T20I क्रिकेटमध्ये आश्चर्यकारक कारनामा; एका खेळाडूकडून दक्षिण आफ्रिकेच्या अख्ख्या संघाचा पराभव
Published : March 25, 2026 at 3:05 PM IST
क्राईस्टचर्च Amelia Kerr : कधीकधी टी-20 क्रिकेटमध्ये, एखादा खेळाडू इतक्या धावा करतो की संपूर्ण प्रतिस्पर्धी संघ मिळूनही त्याची बरोबरी करु शकत नाही. अशीच एक घटना टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाली आहे. यावेळी हे महिला क्रिकेटमध्ये घडलं. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेचे महिला क्रिकेट संघ त्यांच्यात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचव्या सामन्यात एकमेकांसमोर आले. यात कीवी खेळाडू अमेलिया केरनं एक शानदार शतक झळकावून आपल्या संघाला मोठा विजय मिळवून दिला.
A convincing way to end the series 👏
Lea Tahuhu led the way with the ball, taking 3–15
अमेलिया केरची 55 चेंडूंमध्ये 105 धावांची दमदार खेळी : टी-20 मालिकेतील पाचव्या सामन्यात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेचे महिला संघ आमनेसामने आले. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 194 धावा केल्या. न्यूझीलंडनं आपली पहिली विकेट लवकर गमावली, पण तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अमेलिया केरनं एक स्फोटक शतक झळकावलं. अमेलिया केरनं आपल्या खेळीत 19 चौकार आणि एका षटकारासह 55 चेंडूंमध्ये 105 धावांची खेळी केली.
The first woman to score a hundred, take 2 wickets, and a catch in a T20I 😮 Your ANZ Player of the Match, Melie Kerr!
इतर खेळाडू अपयशी : आक्रमक फटका मारताना शेवटच्या षटकात केर बाद झाली. विशेष म्हणजे, अमेलिया कार वगळता इतर कोणत्याही फलंदाजाला अर्धशतकही पूर्ण करता आलं नाही. जॉर्जिया प्लायमर दुसरी सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू होती, तिनं 26 चेंडूंमध्ये पाच चौकारांसह 27 धावा केल्या. संघाला 200 धावांच्या जवळ नेण्यात अमेलिया कारने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
दक्षिण आफ्रिकेचा 92 धावांनी पराभव : प्रत्युत्तरात जेव्हा दक्षिण आफ्रिका लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरली, तेव्हा संपूर्ण संघ 20 षटकांत नऊ गडी गमावून केवळ 102 धावाच करू शकला. याचा अर्थ असा की, संपूर्ण संघ एकट्या अमेलिया केरइतक्या धावासुद्धा करु शकला नाही. दक्षिण आफ्रिका केरकडून तीन धावांनी हरली. अशाप्रकारे, न्यूझीलंडच्या महिला संघानं हा सामना 92 धावांनी जिंकला. एकूणच, हा सामना एकतर्फी होता आणि यासह मालिका संपली आहे. विशेष म्हणजे, टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंडच्या महिला कर्णधारानं केलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. ही कामगिरी अमेलिया केरनं केली आहे.
