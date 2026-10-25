अमरावतीत रंगला हाफ मॅरेथॉनचा थरार! अधिकारी पोलिसांसह राज्यभरातून हजारो धावपटूंनी घेतली धाव
रविवारी पहाटे अमरावती शहरात नव्या अमरावती हाफ मॅरेथॉनचा थरार रंगला. हजारो धावपटूंच्या एकत्रित सहभागातून शहरात फिटनेसच कल्चर आणि पर्यावरण जनजागृतीचा संदेश देण्यात आला.
Published : October 25, 2026 at 2:05 PM IST
अमरावती Amravati Half Marathon : चिमुकले, शाळकरी विद्यार्थी, महाविद्यालयीन युवक, पोलीस आणि सैन्य भरतीसाठी घाम गाळणारे तरुण यांच्यासोबत सनदी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक कर्मचारी आणि हौशी धावपटू आज अमरावतीच्या रस्त्यावर उतरले. कुणाच्या चेहऱ्यावर विजयाचा निर्धार तर कोणाच्या पावलात आरोग्यदायी जीवनाची उमेद अशा उत्साही वातावरणात रविवारी पहाटे अमरावती शहरात नव्या अमरावती हाफ मॅरेथॉनचा थरार रंगला. हजारो धावपटूंच्या एकत्रित सहभागातून शहरात फिटनेसच कल्चर आणि पर्यावरण जनजागृतीचा संदेश देण्यात आला.
सहा वाजता झाली सुरुवात : अमरावती रोड रनर्सच्या वतीनं आयोजित या राज्यस्तरीय स्पर्धेला महाराष्ट्राच्या विविध भागातून धावपटूंचा प्रतिसाद मिळाला. आमदार सुलभा खोडके, विधान परिषद सदस्य संजय खोडके आणि विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्या हस्ते भगवी झेंडी दाखवून स्पर्धेचा प्रारंभ करण्यात आला. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी स्वतः 21 किलोमीटरच्या हाफ मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेत दोन तास दोन मिनिटांत शर्यत पूर्ण केली. ही वेळ त्यांच्यासाठी वैयक्तिक सर्वोत्तम ठरली असं त्यांनी स्वतः सांगितलं.
चार गटात झाली स्पर्धा : स्पर्धेत 21 किलोमीटर हाफ मॅरेथॉन, दहा किलोमीटर पावर रन, पाच किलोमीटर मुलांसाठी रन आणि पाच किलोमीटर फिटनेस रन अशा चार गटांचा समावेश होता. सकाळी सहा वाजता 21 किलोमीटरच्या शर्यतीला सुरुवात झाली. त्यानंतर 6:15 वाजता दहा किलोमीटर पावर रन, 6:30 वाजता मुलांची पाच किलोमीटर 10 वाणी 6:40 वाजता फिटनेसरण सुरु झाली.
3600 धावपटूंचा सहभाग : 21 किलोमीटरच्या गटात सुमारे 440 धावपटूंचा सहभाग होता. दहा किलोमीटर मध्ये 760, मुलांच्या गटात चौदाशे तर प्रौढांच्या पाच किलोमीटर फिटनेस रन मध्ये सुमारे 1000 धावपटूंनी सहभाग नोंदविल्याची माहिती अमरावती हाफ मॅरेथॉनचे प्रमुख संयोजक दिलीप पाटील यांनी दिली. हे या आयोजनाचं चौथं वर्ष असून एकूण 36 धावपटू यामध्ये सहभागी झाले. अमरावती शहरातील नागरिकांचं आरोग्य सुदृढ व्हावं या उद्देशानं हे आयोजन आम्ही करतो. प्रत्येकानं धावावं आपल्या शरीराची आरोग्याची काळजी घ्यावी हा आमचा उद्देश आहे, असं देखील दिलीप पाटील म्हणाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची 21 किलोमीटर धाव : प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच आरोग्यासाठी वेळ देण्याचा संदेश जिल्हाधिकारी अशी शेरेकर यांनी आपल्या सहभागातून दिला. 21 किलोमीटरचं अंतर दोन तास दोन मिनिटात पूर्ण केलं ही आपली वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ असल्याचं जिल्हाधिकारी यांनी सांगितलं. अमरावती मध्ये धावण्याची संस्कृती रुजत असून नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन जीवनात कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपातील शारीरिक हालचाली आणि व्यायामाला स्थान द्यावं असं आवाहनही जिल्हाधिकारी अशी शरेकर्यांनी केलं. अमरावती रोड रनर्स आणि आयोजकांचा अभिनंदन करताना अशा उपक्रमामुळं सुदृढ जीवन शैलीचा संदेश व्यापक स्तरावर पोहोचत असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केलं.
मुंबईपासून बुलढाणा, यवतमाळ पर्यंतच्या धावपटूंचा सहभाग : अमरावती पुरती मर्यादित न राहता या स्पर्धेनं राज्यातील धावपटूंना एकत्रित आणलं. मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर यांसह विविध जिल्ह्यातून धावपटू सहभागी झाले. यवतमाळ येथून सुमारे 125, कारंजा येथून 75 आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथून 171 धावपटू सहभागी झाल्याची माहिती दिलीप पाटील यांनी दिली. डॉक्टरांच्या संघटनांनीही या उपक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला असल्याचं दिलीप पाटील म्हणाले.
पोलीस हवालदार राजेश कोचे यांनी मारली बाजी : 21 किलोमीटरच्या हाफ मॅरेथॉन मध्ये नांदगाव पेठ इथं कार्यरत असलेले पोलीस हवलदार राजेश कोचे यांनी बाजी मारली. आयर्नमॅन स्पर्धेत दोनदा सहभाग, कॉम्रेड मॅरेथॉन आणि विविध अल्ट्रा मॅरेथॉनचा अनुभव आपल्या पाठीशी आहे असं राजेश कोचे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. अमरावती रोड रनर्सच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या सर्व नऊ हाफ मॅरेथॉन मध्ये सहभागी झाल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. पोलीस विभागातील कर्तव्य पार पाडताना स्वतःच्या आरोग्यासाठी वेळ काढून नियमित धावण्याचा सराव करतो, असं राजेश कोचे यांनी सांगितलं.
ही धाव म्हणजे आरोग्यदायी जीवनशैलीचा पाया : अमरावती 2016 मध्ये पहिली हाफ मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या या नव्या आयोजनाला मिळालेला प्रतिसाद शहरात फिटनेस विषयी जागरुकता वाढत असल्याचं दर्शवतो असं संयोजक दिलीप पाटील यांनी सांगितलं. मॅरेथॉन ही केवळ एक-दोन दिवसांच्या सरावानं पूर्ण होणारी स्पर्धा नसून त्यासाठी अनेक महिने नियमित सराव करावा लागतो. या सरावाचा फायदा दीर्घकाळ आरोग्याला होतो असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. लहान मुलांपासून जेष्ठांपर्यंत सर्वांनी शारीरिक तंदुरुस्तीला महत्त्व द्यावं हा या आयोजनामागील प्रमुख उद्देश आहे, असं देखील दिलीप पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
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