ETV Bharat / sports

'जायंट किलर' खेळाडूची IPL मधून निवृत्ती! लिलावापूर्वी अचानक घेतला मोठा निर्णय

वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू आंद्रे रसेलनं एक मोठी घोषणा केली आहे. आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी रसेलनं निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

Andre Russell
आंद्रे रसेल (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Andre Russell : वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू आंद्रे रसेलनं एक मोठी घोषणा केली आहे. आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी रसेलनं निवृत्तीची घोषणा केली आहे. रसेलनं आयपीएलला अलविदा म्हटलं आहे. रसेल 2014 पासून कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) सोबत आहे. त्यानं 2012 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्ससाठी पहिला आयपीएल हंगाम खेळला. दिल्लीसोबत दोन वर्षे घालवल्यानंतर, रसेल कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) मध्ये सामील झाला आणि 10 वर्षांहून अधिक काळ संघासोबत राहिला.

रसेलनं सोशल मीडियावर केली घोषणा : रसेलनं इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे चाहत्यांसह त्याची निवृत्ती शेअर केली. रसेलनं लिहिले, "नमस्कार, केकेआर चाहते. मी आज तुम्हाला हे कळवण्यासाठी आलो आहे की मी आयपीएलमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी जगभरातील विविध लीगमध्ये आणि इतर सर्व केकेआर फ्रँचायझींसाठी खेळत राहीन." आयपीएलमध्ये त्यानं खूप छान वेळ घालवला आणि त्याच्या संघासोबत त्याच्या अविश्वसनीय आठवणी आहेत - षटकार मारणे, सामने जिंकणे, एमव्हीपी पुरस्कार जिंकणं. जेव्हा त्याने हा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला वाटलं की हा त्यावेळचा सर्वोत्तम निर्णय होता. तो कमी लेखू इच्छित नव्हता; तो मागे एक वारसा सोडू इच्छित होता.

दुसऱ्या रंगात जर्सी पाहणं विचित्र : त्यानं पुढं स्पष्ट केलं की जेव्हा तुम्ही सोशल मीडियावर असता तेव्हा तुम्हाला वेगवेगळ्या जर्सीमध्ये (इतर संघांच्या) स्वतःचे फोटोशॉप केलेले फोटो दिसतात. त्याला जांभळ्या आणि सोनेरी रंगाशिवाय इतर रंगात स्वतःला पाहणं विचित्र वाटले आणि हे विचार त्याच्या मनात येत राहिले, ज्यामुळं तो काही रात्री जागृत राहिला. जेव्हा त्यानं "पॉवर कोच" हे नाव ऐकलं तेव्हा त्याला आंद्रे रसेलचं वर्णन सर्वात चांगलं वाटलं, कारण जेव्हा तो फलंदाजी करतो तेव्हा तो शक्तीचा वापर करतो आणि जेव्हा तो चेंडू हातात घेतो तेव्हा तो मैदानावर ऊर्जा वापरतो. तो कोणत्याही विभागात मदत करु शकतो.

आयपीएल कारकीर्द कशी : आंद्रे रसेलची आयपीएल कारकीर्द शानदार होती. त्यानं 140 सामन्यांमध्ये 115 डावांमध्ये 28.20 च्या सरासरीनं आणि 174.17 च्या स्ट्राईक रेटनं 2651 धावा केल्या. त्यानं गोलंदाजीतही शानदार कामगिरी केली. रसेलनं 121 आयपीएल डावांमध्ये 123 विकेट्स घेतल्या. गेल्या हंगामात त्यानं 10 डावांमध्ये 167 धावा केल्या. गोलंदाज म्हणून त्यानं आयपीएल 2025 मध्ये 9 डावांमध्ये 8 विकेट्स घेतल्या. रसेल 2014 आणि 2024 चं आयपीएल जेतेपद जिंकणाऱ्या केकेआर संघाचा भाग होता. 2019 मध्ये त्याला आयपीएलचा मोस्ट व्हॅल्यूएबल प्लेअर म्हणूनही घोषित करण्यात आलं होतं.

हेही वाचा :

  1. IND vs SA ODI सामन्यात रोहित-विराट जोडीनं मैदानात उतरताच रचला इतिहास; सचिन-राहुल विक्रम इतिहासजमा
  2. IND vs SA 1st ODI: टॉस गमावल्यानंतर टीम इंडिया करणार फलंदाजी; आफ्रिकेचा कर्णधार अचानक बदलला, टीम इंडियाचे 4 खेळाडू बाहेर
  3. 'हिटमॅन' बनला ODI क्रिकेटचा 'सिक्सर किंग'; वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात मारले सर्वाधिक षटकार

TAGGED:

ANDRE RUSSELL
ANDRE RUSSELL RETIREMENT
ANDRE RUSSELL GOOD BY TO IPL
ANDRE RUSSELL NEWS TODAY
ANDRE RUSSELL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.