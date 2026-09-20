वुमेन्स आंध्र प्रीमियर लीग : 'अमरावती ई-चॅम्पियन्स'चा थरारक विजय, अटीतटीच्या सामन्यात मिळवला सलग दुसरा विजय
'वुमेन्स आंध्र प्रीमियर लीग'मध्ये 'अमरावती ई-चॅम्पियन्स'नं थरारक सामन्यात आपला दुसरा विजय नोंदवला. अटीतटीच्या या सामन्यात अमरावती संघानं 'रायलसीमा झेन स्टार्स'चा ७ धावांनी पराभव केला.
Published : September 20, 2026 at 10:29 PM IST
अमरावती : 'वुमेन्स आंध्र प्रीमियर लीग'मध्ये 'अमरावती ई-चॅम्पियन्स'नं (Amaravati E Champions) थरारक सामन्यात आपला दुसरा विजय नोंदवला. अटीतटीच्या झालेल्या या सामन्यात अमरावती संघानं 'रायलसीमा झेन स्टार्स'चा (Rayalaseema Zen Stars) ७ धावांनी पराभव केला. अमरावती संघानं सुरुवातीला फलंदाजी करताना २० षटकांत ४ बाद १६३ धावा केल्या. मात्र लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या रायलसीमा संघाला १५६ धावाच करता आल्या. अमरावतीची गोलंदाज पुजिथा हिनं हॅट्ट्रिक (४/२३) घेत संघाला विजय मिळवून दिला. देविकानं ३, साई दीप्ती आणि तारिणी यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. पुजिथाला 'सामनावीर' म्हणून गौरवण्यात आलं.
सामन्यातील निर्णायक वळण : अमरावती संघानं दिलेल्या १६४ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना रायलसीमा संघानं दमदार सुरुवात केली. सलामीवीर वेमुलापती सेतु साई (२०) आणि सुभा श्री (२२) दोघींनी ३.४ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ३९ धावांची भागीदारी करुन आपले इरादे स्पष्ट केले. मात्र तारिणी जोशीनं ही जोडी फोडली. त्यानंतर वासावी पावनी (१६), ग्रीष्मा सैनी रेड्डी (३९) आणि सिरिशा (२०) यांनी महत्त्वपूर्ण धावा करत संघाला लक्ष्याच्या दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न केला.
पुजिथानं बदललं सामन्याचं चित्र : पुजिथानं टाकलेल्या १५ व्या षटकानं या सामन्याचं चित्रच पालटून टाकलं. त्यामुळे हा सामना अमरावतीच्या बाजूनं झुकला. तिनं एकापाठोपाठ फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवत हॅट्ट्रिक घेतली. तिनं रायलसीमा संघाला मोठा धक्का दिला. यामुळे ३ बाद १२३ धावांवर असलेला संघ ६ बाद १२५ अशा स्थितीत आला. त्यानंतर दीप्ती आणि देविका यांनीही बळी घेतल्यानं रायलसीमा संघाला सावरता आलं नाही. रायलसीमाच्या फलंदाजांमध्ये बारेड्डी अनुषा (१२), हेमा रोशिनी (६*), मालकोंडा पुजिथा (४*) आणि धात्री (३) यांनी धावा केल्या. निर्णायक क्षणी अमरावतीच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत संघाला विजय मिळवून दिला.
रंगा लक्ष्मीचं अर्धशतक तर दीक्षाची जबरदस्त फलंदाजी : अमरावती संघाचा (AEC विरुद्ध RHS) नाणेफेकीचा कौल त्यांच्या बाजूनं लागला नाही. परिणामी, त्यांना प्रथम फलंदाजी करावी लागली. मागील सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या रंगा लक्ष्मीनं यावेळीही चांगली खेळी केली. सलामीवीर रंगा लक्ष्मी (५० धावा: ४४ चेंडू, ५ चौकार, २ षटकार) आणि नीरगट्टू अनुषा (४६ धावा: ४१ चेंडू, ५ चौकार, १ षटकार) यांनी सावध खेळ केला. रायलसीमाच्या गोलंदाजांनी अचूक मारा केल्यामुळे अमरावतीच्या सलामीवीरांनी कोणताही धोका पत्करला नाही. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर रंगा लक्ष्मी बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतली. त्यानंतर लगेचच अनुषा आणि देविका (४ धावा) बाद झाल्या. पण दुसऱ्या बाजूला, कत्रागड्डा दीक्षा (४८* धावा, २२ चेंडू, ४ चौकार, ३ षटकार) आक्रमक फलंदाजी करत होती. महानथी श्री (१३*) हिच्या साथीनं तिनं वेगानं धावा केल्या. यामुळे अमरावतीनं १६० धावांचा टप्पा ओलांडला. रायलसीमाच्या गोलंदाजांपैकी पद्माजा, अनुषा आणि पुजिथा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतली.
स्पर्धेतील पहिले शतक आणि पहिली हॅट्ट्रिक : महिलांच्या पहिल्या 'आंध्र प्रीमियर लीग'मध्ये अमरावतीच्या खेळाडूंनी दुर्मिळ कामगिरी केली. या स्पर्धेतील पहिलं शतक आणि पहिली हॅट्ट्रिक अमरावतीच्या खेळाडूंच्या नावावर जमा झाली आहे. रंगा लक्ष्मीनं (१०२ धावा) काल झालेल्या पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावलं. आज पुजिथानं (४/२३) हॅट्ट्रिक साधत सर्वांची मनं जिंकली.
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