मुलगा ते मुलगी झालेली अनाया भारतात नव्हे तर 'या' देशात खेळणार क्रिकेट; स्वतः दिली माहिती
माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगरसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं (CA) तिला महिलांच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळण्याची परवानगी दिली आहे.
Published : August 26, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई Anaya Bangar : माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगरसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं (CA) तिला महिलांच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळण्याची परवानगी दिली आहे. अनाया, जी काही काळापूर्वीपर्यंत मुंबईसाठी एक मुलगा म्हणून 19 वर्षांखालील क्रिकेट खेळली होती, ती आता एका नवीन प्रवासाला सुरुवात करत आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत अनाया बांगरनं सांगितलं की, एक वेळ अशी होती जेव्हा तिला वाटलं होतं की तिची क्रिकेट कारकीर्द संपली आहे. पण ऑस्ट्रेलियातून आलेल्या या बातमीनं तिच्या आशा पुन्हा पल्लवित केल्या आहेत.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं अनायाला सामुदायिक क्रिकेट (स्थानिक आणि राज्य स्तरावर) खेळण्याची तात्काळ परवानगी दिली आहे. मात्र, जर तिला महिला बिग बॅश लीग (WBBL) सारख्या मोठ्या, उच्चभ्रू स्पर्धांमध्ये खेळायचं असेल, तर तिला एक महत्त्वाची अट पूर्ण करावी लागेल. नियमांनुसार, अनायाला मार्च 2027 पर्यंत टेस्टोस्टेरॉनची पातळी 10 nmol/L पेक्षा कमी ठेवावी लागेल. जर ती हे करु शकली आणि सातत्यानं चाचणी उत्तीर्ण करु शकली, तर ती ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात मोठ्या महिला क्रिकेट लीगमध्येही खेळू शकेल.
आयसीसी आणि बीसीसीआयचे नियम काय आहेत? : गेल्या वर्षी, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) तृतीयपंथीयांना उच्चस्तरीय क्रिकेट खेळण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली. दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे (BCCI) सध्या तृतीयपंथी महिला क्रिकेटपटूंबाबत कोणतंही धोरण नाही.
अनायानं केली क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची प्रशंसा : अनायानं स्पष्ट केलं की तिनं तिचा वैद्यकीय अहवाल आणि संशोधनाची माहिती बीसीसीआयला पाठवली होती, परंतु तिला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अनाया म्हणते की बीसीसीआय या प्रकरणी पूर्णपणे गप्प राहिली. "पण क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं माझा संपूर्ण वैद्यकीय इतिहास पाहिला, माझा अहवाल वाचला आणि निःपक्षपातीपणे मला खेळण्याची परवानगी दिली."
🔴ANAYA BANGAR CLEARED TO PLAY WOMEN’S CRICKET IN AUSTRALIA🤯— Sam (@cricsam02) August 25, 2026
- Anaya Bangar, daughter of former India cricketer Sanjay Bangar, has received clearance from Cricket Australia to play women’s community cricket.
- She underwent gender-affirming surgery in March 2026 & had… pic.twitter.com/k9AIDzkLw5
अनायाचा प्रवास खडतर : आपल्या खडतर प्रवासावर चर्चा करताना, अनायानं स्पष्ट केलं की मुलगा ते मुलगी बनण्याची तिची प्रक्रिया शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या वेदनादायी होती. कुटुंब, मित्र आणि करिअर, सर्व काही बदललं. मात्र, ती म्हणते की या प्रक्रियेनंतर ती आता खूप आनंदी आणि समाधानी आहे. तिनं हे देखील मान्य केलं की हार्मोन थेरपीनंतर तिच्या शरीरात लक्षणीय बदल झाला आहे. "मुलगा असताना माझ्यात खूप ताकद होती," अनाया म्हणाली. पण आता माझं हृदय आणि हाडं कमजोर झाल्यासारखी वाटत आहेत. माझ्या स्नायूंची ताकद कमी झाली आहे. खरं सांगायचं तर, ताशी 140 किलोमीटर वेगानं येणारे चेंडू मी हाताळू शकत नाही.
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