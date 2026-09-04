लंडन स्क्वॅश क्लासिकमध्ये अनाहत सिंह उपांत्यपूर्व फेरीत; बेल्जियमच्या नेले गिलिसला केलं पराभूत
महिलांच्या जागतिक क्रमवारीत 20 व्या क्रमांकावर असलेल्या अनाहत सिंहनं एका रोमांचक सामन्यात जागतिक क्रमवारीत 11व्या क्रमांकावर असलेल्या बेल्जियमच्या नेले गिलिसला 2-1 नं पराभूत केलं
Published : September 4, 2026 at 12:16 PM IST
लंडन Anahat Singh : महिलांच्या जागतिक क्रमवारीत 20 व्या क्रमांकावर असलेल्या अनाहत सिंहनं एका रोमांचक सामन्यात जागतिक क्रमवारीत 11व्या क्रमांकावर असलेल्या बेल्जियमच्या नेले गिलिसला 2-1 नं पराभूत केलं. यासह, अनाहतनं लंडन स्क्वॅश क्लासिकच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. विद्यमान जागतिक ज्युनियर चॅम्पियन अनाहतनं पीएसए गोल्ड स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत आठव्या मानांकित गिलिसला 13-11, 4-11, 11-8 असं पराभूत केलं. 39 मिनिटं चाललेल्या या सामन्यात दोघींमध्ये टूरवरील पहिलाच सामना होता.
Anahat is soooooo gooood! 💪 pic.twitter.com/EEMpEiAj2y https://t.co/vgMK4S0UZp— The Khel India (@TheKhelIndia) September 3, 2026
अनाहतनं केला चमत्कार : 18 वर्षीय अनाहत सिंह 2021 नंतर पीएसए गोल्ड-स्तरीय स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारी पहिली भारतीय महिला ठरली आहे. तिनं गेल्या वर्षीच्या लंडन क्लासिकच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या आठव्या मानांकित गिलिसला पराभूत करण्यासाठी एक दमदार खेळ केला. अनाहतनं पहिला गेम जिंकला, पण जोरदार पुनरागमन करणाऱ्या गिलिसनं तिला कडवी झुंज दिली. मात्र, अनाहत सिंहनं आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला कोर्टच्या मागच्या बाजूला रोखून धरलं आणि 'टी' (कोर्टचा मध्यभाग) मध्ये आपलं वर्चस्व कायम राखलं. तिने फ्रंट कॉर्नरमध्ये अचूक शॉट मारुन विजयही मिळवला.
A first Gold Quarter-final awaits 🔥— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) September 3, 2026
World Junior Champion Anahat Singh has knocked out No.8 seed, Nele Gilis to advance to the London Squash Classic quarter-final‼️
Result: Anahat Singh beat [8] Nele Gilis
2-1: 13-11, 4-11, 11-8 (39m) pic.twitter.com/rEpYFSympY
पुढील फेरीत, अनाहतचा सामना 2024 ची विजेती शिवसंगरी सुब्रमण्यमशी होईल, जिनं नार्डिन गार्सेसला पराभूत केलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी आपलं सर्वात मोठं विजेतेपद पटकावताना, या मलेशियन खेळाडूनं जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या हानिया अल हमामी, आठ वेळा विश्वविजेती ठरलेली नौर एल शेरबिनी आणि बेल्जियमच्या नेले गिलिस यांना पराभूत केलं होतं. 11-5 अशा दोन विजयांनंतर, या स्पर्धेत पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी करण्याची तिला चांगली संधी आहे. अनाहत सिंह आणि शिवसंगरी सुब्रमण्यम यांच्यातील सामना आशियाई क्रीडा स्पर्धेत काय अपेक्षित आहे याचा एक संकेत देऊ शकतो, जिथं स्क्वॅशचे पहिले ऑलिम्पियन खेळाडू निश्चित होतील.
इतर सामन्यांचे निकाल : पुरुषांच्या पहिल्या फेरीत, जागतिक क्रमवारीत 42 व्या क्रमांकावर असलेल्या रमित टंडननं कतारच्या अब्दुल्ला अल-तमिमीचा 11-6, 11-7 असा पराभव केला, तर जागतिक क्रमवारीत 38 व्या क्रमांकावर असलेला वीर चोत्रानी स्वित्झर्लंडच्या उच्च मानांकित यानिक विल्हेल्मीकडून 9-11, 9-11 नं पराभूत झाला. दुसऱ्या फेरीतील इतर सामन्यांमध्ये, द्वितीय मानांकित व्हिक्टर क्रोएननं केवळ चार गुण गमावून अंतिम आठमध्ये प्रवेश केला. या फ्रेंच खेळाडूनं ताकद आणि नियंत्रण दोन्ही दाखवत अॅली पॅली सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं. क्रोएनचा पुढील सामना सातव्या मानांकित लिओनेल कार्डेनासशी होईल.
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