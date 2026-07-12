बॅडमिंटनपटूपासून ते सैन्यदलातील डॉक्टरपर्यंत; पुण्याच्या अनन्यानं साकार केलं स्वप्न
कोरोनाच्या काळात सर्व क्रीडा स्पर्धा आणि बॅडमिंटनचा सराव बंद झाल्यानंतर अनन्यानं या काळाचा सकारात्मक उपयोग करत अनन्यानं अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं.
Published : July 12, 2026 at 4:00 PM IST
पुणे Ananya Fadke : लहानपणापासून भारतीय सैन्यदलात डॉक्टर म्हणून सेवा करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या पुण्यातील अनन्या फडके हिनं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (AFMC) येथून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं आहे. डॉक्टर आणि सैनिक अशा दुहेरी भूमिकेसाठी ती आता सज्ज झाली असून समाजसेवा आणि देशसेवेचं ध्येय घेऊन ती भारतीय सशस्त्र दलात दाखल होणार आहे.
बॅडमिंटनमध्ये मिळवलं सुवर्णपदक : विशेष म्हणजे अनन्या फडके ही केवळ गुणवंत विद्यार्थिनी नसून राष्ट्रीय स्तरावरील बॅडमिंटनपटू देखील आहे. तिनं 'खेलो इंडिया' स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावून क्रीडा क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. लहानपणापासूनच खेळ आणि शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांत तिनं उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पुण्यातील 'अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल' आणि 'फर्ग्युसन कॉलेज'ची विद्यार्थिनी असलेल्या अनन्याचा प्रवास अत्यंत जिद्दीचा होता बालपणापासूनच क्रीडा आणि अभ्यास या दोन्ही क्षेत्रांत ती आघाडीवर होती. 2019 मधील 'खेलो इंडिया युथ गेम्स'मध्ये तिनं अंडर-17 दुहेरी गटात बॅडमिंटनमध्ये सुवर्णपदक पटकावलं होतं.
कोरोना काळात सोडलं बॅडमिंटन : कोरोनाच्या काळात सर्व क्रीडा स्पर्धा आणि बॅडमिंटनचा सराव बंद झाल्यानंतर अनन्यानं या काळाचा सकारात्मक उपयोग करत अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं. वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा निर्धार करत तिनं त्यासाठी विशेष तयारी केली आणि एएफएमसीमध्ये प्रवेश मिळवला. अनन्याचे वडील व्यवसायानं दंतचिकित्सक आहेत. कुटुंबातील वैद्यकीय पार्श्वभूमी आणि देशसेवेची प्रेरणा यामुळं अनन्यानं डॉक्टर होण्याबरोबरच सैन्यदलात सेवा करण्याचा मार्ग निवडला आहे. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता अनन्या फडके डॉक्टर आणि सैनिक या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. समाजाच्या आरोग्यसेवेसोबतच देशाच्या सुरक्षेसाठी योगदान देण्याची तिची तयारी पूर्ण झाली असून तिच्या यशाबद्दल विविध स्तरांतून तिचं अभिनंदन होत आहे.
काय म्हणाली अनन्या : यावेळी अनन्या म्हणाली की, "इथली चार वर्षे खूप मजेत गेली. वैद्यकीय शिक्षणासोबतच मला बॅडमिंटन खेळणं, ट्रेकिंग, ड्रॉईंग, पेंटिंग आणि व्हॉलीबॉल यांसारखे माझे आवडते छंदही जोपासता आले. देशातील सर्वोत्तम सैन्य डॉक्टरांकडून मला खूप काही शिकायला मिळालं. माझ्या या प्रवासात मला मदत करणाऱ्या प्रत्येकाची मी मनापासून ऋणी आहे. मला लहानपणापासूनच डॉक्टर व्हायचं होतं. त्याचसोबत, शालेय जीवनात स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमांदरम्यान शाळेत येणाऱ्या सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या रुबाबदार गणवेशानं मी भारावून जात होते आणि आपल्याला देखील असच व्हायचं आहे असा निश्चय केला होता आणि आज मला खूपच आनंद होत आहे."
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