18 वर्षीय अनाहतच्या कामगिरीसमोर स्क्वॅशजगत अवाक्! आठ वेळच्या विश्वविजेत्याला केलं पराभूत
युवा भारतीय स्क्वॅशपटू अनाहत सिंगनं इजिप्तची दिग्गज खेळाडू नौर एल शेरबिनीला पराभूत करुन आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय नोंदवला.
Published : October 22, 2026 at 3:53 PM IST
नवी दिल्ली Anahat Singh Stuns : युवा भारतीय स्क्वॅशपटू अनाहत सिंगनं इजिप्तची दिग्गज खेळाडू नौर एल शेरबिनीला पराभूत करुन आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय नोंदवला. या 18 वर्षीय खेळाडूनं सिलिकॉन व्हॅली ओपनच्या दुसऱ्या फेरीत जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या आणि आठ वेळा विश्वविजेत्या ठरलेल्या एल शेरबिनीला 11-8, 11-8, 11-7 अशा सरळ गेम्समध्ये पराभूत करुन महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. जागतिक क्रमवारीत 15 व्या क्रमांकावर असलेल्या अनाहतनं हा सामना अवघ्या 30 मिनिटांत जिंकला.
🚨 OH MY WORLD ! 🤯🤯🤯 THIS IS HUUUUUUUUGEEEE,🔥🔥 THIS IS MAAASSSSSSIVEEE,🔥🔥 18-YEAR OLD,🇮🇳 INDIA'S ANAHAT SINGH HAS DOWNED TOP-SEED LEGENDARY NOUR ELSHERBINI 🇪🇬 WR 15 Anahat DOMINATED WR 3 Nour Elsherbini as she beat her 3-0 to enter QFs of Chicago Open (PSA Gold Level Event) 11-8, 11-8, 11-7 WE ALL BOW DOWN TO YOU, THE QUEEEEN 👑👑👑👑 WHAT A PLAYYAAAAA !— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 22, 2026
जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावरील खेळाडूला केलं पराभूत : अमेरिकेतील रेडवुड सिटी इथं खेळल्या जात असलेल्या 1,43,500 डॉलर बक्षीस असलेल्या पीएसए गोल्ड स्पर्धेत एल शेरबिनी अव्वल मानांकित खेळाडू होती. तिला विजेतेपदाची प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं, परंतु अनाहतनं सुरुवातीपासूनच तिच्यावर दबाव टाकला. या भारतीय खेळाडूनं सलग तीन गेम्स जिंकून सामना आपल्या नावावर केला. तिनं पहिले दोन गेम्स 11-8 अशा समान फरकानं जिंकले, त्यानंतर तिसरा गेम 11-7 नं जिंकला. हा अनाहतच्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय आहे. ती नुकतीच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकून परतली आहे. या कामगिरीमुळं आंतरराष्ट्रीय स्क्वॅशमधील तिची वाढती ताकद अधिक स्पष्ट होते.
विजयानंतर काय म्हणाली अनाहत : विजयानंतर अनाहतनं कबूल केलं की, आपल्या आदर्श खेळाडूविरुद्ध अशा निकालाची तिला अपेक्षा नव्हती. ती म्हणाली, "मी तिचा प्रत्येक सामना पाहून शिकले आहे. मी तिची चाहती आहे आणि तिनं जे काही मिळवलं आहे, ते सर्व मला माझ्या कारकिर्दीत मिळवायचं आहे." अनाहतनं स्पष्ट केलं की, भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षकानं तिला सामन्यापूर्वी आश्वासन दिलं होतं की, जर तिने सर्वोत्तम खेळ केला, तर तिच्या जिंकण्याची शक्यता आहे. ती म्हणाली, "मला वाटलं होतं की सुरुवातीला तिचा खेळ समजून घेण्यासाठी आणि सामन्याशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. पण माझी रणनीती यशस्वी झाली आणि मी त्यावर ठाम राहिले. मी जिंकले यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाही."
WATCH THE BIGGEST WIN OF 18YO ANAHAT SINGH’S SQUASH CAREER! 🥹🇮🇳 - She defeated Legendary Nour El Sherbini 3-0 Nour El Sherbini of Egypt🇪🇬 is legendary 8-times World Champion & World No.3 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/eQiSe2AzuM— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
एल शेरबिनी आठ वेळची विश्वविजेती : एल शेरबिनी सर्वात यशस्वी स्क्वॅश खेळाडूंपैकी एक आहे. ती आपल्या कारकिर्दीत आठ वेळा विश्वविजेती ठरली आहे आणि तिनं चार वेळा ब्रिटिश ओपन जिंकलं आहे. तिनं 265 आठवडे जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानही भूषवलं होतं. अशा खेळाडूला सरळ गेममध्ये पराभूत करणें ही अनाहतसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे.
अनाहतचा सामना सलमा हानीशी : अनाहत आता इजिप्तच्या जागतिक क्रमवारीत 14 व्या क्रमांकावर असलेल्या सलमा हानीशी सामना करेल. अनाहतनं 2023 मध्ये व्यावसायिक स्क्वॅशमध्ये पदार्पण केलं. ती माजी जागतिक क्रमांक 1 ग्रेगरी गॉल्टियर, तसंच सौरव घोषाल आणि स्टीफन गॅलिफी यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळते. या वर्षी तिनं जागतिक ज्युनियर चॅम्पियनशिपचं विजेतेपदही पटकावलं आहे. आता, सिलिकॉन व्हॅली ओपनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचं तिचं ध्येय असेल.
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