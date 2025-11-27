10 वर्षीय आन्वीचा 'सागर' विक्रम; समुद्रात 17 किमी पोहण्याचा वाढदिवशी पराक्रम
Published : November 27, 2025 at 3:46 PM IST
ठाणे Anvi Shailesh Suvarna : धैर्य आणि सहनशक्तीचं एक चित्तथरारक प्रदर्शन करत, 10 वर्षीय आन्वी शैलेश सुवर्णानं अटल सेतू ते गेटवे ऑफ इंडिया पर्यंत 17 किलोमीटरचं समुद्राच्या पाण्यात पोहणं यशस्वीरित्या पूर्ण केलं आहे. हा एक असा पराक्रम आहे जो तिला भारतातील सर्वात तरुण जलतरणपटूंमध्ये स्थान देतो. ज्यांनी इतका आव्हानात्मक लांब पल्ल्याच्या समुद्री मार्गावर पोहणं पूर्ण केलं आहे. विशेष म्हणजे ही कामगिरी तिनं तिच्या 10व्या वाढदिवशी पूर्ण केली. तिच्या या कामगिरीमुळं तिचं सर्वत्र कौतूक होत आहे.
पावणे तीन तासांत पूर्ण केलं अंतर : वास्तविक आन्वीनं आपल्या वाढदिवशी पहाटे 2:26 वाजता अटल सेतू येथून तिचा उल्लेखनीय प्रवास सुरु केला आणि सकाळी 5:11 वाजता गेटवे ऑफ इंडिया इथं अंतिम टप्पा गाठला. अवघ्या 2 तास 44 मिनिटांत तिनं खुल्या समुद्रातील मार्ग प्रभावीपणे पूर्ण केलं. डोंबिवलीची रहिवासी असलेली आन्वी हि यश जिमखाना इथं प्रशिक्षक विलास माने आणि प्रशिक्षक रवी नवले यांच्या तज्ज्ञ मार्गदर्शनाखाली अनेक महिन्यांपासून कठोर प्रशिक्षण घेत आहे. त्यांच्या शिस्तबद्ध प्रशिक्षणामुळं आणि तिच्या अढळ दृढनिश्चयामुळं तिला खुल्या समुद्रातील अप्रत्याशित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार असलेली एक आत्मविश्वासू, दृढ तरुण जलतरणपटू बनवलं.
क्रीडाप्रेमींकडून कौतुकाचा वर्षाव : पहाटेच्या वेळी जेव्हा तीनं अंतिम फेरी गाठली तेव्हा तिच्या पालकांनी, प्रशिक्षकांनी आणि समर्थकांनी तिला वेढलं आणि वातावरण अभिमानानं आणि भावनेनं भरुन गेलं. तिच्या या कामगिरीमुळं महाराष्ट्र आणि त्यापलीकडे अनुभवी जलतरणपटू, स्थानिक रहिवासी आणि क्रीडाप्रेमींकडून कौतुकाचा वर्षाव झाला आहे, अनेकांनी तिला देशभरातील तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणास्थान म्हटलं आहे. आन्वीची ही कामगिरी समर्पण, शिस्त आणि प्रचंड आत्मविश्वास काय साध्य करु शकते याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे. फक्त 10 वर्षांची असताना जेव्हा आवड मार्ग दाखवते तेव्हा वय अडथळा ठरत नाही हे तिनं सिद्ध केलं आहे.
