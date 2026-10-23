18 वर्षीय अनाहतचा जलवा सुरुच! पहिल्यांदाच या स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये
भारताच्या अनाहत सिंगनं सिलिकॉन व्हॅली ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत इजिप्तच्या सलमा हानीचा पाच गेममध्ये पराभव करुन प्रथमच पीएसए गोल्ड-स्तरीय स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
Published : October 23, 2026 at 3:47 PM IST
नवी दिल्ली Anahat Singh Gold Semifinal : भारतीय स्क्वॅशपटू अनाहत सिंगची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. जागतिक क्रमवारीत 15 व्या क्रमांकावर असलेल्या अनाहतनं सिलिकॉन व्हॅली ओपनमध्ये इजिप्तच्या सहाव्या मानांकित आणि जागतिक क्रमवारीत 14 व्या क्रमांकावर असलेल्या सलमा हानीला पाच गेमच्या रोमांचक सामन्यात पराभूत करुन प्रथमच पीएसए गोल्ड-स्तरीय स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या 18 वर्षीय भारतीय खेळाडूनं उपांत्यपूर्व फेरीत 2-1 नं पिछाडीवर असताना जोरदार पुनरागमन केलं आणि 42 मिनिटांत 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 असा विजय मिळवला.
जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या खेळाडूलाही केलं पराभूत : उपांत्यपूर्व फेरीच्या एक दिवस आधी अनाहतनं इजिप्तच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या आणि आठ वेळा विश्वविजेत्या नौर एलशेरबिनीला सरळ गेममध्ये पराभूत करुन मोठी कामगिरी केली होती. त्यानंतर तिनं जागतिक क्रमवारीत 14 व्या क्रमांकावर असलेल्या हानीविरुद्ध आपलं कौशल्य दाखवलं. हानीविरुद्धच्या सामन्यात अनाहत पहिला गेम 4-11 नं हरली, पण दुसऱ्या गेममध्ये 11-8 नं विजय मिळवून बरोबरी साधली. तिसरा गेम 4-11 नं गमावून ती 1-2 नं मागे पडली. मात्र, त्यानंतर या भारतीय खेळाडूनं दमदार कामगिरी केली. तिनं चौथा गेम 11-2 आणि निर्णायक पाचवा गेम 11-5 नं जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
WHAT A COMEBACK BY ANAHAT SINGH! 🤯💪 INDIA’S SQUASH SENSATION ANAHAT IS INTO HER FIRST-EVER PSA GOLD SEMIFINAL! 🇮🇳 World No. 15 Anahat takes down Egypt’s World No. 14 Salma Hany in a five-game battle at the Silicon Valley Open! 💥 Final Score: 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 LET’S GOOOOO GIRL!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/8SPJg1iYKp— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
मलेशियन अनुभवी खेळाडूशी सामना : उपांत्य फेरीत अनाहतचा सामना मलेशियाची जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेली आणि विद्यमान आशियाई क्रीडा विजेती, शिवसंगरी सुब्रमण्यम हिच्याशी होईल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात शिवसंगरीनं अनाहतला पराभूत केलं होतं. आता उपांत्य फेरीत विजय मिळवून त्या पराभवाचा बदला घेण्याचा तिचा प्रयत्न असेल. लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये स्क्वॅशचा प्रथमच समावेश होणार आहे.
अनाहतची कारकिर्द कशी : 2026 च्या जागतिक ज्युनियर स्क्वॅश चॅम्पियनशिपमध्ये मुलींच्या एकेरीचं विजेतेपद जिंकणारी अनाहत पहिली भारतीय ठरली. तिनं इजिप्तचं 15 वर्षांचं वर्चस्वही संपुष्टात आणलं. यापूर्वी, तिनं 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला सांघिक आणि मिश्र दुहेरी प्रकारात दोन कांस्यपदकं जिंकली होती. तिनं नुकत्याच पार पडलेल्या 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला एकेरीमध्ये रौप्यपदक जिंकलं आणि या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी पहिली भारतीय महिला ठरली. आता, सिलिकॉन व्हॅली ओपनमध्ये, ती पहिल्यांदाच गोल्ड-स्तरीय स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल.
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