टीम इंडियाविरुद्ध पराभूत होताच अमेरिकन संघासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खास संदेश; म्हणाले...
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या त्यांच्या देशाच्या संघाचं अभिनंदन केलं आहे.
Published : February 9, 2026 at 10:53 AM IST
वॉशिंग्टन Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या त्यांच्या देशाच्या संघाचं अभिनंदन केलं आहे. अमेरिकेचा संघ 7 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध खेळला होता, जिथं त्यांना पराभव पत्करावा लागला. अमेरिकेचा संघ 10 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध आपला पुढचा सामना खेळेल. या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या संघाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.
Donald Trump wishing all the best for USA in the T20 World Cup— Johns. (@CricCrazyJohns) February 8, 2026
- ICC Chairman Jay Shah met USA team at Wankhede. pic.twitter.com/MZWZhyXCmP
डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात खेळण्यासाठी अमेरिकेचा संघ भारतात आला आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संघाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे, ते म्हणाले, "मी नुकतंच ऐकलं की क्रिकेट विश्वचषक भारतात होत आहे! मी संघ यूएसएला शुभेच्छा देतो! आमचा संघ खूप मजबूत आहे. अमेरिका तुमच्यासोबत आहे!" यूएसए संघ आता 10 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील सिंहली स्पोर्ट्स क्लबमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे.
मागील विश्वचषकातील कामगिरीची पुनरावृत्ती करणार? : अमेरिकन संघाला स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात मोठा विजय मिळवावा लागेल. जर ते पाकिस्तानविरुद्ध हरले तर ते लीग टप्प्यातून बाहेर पडू शकतात. त्यामुळं त्यांना पाकिस्तानविरुद्धचा सामना मोठ्या फरकानं जिंकावा लागेल. यापूर्वी, 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात अमेरिकेच्या संघानं पाकिस्तानचा पराभव केला. त्यामुळं त्यांच्या संघाला फक्त ती कामगिरी पुन्हा करावी लागेल.
2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी अमेरिकेचा क्रिकेट संघ :
मोनांक पटेल (कर्णधार), जेसी सिंग, अँड्रीस गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती, हरमीत सिंग, नोस्तुश केंजीगे, शॅडली व्हॅन शाल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसीन, शुभम रांजणे.
