अमनचा ऐतिहासिक डाव! विश्वविजेत्या पैलवानाला पराभूत करत जिंकलं सुवर्णपदक; भारतानं 48 वर्षांनी पाहिला 'हा' दिवस
भारताच्या अमन सेहरावतनं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 57 किलो फ्रीस्टाइल कुस्ती प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला.
Published : October 3, 2026 at 4:46 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Aman Sehrawat Gold : भारताच्या अमन सेहरावतनं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 57 किलो फ्रीस्टाइल कुस्ती प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला. नागोया शहरातील इनाए स्पोर्ट्स सेंटरमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात अमननं उत्तर कोरियाचा विद्यमान विश्वविजेता हान चोंग सॉन्गचा 11-7 असा पराभव केला. विशेष म्हणजे पुरुषांच्या 57 किलो फ्रीस्टाइल प्रकारात भारताचं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे पहिलंच सुवर्णपदक आहे.
FROM BRONZE TO GOLD! 🇮🇳🥇— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
AMAN SEHRAWAT (TOPS Core) HAS DONE IT! 💥
With an 11–7 victory over UWW Rank 1 Chong Song Han 🇰🇵, Aman becomes India’s FIRST-EVER Asian Games Gold medallist in Men’s Freestyle 57kg! 🥇
A leap from the podium to the TOP! 🇮🇳🔥#AsianGames2026… pic.twitter.com/h2qRfo4w60
6-1 नं मागे पडूनही शेवटी विजय : अमननं अंतिम सामन्याची सुरुवात शानदार केली आणि सामन्याच्या उत्तरार्धात 6-1 अशी आघाडी घेतली. मात्र, विद्यमान विश्वविजेत्यानं जोरदार पुनरागमन करत तीन वेळा दोन गुण मिळवून स्कोअर 7-6 असा केला. सामन्याच्या अंतिम क्षणांमध्ये अमननं आपला संयम राखला. त्यानं टेकडाउन करुन दोन गुण आणि नंतर रोल करून आणखी दोन गुण मिळवले, ज्यामुळं भारतीय कुस्तीपटूला 10-7 अशी आघाडी मिळाली. उत्तर कोरियाच्या कुस्तीपटूनं या गुणांना आव्हान दिलं, परंतु त्याचं आव्हान फेटाळण्यात आलं आणि त्यानं एक गुण गमावला. यामुळं अमनची आघाडी 11-7 अशी वाढली. त्यानंतर त्यानं शेवटच्या 30 सेकंदात एक शानदार बचाव करुन सुवर्णपदक मिळवलं.
उपांत्य फेरीतही केली होती उत्कृष्ट कामगिरी : अमनचा अंतिम फेरीपर्यंतचा प्रवासही प्रभावी होता. त्यानं दिवसाची सुरुवात जपानच्या यामातो ओगावावर 20-9 अशा तांत्रिक श्रेष्ठतेच्या विजयानं केली. त्यानंतर त्यानं उपांत्यपूर्व फेरीत कझाकस्तानच्या नुरदानत ऐतानोव्हचा 12-1 असा पराभव केला. उपांत्य फेरीत त्याचा सामना ताजिकिस्तानच्या आयल बेलोल्युब्स्कीशी झाला. पहिल्या फेरीनंतर अमन 2-6 नं मागे होता, पण दुसऱ्या फेरीत त्यानं जोरदार पुनरागमन केलं. त्यानं 12 गुण मिळवलं आणि फक्त दोन गमावले. अशाप्रकारे, अमननं 14-8 नं विजय मिळवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
AMAN SEHRAWAT HAS DONE IT! GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇🔥— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
Asian Games 2026 | Wrestling
Men’s Freestyle 57kg – Gold Medal Match
Aman Sehrawat (TOPS Core) defeated Chong Song Han (UWW Rank 1) 🇰🇵 by points, 11–7, to clinch GOLD! 🥇
Aman scripts history as India’s first-ever Asian Games… pic.twitter.com/9d4iHv7ZDb
1978 नंतरची भारताची सर्वात मोठी कामगिरी : अमनचं सुवर्णपदक यासाठीही विशेष आहे कारण यापूर्वी सुजीत कालकलनं पुरुषांच्या 65 किलो फ्रीस्टाइल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं होतं. एका रोमांचक अंतिम सामन्यात सुजीतनं ताजिकिस्तानच्या अब्दुलमजीद कुदियेवला 10-9 नं पराभूत केलं. संपूर्ण लढतीत सुजीत 2-9 नं मागे होता, पण अंतिम फेरीत सलग आठ गुण मिळवून त्यानं बाजी पलटवली. अमनच्या सुवर्णपदकामुळं भारतानं आता 1978 नंतर प्रथमच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल कुस्तीमध्ये दोन सुवर्णपदकं जिंकली आहेत.
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