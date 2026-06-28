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अंजू बॉबी जॉर्जचा 22 वर्षे जुना लांब उडीचा राष्ट्रीय विक्रम इतिहासजमा; सर्वेश कुशारेनंही केला मोठा कारनामा

केरळची लांब उडीपटू अँसी सोजननं राष्ट्रीय आंतरराज्यीय वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये अंजू बॉबी जॉर्जचा 22 वर्षे जुना लांब उडीचा विक्रम मोडला.

Ancy Sojan
अंजू बॉबी जॉर्जचा 22 वर्षे जुना लांब उडीचा राष्ट्रीय विक्रम इतिहासजमा (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 3:04 PM IST

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भुवनेश्वर Ancy Sojan : केरळची लांब उडीपटू अँसी सोजननं राष्ट्रीय आंतरराज्यीय वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये अंजू बॉबी जॉर्जचा 22 वर्षे जुना लांब उडीचा विक्रम मोडला. सर्वेश कुशारेनंही उंच उडीत नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. 25 वर्षीय अँसीनं 6.88 मीटरची उडी मारली. माजी विश्व चॅम्पियनशिप पदक विजेत्या अंजूचा विक्रम 6.83 मीटर होता, जो तिनं 2004 च्या अथेन्स ऑलिम्पिकमध्ये प्रस्थापित केला होता.

अँसी सोजन आशियाई खेळांसाठी पात्र : अँसी सोजननं भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघानं निश्चित केलेला 6.48 मीटरचा आशियाई खेळांसाठीचा पात्रता निकषही ओलांडला. या हंगामात 6.75 मीटरची उडी मारणारी ती दुसरी आशियाई खेळाडू ठरली, आणि तिनं आपला पूर्वीचा सर्वोत्तम विक्रम मागे टाकला. उत्तर प्रदेशची शैला सिंग 6.67 मीटरसह दुसऱ्या स्थानी, तर लक्षद्वीपची मुबासिना मोहम्मद 6.53 मीटरसह तिसऱ्या स्थानी राहिली. या तिघींनीही आशियाई खेळांसाठीचा पात्रता निकष पूर्ण केला. मात्र, संघात केवळ पहिल्या दोन खेळाडूंचीच निवड केली जाईल.

सर्वेश कुशारेनं केला मोठा कारनामा : तत्पूर्वी, महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेनं पुरुषांच्या उंच उडीत 2.31 मीटरचा नवा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. गेल्या वर्षी टोकियो जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये पुरुषांच्या उंच उडीच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला भारतीय ठरलेल्या कुशारेनं, तेजस्विन शंकरचा 2018 मधील 2.29 मीटरचा विक्रम मोडला. तो जागतिक हंगामी क्रमवारीत संयुक्तपणे तिसऱ्या स्थानी असून आशियामध्ये अव्वल आहे.

काय म्हणाली अँसी : विक्रम मोडल्यानंतर अँसी म्हणाली, "अंजू एक महान व्यक्तिमत्व आहे. मी एवढंच म्हणू शकते की ती एक प्रेरणास्थान आहे. मी तिला अनेकदा उडी मारताना पाहिलं आहे आणि मला माहित आहे की तिनं किती मेहनत घेतली असेल. मला आशा आहे की आजच्या या कामगिरीमुळं त्या आनंदी असतील."

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