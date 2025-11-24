प्रेरणादायी...! घरोघरी जाऊन पाव विकणाऱ्या अन्वरची भारतीय संघात निवड; कुटुंबीयांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू
जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी असेल तर परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी यश मिळवता येते याचा जिवंत पुरावा म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहरातील तरुण खेळाडू अन्वर मुख्तार अन्सारी.
Published : November 24, 2025 at 4:41 PM IST
पिंपरी-चिंचवड Anwar Ansari from Pimpri Chinchwad : जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी असेल तर परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी यश मिळवता येते याचा जिवंत पुरावा म्हणजे पिंपरी-चिंचवड शहरातील तरुण खेळाडू अन्वर मुख्तार अन्सारी. घरची अत्यंत साधी परिस्थिती, जबाबदाऱ्या, अडचणी. पण तरीही मनात एक मोठं स्वप्न ते म्हणजे भारतीय जर्सी परिधान करण्याचं. आज ते स्वप्न पूर्ण झालं आहे. भारत सरकारच्या नीती आयोगाकडे नोंदणीकृत दिव्यांग क्रिकेट नियंत्रण मंडळ ऑफ इंडिया तर्फे अन्सारीच्या भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघात निवडीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून आगामी भारत–नेपाळ टी-20 मालिकेत तो अष्टपैलू खेळाडू म्हणून भूमिका पार पाडणार आहे. पण या यशामागे फक्त क्रिकेट नाही. तो आहे संघर्ष, ती तळमळ आणि मनापासून केलेली लोकसेवा.
सकाळ-संध्याकाळी घरोघरी जाऊन विकायचा पाव : अन्वर अन्सारीचं बालपण संपन्नतेपासून दूर, कष्टांशी जोडलेलं होतं. घरातील आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्यामुळं लहानपणीच त्यानं कामाची जबाबदारी स्वीकारली. दिवसा बेकरीत काम आणि सकाळ-संध्याकाळ घरोघरी जाऊन पाव विकण्याची धडपड, हा त्याचा दिनक्रम होता. लोकांच्या दारात उभं राहत पाव देताना तो स्वप्न पाहत होता. शरीरात उजवा पाय 45 टक्के निकामी असल्यानं संपूर्ण जीवन दिव्यांग म्हणून व अपंग म्हणून जगत होता. परिस्थितीनं पाठ फिरवली होती, पण स्वप्नाला त्यांनी कधीच पाठ फिरु दिली नाही. बेकरीतील काम, धडपड, थकवा यापैकी कोणतीही गोष्ट त्यांच्या मनातील क्रिकेटप्रतीच्या प्रेमाला थांबवू शकली नाही. घरी चूल पेटावी म्हणून केलेलं पाव विकण्याचं काम आणि मैदानावर कठोर सराव हे दोन्ही सांभाळत अन्वरनं क्रिकेटमध्ये आपला ठसा उमटवण्याची सुरुवात केली. दिव्यांगत्वामुळं येणाऱ्या शारीरिक अडचणी, साधनांची कमतरता, घरची आर्थिक स्थिती हालाखिती पण तरीही त्यानं नेहमी स्वतःवर विश्वास ठेवला.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून अनेकांना मदत : क्रिकेट मैदानावर अन्वरची अष्टपैलू कामगिरी आणि सातत्य हेच त्याचं सर्वात मोठं भांडवल ठरलं. राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्पर्धांमधील उल्लेखनीय कामगिरी, उत्कृष्ट बॉलिंग–बॅटिंग कौशल्य आणि मानसिक स्थैर्य यामुळं निवड समितीचं लक्ष या तरुणाकडे गेलं आणि भारतीय संघाच्या दिव्यांग टीम मध्ये निवड झाली. मात्र त्याला जीवनात स्थैर्य मिळण्यासाठी नोकरीची गरज होती. त्यामुळं त्यानं परिसरातच 'महा ई-सेवा केंद्र' सुरु केलं. पण हे केंद्र फक्त कागदपत्रांच्या सेवेसाठी नव्हतं तर सेवाभाव जपण्यासाठी होतं. अनेक स्थानिक नागरिकांकडे आधारकार्ड, जन्म दाखले, प्रमाणपत्रं, शासकीय अर्ज या सगळ्यासाठी वेळ किंवा पैसा नसतो. अनेक जणांकडे फी भरण्याचीही क्षमता नसते. हे पाहिल्यानंतर अन्वर अन्सारी यांनी ठाम निर्णय घेतला की, 'ज्या व्यक्तीकडे पैसे नाहीत, त्यांच्याकडून एकही रुपया न घेता त्यांची सरकारी कागदपत्रांची कामं मी करुन देणार.' आजही तो हा पायंडा जपून आहे. त्याचं केंद्र कमाईचं नव्हे, तर माणुसकीचं प्रतीक बनलं आहे. पाव टाकण्यापासून ते महा ई-सेवा केंद्रापर्यंतचा प्रवास त्यानं लोकांच्या सेवेतून अर्थपूर्ण केला.
