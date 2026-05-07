विराटच्या 19 वर्षांखालील संघातील सहकाऱ्याचं निधन; कोहली म्हणाला...
पंजाबचा माजी क्रिकेटपटू अमनप्रीत सिंग गिल याचं बुधवारी 6 मे रोजी वयाच्या 36 व्या वर्षी निधन झालं, ज्यामुळं देशांतर्गत क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे.
Published : May 7, 2026 at 3:18 PM IST
नवी दिल्ली Amanpreet Singh Gill Passes Away : पंजाबचा माजी क्रिकेटपटू अमनप्रीत सिंग गिल याचं बुधवारी 6 मे रोजी वयाच्या 36 व्या वर्षी निधन झालं, ज्यामुळं देशांतर्गत क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे. गिलनं आपल्या कारकिर्दीत पंजाबचं प्रतिनिधित्व करत सहा प्रथम-श्रेणी सामने खेळले आणि तो भारतीय 19 वर्षांखालील संघाचाही भाग होता. त्यानं इंडियन प्रीमियर लीगच्या पहिल्या हंगामात किंग्स इलेव्हन पंजाबकडूनही खेळ केला होता.
Shocked and saddened to hear about Amanpreet Gill’s passing. Sending prayers and strength to his family and loved ones. Rest in peace. Om Shanti 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) May 7, 2026
कोहलीच्या 19 वर्षांखालील संघातील सहकारी : अमनप्रीत सिंग गिल एक यशस्वी वेगवान गोलंदाज होता. विराट कोहली, सौरभ तिवारी आणि मनीष पांडे यांसारख्या खेळाडूंसोबत, त्यानं 2007 मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या 19 वर्षांखालील तिरंगी मालिकेत भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यानं या स्पर्धेत एकूण नऊ बळी घेतले, ज्यात अंतिम सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध सामना जिंकून देणाऱ्या कामगिरीचा समावेश होता. विराट कोहलीनं इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून अमनप्रीत गिलला श्रद्धांजली वाहिली. त्यानं लिहिलं, "अमनप्रीत गिल यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप धक्का बसला आणि दुःख झाले. माझ्या प्रार्थना त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत आणि प्रियजनांसोबत आहेत. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती."
Deeply saddened to hear about Amanpreet Singh Gill’s passing. Shared the dressing room in our early days, he was a quiet, hardworking cricketer who loved the game. My heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace 🙏🏻 Om Shanti#AmanpreetSinghGill@pcacricket— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 6, 2026
युवराज सिंगनंही शोक व्यक्त केला : अमनप्रीत यांच्या निधनाची बातमी मिळाल्यानंतर, भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगनंही आपल्या माजी सहकाऱ्याला आणि मित्राला श्रद्धांजली वाहिली. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका भावनिक संदेशात, युवराजनं गिल यांचं वर्णन "शांत, मेहनती क्रिकेटपटू, ज्याला खेळावर खूप प्रेम होतं" असं केलं. त्यानं हे देखील उघड केले की, त्यांच्या क्रिकेट कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात ते एकत्र ड्रेसिंग रुममध्ये होते. त्यानं गिल यांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना केली.
पीसीएनं वाहिली श्रद्धांजली : एका अधिकृत निवेदनात, पंजाब क्रिकेट असोसिएशननं (पीसीए) त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि राज्यातील खेळासाठी दिलेल्या त्यांच्या दीर्घकालीन योगदानाचे स्मरण केले. संघटनेनं म्हटलं आहे की, गिलनं भारत अंडर-19, पंजाब आणि किंग्स इलेव्हन पंजाब यांसारख्या संघांचं प्रतिनिधित्व करत, समर्पण आणि तळमळीनं पंजाब क्रिकेटची सेवा केली. पीसीएनं त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना शोक व्यक्त केला आणि या कठीण काळात त्यांच्या निधनामुळं दुःखी झालेल्यांना शक्ती मिळो अशी प्रार्थना केली. संघटनेनुसार, त्यांच्यावर चंदीगडमधील मणिमाजरा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जातील.
Punjab Cricket Association deeply mourns the sad demise of Amanpreet Singh Gill, former Punjab cricketer and Member, Senior Selection Committee Punjab.— Punjab Cricket Association (@pcacricket) May 6, 2026
He served Punjab cricket with dedication and passion, representing teams including India Under-19s, Kings XI Punjab and Punjab.… pic.twitter.com/tpr0EwEprk
अमनप्रीत सिंग गिलची कारकीर्द : अमनप्रीत सिंग गिल यांचा जन्म 16 सप्टेंबर 1989 रोजी चंदीगड इथं झाला. ते उजव्या हाताचे मध्यमगती गोलंदाज होते. त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा क्षण 2007 मध्ये भारतीय अंडर-19 संघासोबत आला, ज्यात विराट कोहलीसारखे भविष्यातील तारे होते. वरिष्ठ स्तरावर, गिल पंजाबच्या प्रथम-श्रेणी संघात सामील झाले आणि 2000 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात राज्याच्या वेगवान गोलंदाजीचा एक विश्वासार्ह आधारस्तंभ राहिले. जरी त्याची प्रथम-श्रेणी कारकीर्द केवळ सहा सामन्यांपुरती मर्यादित होती, तरी त्यानं 11 बळी घेऊन आपले कर्तृत्व सिद्ध केलं, ज्यात 72 धावांत 4 बळी ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी होती. अमनप्रीत सिंग यांच्या निधनानंतर, सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या आयपीएल 2026 सामन्यादरम्यान पंजाब किंग्सच्या खेळाडूंनी त्यांच्या सन्मानार्थ हातावर काळी पट्टी बांधली होती.
हेही वाचा :