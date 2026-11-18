घरच्यांचा विरोध तरीही गाठलं शिखर, कोल्हापूरच्या फुटबॉल प्रशिक्षक अंजु तुरंबेकरनं मिळवलं आशियाच्या टॉप 20 मध्ये स्थान!
गडहिंग्लजसारख्या ग्रामीण भागात फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र सुरू करून मुलींच्या फुटबॉलला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. आशियातील 20 प्रशिक्षकांमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या कोल्हापूरच्या अंजू तुरंबेकरची प्रेरणादायी कहाणी.
Published : November 18, 2026 at 11:02 PM IST
कोल्हापूर- मुलांसारखं फुटबॉल खेळणं तिच्या घरच्यांना कधीच पटलं नाही. मात्र, ती फुटबॉल खेळण्यावर ठाम राहिली, प्रसंगी घरच्यांचा विरोध पत्करला. विरोध इतका टोकाचा झाला की तिला घर सोडावं लागलं. मात्र फुटबॉलबद्दलची समर्पण भावना तसू बरही कमी झाली नाही. याच कठीण प्रसंगात तिने मुंबई गाठली. फुटबॉल खेळासाठी ती अहोरात्र मेहनत करू लागली. तिला देशाच्या फुटबॉल संघात स्थान मिळालं तिनंकर्णधार पदही भूषवलं.
आपल्यासारख्या वेदना मुलींच्या वाट्याला येऊ नयेत म्हणून गडहिंग्लजसारख्या ग्रामीण भागात फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र सुरू करून मुलींच्या फुटबॉलला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. आता आशियातील 20 प्रशिक्षकांमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या कोल्हापूरच्या अंजू तुरंबेकर हीची ही प्रेरणादायी कहाणी. जिद्द मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर फुटबॉल खेळात आंतरराष्ट्रीय यश मिळवणाऱ्या अंजू तुरंबेकर यांच्या कारकिर्दीचा घेतलेला हा आढावा!
कोल्हापूरच्या गडहिंग्लजमधील बेकनाळ गावच्या शेतकरी कुटुंबात जन्मलेली अंजू शिवाजी तुरंबेकर हिचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण गावातच झाले. मात्र, तिला फुटबॉल खेळात रुची होती. गडहिंग्लजमधील मास्टर्स स्पोर्ट्सकडून तिने फुटबॉलचे प्राथमिक धडे घेतले. यानंतर अंजूची 19 वर्षाखालील महाराष्ट्र फुटबॉल संघात निवड झाली. राज्याच्या फुटबॉल संघात स्थान भक्कम करत असताना तिला प्रशिक्षक संतोष कश्यप यांनी बहुमोल मार्गदर्शन केलं. खेळातील सातत्य जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर महाराष्ट्र फुटबॉल संघाची कर्णधार म्हणूनही तिने धुरा सांभाळली.
फुटबॉल मधील उत्तुंग कामगिरीच्या जोरावर मुंबईतील एका क्लबकडून तिला प्रशिक्षक पदाची संधी मिळाली. यानंतर तिनं मागं वळून पाहिलंच नाही. मुंबईतील मॅजिक क्लबकडून प्रशिक्षक म्हणून पाच ते सहा वर्षाचा काळ लोटल्यानंतर हॉलंड येथे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणासाठी जाण्याची संधी मिळाली. याच संधीचं सोनं करत तिने फुटबॉलच्या प्रशिक्षकांसाठी लागणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय 'ए' लायसन्स परीक्षेतही यश मिळवलं. हे लायसन्स मिळवणारी महाराष्ट्रातील अंजू पहिली महिला तर देशातील सर्वात तरुण प्रशिक्षक ठरली. या कामगिरीची दखल घेत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाने तिची आशियाई फुटबॉल कॉन्फडरेशनच्या ग्रासरूट डेव्हलपमेंट समितीच्या सदस्य पदी निवड केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे कामगिरी करणारी ती पहिली महिला ठरली आहे. माझ्यातील आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी फुटबॉल खेळानं मला प्रोत्साहन दिल्याची भावना आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक अंजू तुरंबेकरने व्यक्त केली.
आशियातील निवडक २० प्रशिक्षकांमध्ये स्थान- आशियाई फुटबॉल महासंघ आणि जपान फुटबॉल महासंघ यांच्या सहकार्याने आयोजित या अभ्यासक्रमासाठी संपूर्ण आशियातून केवळ 20 प्रशिक्षकांची शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून निवड करण्यात आली होती. या निवडक गटात स्थान मिळवणाऱ्या अंजूने अभ्यासक्रमातील सर्व टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. त्यामुळे तिची ही कामगिरी केवळ वैयक्तिक यश न राहता भारतीय फुटबॉलसाठीही अभिमानाची ठरली आहे. तिनं मैदानावरील आणि मैदानाबाहेरील विविध अभ्यासक्रम, तांत्रिक सत्रे, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती, खेळाडू विकासाच्या प्रक्रिया आणि फुटबॉल व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींचा सखोल अभ्यास केला. विविध देशांतील फुटबॉल संस्कृती, प्रशिक्षण प्रणाली आणि विकासाच्या दृष्टिकोनांचा प्रत्यक्ष अनुभव याचा या अभ्यासक्रमात समावेश होता. ‘प्रो’ परवाना हा प्रशिक्षक पात्रतेच्या सर्वोच्च टप्प्यांपैकी एक आहे. हा परवाना प्राप्त केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्षेत्रात प्रशिक्षक, तांत्रिक नेतृत्व, राष्ट्रीय संघांचे मार्गदर्शन आणि फुटबॉल विकासाच्या विविध उच्चस्तरीय जबाबदाऱ्यांसाठी नव्या संधींचे दरवाजे खुले होतात. त्यामुळे अंजूच्या कारकिर्दीतील ही उपलब्धी भविष्यातील मोठ्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
अंजू तुरंबेकर आता भूतान अकादमीच्या तांत्रिक संचालक- भूतान फुटबॉल महासंघात महिला राष्ट्रीय अकादमीच्या तांत्रिक संचालक आणि 17 वर्षांखालील महिला राष्ट्रीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक म्हणून अंजू तुरंबेकर कार्यरत आहेत. या जबाबदारीतून त्या युवा महिला खेळाडूंच्या विकासासाठी, प्रशिक्षक घडविण्यासाठी आणि महिला फुटबॉलची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी कार्यरत आहेत. एका छोट्याशा गावातून फुटबॉलची सुरुवात करून खेळाडू, प्रशिक्षक, तांत्रिक नेतृत्व आणि आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल विकासातील विविध जबाबदाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली अंजू तुरंबेकरची वाटचाल अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींनीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती प्रत्यक्षात आणावीत, यासाठी तिचे यश नवा आत्मविश्वास देणारे आहे.
ग्रामीण भागातील मुलींसाठी प्रशिक्षण केंद्र-अंजू तुरंबेकरला फुटबॉलसाठी घर आणि आई-वडिलांना सोडावं लागलं. अशी वेळ आजच्या कोणत्याही तरुणीवर येऊ नये त्यांना त्यांच्या आवडीच्या फुटबॉल खेळात करिअर करण्याच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अंजू तुरंबेकरनं पुढाकार घेतला आहे. तिनं गडहिंग्लजसारख्या भागात एटी फाउंडेशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुलींना फुटबॉलचे धडे मिळावेत या उद्देशाने प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं आहे. सध्या, तिच्याकडं ग्रामीण भागातील सुमारे दीडशे मुली प्रशिक्षण घेत आहेत.