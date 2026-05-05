अमरावतीची भारती भारताला पुन्हा बनवणार विश्वविजेता; भारतीय संघात निवड होताच म्हणाली...
अमरावतीच्या मातीतून घडलेली प्रतिभावान खेळाडू भारती फुलमाळी हिची भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या टी-20 वर्ल्ड कप संघात निवड झाली आहे.
Published : May 5, 2026 at 4:26 PM IST
अमरावती Bharati Fulmali : अमरावतीच्या मातीतून घडलेली प्रतिभावान खेळाडू भारती फुलमाळी हिची भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या टी-20 वर्ल्ड कप संघात निवड झाली आहे. या निवडीमुळं संपूर्ण अमरावतीकरांमध्ये आनंद आणि अभिमानाची भावना व्यक्त होत आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघात स्थान मिळविण्याकरिता भारतीचा क्रिकेट क्षेत्रातील वाटचालीचा प्रवास तीनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना उलगडला.
जिद्द, मेहनत आणि कमबॅकचा प्रेरणादायी प्रवास : भारती फुलमाळी हिनं लहानपणापासूनच क्रिकेटची आवड जोपासत आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. सुरुवातीला मुली क्रिकेट खेळत नसल्यामुळं भारतीनं मुलांसोबत खेळत आपली क्षमता सिद्ध केली. 2019 मध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केल्यानंतर ती संघातून बाहेर पडली. मात्र हार न मानता तिनं पुन्हा मेहनतीच्या जोरावर जोरदार कमबॅक केला. WPL सारख्या मोठ्या व्यासपीठानं तिच्या करिअरला निर्णायक वळण दिलं. WPL मध्ये चमकदार खेळाचं प्रदर्शन केल्यामुळं आपल्याला भारतीय संघात स्थान मिळालं असं भारती फुलमाळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाली.
वर्ल्ड कप निवडीबद्दल भारती काय म्हणाली : "भारतीय संघात निवड होणं हे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं. वर्ल्ड कप मध्ये देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधीमिळाल्यानं मी आनंदी आहे. माझं कुटुंब, माझं प्रशिक्षक आणि सर्वांनी दिलेल्या पाठिंबामुळंच मी इथपर्यंत पोहोचले आहे. आता वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा माझा पूर्ण प्रयत्न असेल," असं भारती म्हणाली. भारतीच्या यशामागे तिच्या कुटुंबाचा मोठा वाटा आहे. तिचे वडील श्रीकृष्ण काशिनाथ फुलमाळी हे शिक्षक असून देखील त्यांनी अभ्यासापेक्षा क्रिकेट खेळण्यासाठी मला अधिक प्रोत्साहन दिलं. त्यांचं प्रोत्साहन आणि आई आणि दोघी बहिणी पाठीशी असल्यामुळं मी क्रिकेट क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली असं भारती म्हणते. यासह प्रशिक्षक संदीप गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेट शिकली. सुरुवातीला श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या मैदानावर क्रिकेटचा सराव केला आणि त्यानंतर डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मैदानावर मी क्रिकेटपटू म्हणून घडत गेले, असं देखील भारती म्हणाली. पूर्वी महिलांना क्रिकेटमध्ये संधी कमी होती. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. बीसीसीआयकडून मिळणारा आर्थिक आणि व्यावसायिक पाठिंबा यामुळं महिला क्रिकेटपटूंना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही खेळाडूंना आता समान मोबदला देखील दिला जातो असं भारतीनं सांगितलं.
प्रशिक्षकांनाही विश्वास : भारती लहानपणापासून मेहनती खेळाडू आहे. तिची वर्ल्डकपसाठी निवड ही अमरावतीसाठी अभिमानाची बाब आहे. या वर्ल्डकप स्पर्धेत ती नक्कीच उत्कृष्ट कामगिरी करेल असा विश्वास भारतीय प्रशिक्षक संदीप गावंडे यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
12 ते 5 जुलै दरम्यान रंगणार सामने : युनायटेड किंग्डम मधील इंग्लंड आणि वेल्स मध्ये 12 जून ते 5 जुलै दरम्यान टी-20 वर्ल्ड कप सामने होणार आहेत. या स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना 14 जून रोजी पाकिस्तान विरुद्ध बरमिंगम इथं होईल. एकूण 12 देशांचे संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. एकूण सहा संघाचा एक गट असे दोन गट या स्पर्धेसाठी निश्चित करण्यात आलं आहे. भारतीय संघ ग्रुप ए मध्ये राहणार असून, त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका पाकिस्तान बांगलादेश आणि नेदरलँड या देशाचे संघ आहेत. तर ग्रुप बी मध्ये इंग्लंड, न्यूझीलंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, आयर्लंड आणि स्कॉटलंड या देशाचे संघ आहेत.
टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय महिला संघ :हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, भारती फुलमाळी, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, श्रीयंका पाटील, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, राधा यादव
हेही वाचा :