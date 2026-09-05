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भारत-पाकिस्तान महामुकाबला! हाय-व्होल्टेज सामन्यात अमरावतीच्या लेकीकडून दमदार कामगिरी अपेक्षा

महिला आशिया कप 2026 मध्ये आज भारत आणि पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये महामुकाबला रंगणार आहे. या सामन्यात अमरावतीची मराठमोळी भारती फुलमाळी भारतीय संघाकडून खेळत आहे.

Bharati Fulmali
हाय-व्होल्टेज सामन्यात अमरावतीच्या लेकीकडून दमदार कामगिरी अपेक्षा (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 5:29 PM IST

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अमरावती Bharati Fulmali : महिला आशिया कप 2026 मध्ये आज भारत आणि पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये महामुकाबला रंगणार आहे. दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्याकडे देशभरातील क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे. भारतीय संघाची नजर सलग तिसरा विजय मिळवत विजयाची हॅट्ट्रिक करण्यावर आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यात अमरावतीची मराठमोळी भारती फुलमाळी भारतीय संघाकडून खेळत असल्यानं अमरावतीकरांसाठी हा सामना विशेष ठरला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना आज, शनिवार 5 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजता सुरु होणार असून, नाणेफेक सायंकाळी 7.30 वाजता होणार आहे.

हाय-व्होल्टेज सामन्यात अमरावतीच्या लेकीकडून दमदार कामगिरी अपेक्षा (ETV Bharat Reporter)

मुलांसोबत क्रिकेट खेळत भारतीनं सिद्ध केली क्षमता : भारती फुलमाळीनं लहानपणापासूनच क्रिकेटची आवड जोपासत आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात मुली क्रिकेट खेळण्यासाठी फारशा पुढं येत नसल्यानं भारतीनं मुलांसोबत क्रिकेट खेळत आपल्या क्षमतेची जाणीव करुन दिली. मैदानावर मुलांसोबत खेळताना तिनं आपल्या खेळातून वेगळी ओळख निर्माण केली आणि याच मेहनतीच्या जोरावर तिच्या क्रिकेट कारकिर्दीला दिशा मिळाली. भारतीच्या क्रिकेट प्रवासात तिच्या कुटुंबाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. लहानग्या भारतीला तिचे वडील श्रीकृष्ण फुलमाळी सायकलवरुन सरावासाठी मैदानावर घेऊन जात असत. त्या दिवसांची आठवण सांगताना आज तिच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर अभिमान दिसून येतो. मुलीच्या क्रिकेटमधील आवडीला प्रोत्साहन देत वडिलांनी तिच्या सरावासाठी सातत्यानं साथ दिली.

प्रशिक्षकांना चागल्या कामगिरीचा विश्वास : आज भारती भारतीय संघाकडून खेळत असल्यानं तिच्या या प्रवासाचं सार्थक झाल्याची भावना कुटुंबीय व्यक्त करत आहेत. कोच संदीप गावंडेंना भारतीकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारतीचे प्रशिक्षक संदीप गावंडे यांनी तिच्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. भारतीचा परफॉर्मन्स चांगला राहिला असून, पाकिस्तानविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यातही ती चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "भारतीचा परफॉर्मन्स चांगला राहिला आहे. तिनं सातत्यानं मेहनत घेतली आहे. आगामी सामन्यातही ती चांगली कामगिरी करेल," असा विश्वास प्रशिक्षक संदीप गावंडे यांनी व्यक्त केला.

'भारतीचा स्वभाव प्रेमळ' : भारतीच्या क्रिकेटमधील कामगिरीसोबतच तिच्या स्वभावाचीही तिच्या आईनं आवर्जून माहिती दिली. भारतीचा स्वभाव अतिशय प्रेमळ आणि मनमिळावू आहे, असं तिची आई ज्योती फुलमाळी यांनी सांगितलं. मैदानावर ती आपल्या खेळावर लक्ष केंद्रित करते; मात्र मैदानाबाहेर कुटुंबीय आणि मित्र-मैत्रिणींशी ती प्रेमानं वागते. तिच्या या साध्या आणि प्रेमळ स्वभावाचा कुटुंबीयांना विशेष अभिमान असल्याचं आई ज्योती यांनी सांगितलं.

वडिलांना भारताच्या विजयाचा विश्वास : भारतीचे वडील श्रीकृष्ण फुलमाळी यांना आजच्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारतीय संघाच्या विजयाचा पूर्ण विश्वास आहे. भारतीय संघ चांगल्या फॉर्ममध्ये असून पाकिस्तानविरुद्ध भारतच विजय मिळवेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भारती मैदानावर उतरणार असल्यानं सामन्यादरम्यान कुटुंबीयांसह अमरावतीतील क्रिकेटप्रेमींच्या नजरा तिच्या कामगिरीकडे लागल्या आहेत. भारतीनं आपल्या खेळातून भारताच्या विजयात महत्त्वाचं योगदान द्यावं, अशी अपेक्षा तिच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.

अमरावतीकरांच्या शुभेच्छा भारतीच्या पाठीशी : एकेकाळी सायकलवरुन वडिलांसोबत सरावासाठी मैदानावर जाणारी लहानगी भारती आज भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या जर्सीत मैदानात उतरली आहे. तिच्या या प्रवासात कुटुंबीय, प्रशिक्षक आणि अमरावतीतील क्रिकेटप्रेमींचं मोठं योगदान आहे. आज पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीच्या खेळातून दमदार कामगिरी पाहायला मिळावी आणि भारतानं विजयाची हॅट्ट्रिक साधावी, यासाठी अमरावतीकरांकडून भारतीसह संपूर्ण भारतीय संघाला शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.

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TAGGED:

WOMENS AISA CUP 2026
भारत आणि पाकिस्तान सामना
भारती फुलमाळी अमरावती
BHARATI FULMALI TAKING FIELD
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