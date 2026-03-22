'मुलगा ते मुलगी होण्याचा प्रवास सोपा नसतो...'; जेंडर-अफर्मिंग शस्त्रक्रियेनंतर अनाया बांगरनं केली भावनिक पोस्ट
माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगरनं तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठं परिवर्तन जगासमोर आणलं आहे.
Published : March 22, 2026 at 12:49 PM IST
नवी दिल्ली Anaya Bangar : माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगरनं तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठं परिवर्तन जगासमोर आणलं आहे. अनायानं खुलासा केला की, तिनं थायलंडमध्ये 'जेंडर-अफर्मिंग' शस्त्रक्रिया करुन घेतली, जो तिच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यादरम्यान अनायानं सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये ती शस्त्रक्रियेनंतर तिच्या वडिलांसोबत दिसत आहे. तिनं लिहिलं की, हा प्रवास केवळ तिच्यासाठीच नाही, तर तिच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी सोपा नव्हता.
पोस्टमध्ये काय म्हणाली अनाया : अनायाच्या मते, सुरुवातीला तिच्या कुटुंबाला हा बदल समजून घेणं आणि स्वीकारणं कठीण होतं. अनेक प्रश्न आणि गोंधळ होता, पण हळूहळू सर्वांना ते समजलं आणि आज ती अशा टप्प्यावर आहे जिथं तिला केवळ कृतज्ञता वाटते. तिनं विशेषतः तिच्या वडिलांबद्दल सांगितलं. अनायानं स्पष्ट केलं की या कठीण काळात त्यांचा पाठिंबा हीच तिची सर्वात मोठी ताकद होती. सुरुवातीला वेळ लागला असला तरी, जेव्हा तिला पाठिंबा मिळाला, तेव्हा तो खरा आणि बिनशर्त होता.
अनायाचा ट्रांसफॉर्मेशनचा प्रवास : अनायाचा जेंडर ट्रांसफॉर्मेशनचा प्रवास गेल्या काही वर्षांपासून हळूहळू उलगडत गेला आहे. जन्माच्या वेळी तिला मुलगा मानलं गेलं होतं आणि तिचं मूळ नाव आर्यन होतं. तिनं क्रिकेटही खेळलं. मुंबई अंडर-16, पुदुचेरी अंडर-19 आणि मुंबई अंडर-23 संघांच्या चाचण्यांमध्ये भाग घेतला. मात्र 2023 मध्ये, तिनं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (HRT) सुरु केली आणि तिच्या लिंगबदलाविषयी उघडपणे बोलू लागली. मात्र, या प्रवासात तिला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला, विशेषतः क्रिकेटमध्ये, जिथं तिच्या शारीरिक बदलांचा तिच्या खेळावर परिणाम झाला.
अनेक त्रायदायक अनुभवांना दिलं तोंड : अलीकडील एका मुलाखतीत, अनायानं हे देखील उघड केलं की तिला या प्रवासात काही कठीण आणि त्रासदायक अनुभवांना सामोरं जावं लागलं, परंतु असं असूनही, तिनं स्वतःला स्वीकारलं आणि पुढं वाटचाल करत राहिली.
