव्यतिरिक्त, महान भारतीय क्रिकेट सलामीवीर सुनील गावस्कर त्यांची पत्नी मार्शनील गावस्करसह उपस्थित होते, तर भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड, माजी कर्णधार अनिल कुंबळे आणि माजी भारतीय प्रशिक्षक रवी शास्त्री हे विशेष पाहुण्यांमध्ये होते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष जय शाह आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर हे देखील त्यांच्या पत्नींसह लग्नाला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय राजकीय क्षेत्रात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदे आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही या सोहळ्याला हजेरी लावली.