भारतीय क्रिकेट संघात निवडीचा सुवर्णक्षण : अनेक वर्षांच्या अखंड मेहनतीनंतर अखेर 19 नोव्हेंबर रोजी दिव्यांग क्रिकेट नियंत्रण मंडळ ऑफ इंडियाकडून अधिकृत पत्र आलं. अन्वर अन्सारी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघासाठी निवडला गेला आहे. हे पत्र बघताच त्याच्या डोळ्यात पाणी तरळलं. कुटुंबीयांना ही बातमी सांगताच घरात आनंद, भावना आणि अभिमानाचं वातावरण निर्माण झालं. 'तू पाव टाकणारा आज भारतासाठी खेळतो आहेस…' असं म्हणत भावानं त्याला मिठी मारली आणि डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. 13 डिसेंबरचा भारत–नेपाळ टी-20 सामना आणि 14–15 डिसेंबरला रांचीत होणारी मालिका यासाठी अन्वर अन्सारी सज्ज आहे. यासाठी 12 डिसेंबरपूर्वी टीम कॅम्पमध्ये रिपोर्ट करण्याचे आदेश त्याला देण्यात आले आहेत.
काय म्हणाले प्रशिक्षक : अन्वरचा सराव करुन घेण्यासाठी त्याचे प्रशिक्षक म्हणून लाभलेले त्याचेच लहानपणीचे मित्र अतिक तांबोळी यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. खऱ्या अर्थी अन्वरच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अतिक अन्सारी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, "अन्वर अन्सारी माझ्यासाठी फक्त एक खेळाडू नाही, तर जिद्दीचं, मेहनतीचं आणि स्वप्नांवर विश्वास ठेवण्याचं जिवंत उदाहरण आहे. मी त्याला पहिल्यांदा मैदानात पाहिलं तेव्हा त्याच्या खेळापेक्षा जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते त्याच्या डोळ्यातल्या जिद्दीनं. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी 'मी करु शकतो' हा विश्वास त्याच्यात कायम होता. बेकरीत काम करणारा, घराघरातून पाव टाकणारा हा मुलगा आज भारतीय जर्सीपर्यंत पोहोचला, ही गोष्ट कोणालाही प्रेरणा देणारी आहे. सरावाच्या मैदानावर तो कधीच थकलेला दिसला नाही. इतर खेळाडू सराव संपवून घरी जात असताना अन्वर अजूनही नेटमध्ये बॉलिंग-बॅटिंग करताना दिसायचा. 'माझ्या घामातच माझं यश दडलंय, सर!' हे त्याचं वाक्य आजही मला आठवतं."
सर्वात मोठा अभिमानाचा क्षण : पुढं बोलताना कोच अतिक म्हणाले, "अन्वरची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची प्रामाणिकता खेळात, मेहनतीत आणि माणुसकी. महा ई-सेवा केंद्रात तो ज्या लोकांना विनामूल्य मदत करतो, त्यातून त्याचं मोठेपण दिसतं. मैदानात जितका अष्टपैलू, तितकाच सेवाभावी तो प्रत्यक्ष आयुष्यातही आहे. भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघात निवड होणं ही त्याच्या आयुष्यातील मोठी उपलब्धी आहे, पण माझ्यासाठी तो दिवस अधिक खास होता. एका मुलानं आपल्या संघर्षाला जिंकत देशाच्या पातळीवर पोहोचलेलं पाहणं, हा कोच म्हणून सर्वात मोठा अभिमानाचा क्षण आहे. मला खात्री आहे की नेपाळविरुद्धच्या मालिकेत तो चमकेलच, पण त्याहूनही मोठं भविष्य त्याची प्रतीक्षा करत आहे. अन्वरसारखे खेळाडू क्रिकेटच्या मैदानावरच नाही, तर लाखो तरुणांच्या मनातही जिंकतात," अशा भावना प्रशिक्षक कोच अतिक तांबोळी यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
शहराचा अभिमान वाढवणारा खेळाडू : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अन्वरच्या निवडीचं स्वागत उत्साहात होत आहे. अनेक तरुणांसाठी तो रोल मॉडेल बनला आहे. परिस्थिती कशीही असो, मनात आग असेल तर अडथळे पायाखाली तुडवून पुढं जाता येतं, हे तो आपल्या आयुष्याने सिद्ध करत आहे. त्याच्या प्रवासातली प्रत्येक पायरी प्रेरणादायी आहे. गरीबीशी लढा, पाव टाकण्याची जबाबदारी, क्रिकेटची जिद्द, समाजासाठी सेवा आणि आज भारतीय जर्सीपर्यंतचा गौरव. हा फक्त एका खेळाडूचा नाही, तर श्रमिक कुटुंबाच्या स्वप्नांचा विजय आहे. आज पिंपरी-चिंचवड शहर गर्वानं सांगत आहे, "आपला अन्वर आता भारतासाठी खेळतो!"
