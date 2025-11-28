WPL 2026 मध्ये दिसणार अनुष्का शर्माचा जलवा...! RCB नव्हे 'या' संघानं लाखो रुपयांत केलं करारबद्ध
27 नोव्हेंबर रोजी WPL च्या चौथ्या हंगामासाठी मेगा प्लेअर लिलावादरम्यान, फ्रँचायझींमध्ये अनेक प्रमुख खेळाडूंसाठी जोरदार लढाई पाहायला मिळाली.
Published : November 28, 2025 at 3:31 PM IST
नवी दिल्ली Anushka Sharma in WPL : 9 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामाची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. यापूर्वी, 27 नोव्हेंबर रोजी WPL च्या चौथ्या हंगामासाठी मेगा प्लेअर लिलावादरम्यान, फ्रँचायझींमध्ये अनेक प्रमुख खेळाडूंसाठी जोरदार लढाई पाहायला मिळाली, तर तरुण भारतीय खेळाडूंनीही लक्ष वेधलं. असंच एक नाव 22 वर्षीय भारतीय खेळाडू अनुष्का शर्माचं होतं, जीला आपल्या संघात सामील करण्यासाठी अनेक फ्रँचायझींमध्ये चढाओढ झाली, ज्यामध्ये गुजरात जायंट्स शेवटी वरचढ ठरलं आणि अनुष्का शर्माला करारबद्ध केलं.
Anushka Sharma next with a base price of INR 10 Lakh.— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
She will feature in @Giant_Cricket 🧡 colours for INR 45 Lakh!#TATAWPL | #TATAWPLAuction
गुजरातनं अनुष्काला ₹45 लाख मध्ये केलं करारबद्ध : मध्य प्रदेशची रहिवासी असलेली 22 वर्षीय अनुष्का शर्मा हिची WPL मेगा लिलावासाठी ₹10 लाख या मूळ किमतीत निवड झाली. तिचं नाव पुकारलं गेलं तेव्हा, गुजरात जायंट्ससह इतर संघांनी तिला करारबद्ध करण्यात रस दर्शविला. अखेर गुजरात जायंट्सनं तिला ₹45 लाख मध्ये करारबद्ध केलं. अनुष्का गेल्या काही काळापासून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अपवादात्मक कामगिरी करत आहे, अलिकडच्याच सिनियर महिला टी-20 ट्रॉफीमध्ये मध्य प्रदेशसाठी एकूण 207 धावा काढल्या. अनुष्काकडे गोलंदाजीतही उल्लेखनीय कौशल्य आहे, ज्यामुळं ती गुजरात जायंट्ससाठी सामना जिंकणारी खेळाडू बनली आहे.
गुजरातनं या खेळाडूंना लिलावात समाविष्ट केलं : WPL मेगा लिलावानंतर गुजरात जायंट्सच्या संघात पुढं जात, त्यांनी सोफी डेव्हिनला ₹2 कोटी मध्ये सामील केलं. त्यांनी बेथ मूनी आणि अॅशले गार्डनर यांनाही कायम ठेवलं. या तिन्ही खेळाडूंसह गुजरात जायंट्सची फलंदाजी मजबूत दिसत असली तरी, त्यांनी यास्तिका भाटियालाही लिलावात समाविष्ट केले, परंतु दुखापतीमुळं तिचा सहभाग अनिश्चित आहे.
A promising spin all-rounder from Madhya Pradesh to the heart of Gujarat, ready to make her name. ❤🔥— Gujarat Giants (@Giant_Cricket) November 27, 2025
Gujarat Giants ma Tamaru swagat che, Anushka Sharma. 😍🧡#GujaratGiants #BringItOn #Adani #TATAWPLAuction pic.twitter.com/HzTsaAqw63
गुजरात जायंट्स संघावर एक नजर : ॲशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिव्हाईन, जॉर्जिया वेरेहम, भारती फुलमाली, काश्वी गौतम, रेणुका सिंग, यास्तिका भाटिया, अनुष्का शर्मा, तनुजा कंवर, कनिका आहुजा, टीटस साधू, हॅप्पी कुमारी, किम गर्थ, शिवानी सिंग, डॅनिएल व्याट-होडगे, राजेश्वरी गायकवाड, आयुषी सोनी
हेही वाचा :